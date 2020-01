Elektrický crossover VW ID.4 má být představen na autosalonu v New Yorku

Nový zástupce modelové rodiny ID, elektrický crossover VW ID.4, by mohl být představen již na dubnovém autosalonu v New Yorku.

Rodina elektrických modelů Volkswagen ID, kterou zatím reprezentuje pouze elektrický hatchback ID.3, by se mohla již brzy rozrůst o elektrický crossover. Podle informací našich britských kolegů z AutoCar se totiž automobilka připravuje na odhalení produkční varianty konceptu ID.Crozz během dubnového autosalonu v New Yorku.

Původně se přitom hovořilo o představení během února 2020, kdy mohl Volkswagen využít autosalonu v Chicagu. Podobné změny termínů však nejsou ničím novým a ani tehdy se nejednalo o automobilkou potvrzenou informaci.

Produkční verze konceptu ID. Crozz, který automobilka představila v rámci šanghajského autosalonu v roce 2017, ponese označení ID.4 a podle všeho by mělo jít o klasické SUV s tradičními liniemi. To už ostatně naznačil i maskovaný prototyp, který automobilka vystavila na frankfurtském autosalonu 2019 při premiéře elektrického hatchbacku ID.3.

Elektrické modely ID.3 a ID.4 by měly sdílet řadu designových podobností, což je ostatně patrné i na maskovaném prototypu. Jeho tvary se navíc výrazně podobají i původnímu konceptu, umístění kliky na zadních dveřích však naznačuje, že posuvné dveře se do produkční verze nedostanou. Základ modelu ID.4 by měl navíc posloužit i pro stylovější elektrické SUV-kupé s označením ID.5, jehož premiéra by se však měla uskutečnit až později během tohoto roku.

Modely ID.4 i ID.5 by měly být určeny pro globální trhy a kromě evropského závodu Zwickau se počítá s jejich výrobou i v čínském závodu Anting a později snad i v americkém závodě Chattanooga, jak dodávají kolegové z Motor1.

Co se týče technických parametrů, koncept ID Cross byl dlouhý 4625 mm, široký 1891 mm a vysoký 1609 mm, díky čemuž velikostně zapadal mezi pětimístný Tiguan a sedmimístný Tiguan Allspace. Produkční varianta by se tak od konceptu nemusela v rozměrech příliš lišit.

Základem vozu bude jako již tradičně elektrická platforma MEB, která má v základní výbavě nabídnout jeden elektromotor – pohánějící zadní kola. Ve vyšších verzích se však očekává dvojice elektromotorů a pohon všech kol. Baterie, umístěné v podlaze , by měly nabídnout několik variant kapacity a s tím i několik možností maximálního dojezdu.

Konkrétní parametry bohužel neznáme, v době představení konceptu se však mluvilo o baterii o kapacitě 83 kWh a dojezdu minimálně okolo 400 km. Maximální rychlost by měla být podle informací kolegů z AutoCar omezena na 180 km/h.