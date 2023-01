Volkswagen nabízel kávovar na přístrojovou desku lidového vozu

Éry nápaditého designu aut připomínají zvláštní barevné kombinace, originální tvary či zdobné drobnosti veteránů. Z dob tvůrčího rozmachu jsou u historiků k vidění začínající elektronické systémy jako navigace nebo zábavné infotainmenty, ale zcela svébytným prvkem v minulosti šokovala automobilka, od které ani dnes nelze očekávat požitkářské výstřelky doplňkové výbavy.

Seriózní Volkswagen do lidového Beetlu nabízel kávovar. Skutečně funkční zdroj teplého nápoje pro fajnšmekry nemají ani současné limuzíny. Zařízení zvané Hertella Auto Kaffeemachine je právem sběratelským artiklem, zájemci poptávají výjimečný doplněk mezi kontinenty a běžně putují pečlivě zabalené kávovary přes půl zeměkoule.

Vlivem výstavního charakteru existuje jen málo majitelů Hertella Auto Kaffeemachine, kteří by mašinu někdy vyzkoušeli. Jeden z oslovených sběratelů jménem Dave Hord popisoval problematické shánění kávovaru včetně dopravy ze Srbska do Ameriky. Převodem na současný kurz měn by ho pořízení německé veteše aktuálně vyšlo asi na 136 USD (3.000 Kč), někteří prodejci inzerují i dvacetkrát dražší kusy.

Hord se domnívá, že vznikly verze 6V a 12V, ačkoliv jeho soukromá jednotka nenese jakékoliv označení pro určení správného napětí. Na kávovaru celosvětově populárního Brouka také chybí vypínač, jediným pokynem k činnosti je zapojení adaptéru do autozapalovače cigaret. Po dodání proudu dochází k zahřátí vnitřního prostředí naplněného vodou a mletou kávou. „Nemám návod, takže vám mohu prozradit jen to, co jsem se sám naučil. Naplníte nádobu vodou, vložíte kávu do dvouvrstvého síta a zahřejete jednotku,“ nastínil Hord předpokládaný postup vaření.

Přístroj pro gurmány disponoval několika chytrými vymoženostmi. Porcelánové šálky dodávané v balení byly ze spodní strany kovové, aby přilnuly na magnetickém podtácku, který tvořil s kávovarem jeden celek. Pojízdný zdroj kofeinu držel na palubní desce pomocí jednoduchého nástavce, což umožňovalo žádoucí čištění. Právě údržba a kvalitní suroviny mají zásadní vliv na chuť kávy.