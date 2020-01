Volkswagen T-Roc R – Sourozeneckou přetahovanou vyhrává. Ale co dál?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Sezení samotnému nechybí potřebná opora, sedačky jsou sportovně tužší, což se mi líbilo. Kolem sebe mám dostatek místa a poskládám se i do druhé řady, kde mi stále zůstává několikacentimetrová rezerva nad hlavou. Pravda, před koleny by mohlo být více místa, stejně tak v ramenou t-roc strádá, chcete-li vzadu cestovat tři. Potěší praktická vychytávka v podobě průvlaku na lyže, stejně tak možnost sklopení sedaček a utvoření takřka rovné ložné plochy. Ze své praktičnosti t-roc při sportovním přerodu nic neztratil.

Když ale tohle překousnete, další neduhy se hledají těžko. Volant má úzký věnec a parádně padne do ruky, multimediální systém je sice převzatý z modelu Polo, ale funguje dobře a nechybí mu klasické ovladače po stranách. Panel pro nastavování teploty je oddělen, takže s ním snadno operujete i za jízdy. Pořád platí to stokrát omílané, že do volkswagenu sednete, nastavíte sedačku a můžete vyrazit na cestu.

Co platí pro rychlé golfy, to platí i pro rychlého t-roca. Ambice dávat stovku „pod pět“ vlastně prozrazují až detaily při bližším zkoumání – jmenovitě o 15 mm snížený podvozek a koncovky příplatkového výfukového systému Akrapovič za 89.100 Kč. Nebojte, ještě o něm bude řeč. Jinak je ale tenhle t-roc docela nenápadné SUV, které by se v nějakém obyčejnějším laku relativně snadno ztratilo v davu mezi ostatními. Tahle modrá ale autu náramně sluší a pozornost budí, stejně jako atraktivní devatenáctipalcová kola za příplatek 15.000 Kč. Sportovnější tvary mají rovněž nárazníky, ten zadní v doprovodu černého difuzoru.

A tak by se dal v krátkosti vysvětlit důvod, proč vznikl Volkswagen T-Roc R. Přitom v zásadě nepřináší nic nového. Vzhledově se od klasického provedení liší jen decentně, v útrobách má dobře známou techniku Golfu R. A když by někdo výslovně požadoval rychlé koncernové SUV, může přeci sáhnout po exotickém modelu Cupra Ateca. Má něco takového smysl? Jestli pořád váháte, přečtěte si znovu první odstavec.

Motor, jízdní vlastnosti

My už se známe

Motorizace 2.0 TSI 221 kW v kombinaci se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem všech kol prostřednictvím spojky Haldex. Pokud jste posledních pár let nežili v jeskyni, nebo vyloženě neignorujete to rychlejší z koncernového mainstreamu, určitě vám je tahle konfigurace povědomá. Není divu, vždyť ji už dobře známe z Golfu R, Leonu Cupra či už zmiňovaném SUV Cupra Ateca. A protože k poslednímu zmíněnému zboží má T-Roc R ze všech nejblíže, byla by škoda vzájemné porovnání opomenout.

A proč jím rovnou nezačít? Vzali jsme do auta kufřík s racelogicem a na palubě rychlého volkswagenu pokračovali tam, kde jsme s ostrou atecou zhruba před rokem skončili. Shodou okolností obouvaly oba vozy v době testování zimní devatenáctky, jen s tím rozdílem, že erkový t-roc měl o 10 mm užší pneumatiky (235/40 R19 vs. 245/40 R19). O rozměrové výhodě rychlého volkswagenu jsem se zmiňoval už v první kapitole. Právě to je ostatně hlavní důvod, proč se celé měření neslo v duchu jemnější převahy t-rocu, byť jsou pohonné jednotky naladěný stejně – maximum výkonu je umístěno v 5300 otáčkách, 400 newtonmetrů točivého momentu pak v širokém pásmu od 2000 do 5200 ot/min.

Volkswagen T-Roc R

Že by na tom měl být t-roc o chlup lépe, naznačují už oficiální hodnoty obou výrobců. Zatímco Cupra Ateca slibuje stovku za 5,2 sekundy, T-Roc R by ji měl teoreticky zvládnout za 4,8 s. Realita přitom tak velký rozdíl nepřinesla. Cupra Ateca před rokem na letištní ploše zdolala stovku s aktivním launch controlem za 5,1 sekundy (tedy ještě o ždibínek rychleji, než stojí v oficiálních datech), erkový t-roc potřeboval rovných pět sekund, tedy o dvě desetinky více než slibují tabulky. Z deklarovaných čtyř desetin rozestupu tak najednou byla pouhá desetinka. Je ale třeba myslet na to, že měření probíhalo v podmínkách podobných, nikoliv naprosto stejných, takže se nějaká ta desetinka sem a tam může snadno přehoupnout.

Dalšími disciplínami jsou naše tradiční dynamická měření, nejprve v rychlostech 60-100 km/h. Sešlápnu-li plynový pedál až k podlaze, dostávám se s t-rocem na čas 2,3 sekundy, zatímco ateca potřebovala o půl sekundy víc. Stejné měření na čtvrtý rychlostní stupeň, který lze podržet neprošlápnutím plynového pedálu až do kickdownu, přitom ukazuje jen desetinovou výhodu pro t-roc (4,2 vs. 4,3 s). Následuje akcelerace z 80 na 120 km/h, kde se žádné velké překvapení nekoná. V kickdownu činí výhoda t-rocu dvě desetiny, na pětku osm desetin, na šestku dokonce 1,3 sekundy. S podrobnými hodnotami se můžete seznámit v níže přiložené tabulce.

Dynamické měření VW T-Roc R vs. Cupra Ateca VW T-Roc R Cupra Ateca Pneumatiky 235/40 R19 245/40 R19 Pružnost v aut. režimu; na 4. RS(60-100 km/h)/v aut. režimu; 5. RS; 6 RS (80-120 km/h) [s] 2,3; 4,2/3,2; 5,7; 7,7 2,8; 4,3/3,4; 6,5; 9,0 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5 5,1 Otáčky na nejvyšší RS při 130 km/h 2400 2400 Skutečná rychlost při tachometrových 50, 90 a 130 km/h [km/h] 49,6/86,5/127,6 48,9/87,2/126,3

Očekávané s překvapením

Když si jdete vyzvednout auto s technikou, která vám pod rukama už párkrát prošla, nečekáte žádný velký úžas. Jenže stačí aktivovat nejostřejší režim Race v kombinaci s výfukovým systémem Akrapovič a hned je ten zážitek o něco veselejší. Výfuk příjemně brumlá, umí i nějaké to práskání, kterého se při průjezdu tunelem ne a ne nabažit. Přitom stačí navolit některý ze střízlivějších režimů a erkový t-roc se rázem změní v krotkého beránka, který chce být všestranným každodenním parťákem.

Sportovní režim a systém launch control umí slušně zacvičit s orgány už za volantem atecy, natožpak v ještě svižnějším t-rocu. Opojné je především zrychlení v přímce, kdy tak nějak zapomenete na to, že sedíte v něčem vyšším než Golf R. Přitom stále platí, že cesta otáčkoměrem je pocitově hladká bez jakékoliv špičky. Převodovka v takovém případě rychle střídá jeden kvalt za druhým a motor nechává vytáčet až k červenému pásmu. Na sportovní svezení není připraven jen motor, ale i brzdy, které nastupují okamžitě a ostře, navíc působí, že jsou k neutahání. Ale pozor, pořád se bavíme o jízdě v rámci svižnějšího okreskového přesunu, ne ryzím okruhovém dovádění.

Volkswagen T-Roc R

Jet s erkovým t-rocem na okruh? Žádný nesmysl to není, pokud tedy auto nechápete jako skutečnou sportovní hračku. K takovému statutu bych za volantem potřeboval trochu víc emocí a míň neduhů SUV. Ne že by se karoserie kymácela ze strany na stranu, ale fyziku úplně neoblbne. Ano, auto vybavené čtyřkolkou a řízením s progresivním převodem se v zatáčkovitých pasážích ovládá snadno a čitelně, celkový projev je ale sterilní a samotné řízení ne až tak záživné. Zatímco s plynovým pedálem v podlaze si sedmistupňové DSG poradí, v jiných situacích občas klopýtne. Při ustálené jízdě se snaží držet co nejnižší otáčky, někdy se ale zapomene a nechá motor pracovat zbytečně vysoko. Eliminovat to pochopitelně lze manuálním (a hbitě fungujícím) řazením pádly pod volantem, ani tuhle disciplínu ale ostrý t-roc nenechá úplně na vás a když vytuší nějakou „levou“, převezme to do vlastních rukou.

Testovaný kousek je vybaven příplatkovými adaptivními tlumiči DCC za 19.700 Kč. Už v běžných režimech ladiči vsadili na tužší notu, a když si k tomu připočtete devatenáctipalcová kola, možná se zhrozíte. Výsledek ale překvapivě tak strašný není. Na rozbitých cestách sice podvozek místy tluče a projetí velké díry doprovází tupá rána od podvozku, neznamená to ale, že by se T-Rocem R nedalo v „daily“ režimu přepravovat z jednoho konce republiky na druhý. Na okreskách je poklidný a dobře odhlučněný, což platí i pro dálnice, kde s rostoucí rychlostí zaznamenáváte jen výraznější aerodynamický svist. Naopak ve sportovním módu už víte o sebemenší nerovnosti pod koly, zase si ale není nač stěžovat na hladkém asfaltu. A kdo by chtěl jet svižně s komfortnějším podvozkem, ten si takovou konfiguraci jednoduše navolí pro možnost Individual. Všestrannost, kterou jsme si tak pochvalovali na Golfu R, nechybí ani ostrému t-rocu.

A za kolik že jezdí? Když si chcete schopnosti motoru užívat plnými doušky a projedete pár náročnějších úseků stylem brzda-plyn, nedivte se, že apetit rychle poroste směrem k dvacítce. Klidnější trasy tvořené převážně okreskami přinesou hodnotu lehce nad devíti litry, mix okresek, dálnic a Prahy mi po týdenním soužití ukázal rovných 10,5 litru. Hlavně při kultivovanější jízdě mimo dálnice bych asi čekal o něco nižší apetit.