Volkswagen T6.1 Easy Camper Classic – Když nechcete Californii

Německou dodávku mají fanoušci cestování spojeného s přespáváním v autě tradičně rádi. Ví to i Volkswagen, takže třeba už “obyčejný” Multivan nabízí lavici, kterou lze snadno přeměnit v lůžko. Jde sice o řešení vhodné spíš pro příležitostné přespání, ale je fajn. A pak je tu samozřejmě California, oficiální tovární obytná verze “téčka” přímo od Volkswagenu.

Existují však také lidé, kteří si dodávku na obytňák přestaví sami. Anebo tací, kteří stejný úkol svěří nějaké specializované firmě.

Přeměnám oblíbeného Volkswagenu v obytný vůz se věnuje také společnost Freizeit Wittke, jejíž řešení se jmenuje Easy Camper. Přestože jde o německou úpravu, díky známému českému závodníkovi Petrovi Fulínovi a také prodejci aut TUkas je k mání i u nás v České republice.

Zájemci mohou vybírat z trojice provedení: Easy Camper Classic, Easy Camper Classic Vario a Easy Camper Premium. Jednotlivé verze se od sebe liší výbavou a provedením obytné vestavby.

K nám do redakce se dostala základní varianta. Sice to bylo na konci listopadu a jen na tři dny, takže na nějaké velké objevování nebyl úplně prostor, přesto mě Easy Camper docela zaujal.

Jako základ přestavby posloužil klasický Transporter 6.1 s dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 110 kW a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Vybrat si ale můžete i z jiných motorizací, možnosti totiž kopírují nabídku Volkswagenu.

Cestování pro čtyři

Easy Camper Classic byl navržen tak, aby nabídl prostor až pro čtyři lidi. A jde na to celkem chytře. Základem jsou čtyři sedadla, dvě vpředu (pro řidiče a spolujezdce samozřejmě) a dvoumístná lavice vzadu. Přední sedačky jsou otočné, takže se po “zabydlení” můžete snadno otočit k cestujícím vzadu - mezi vámi pak bude ještě praktický stolek z masivního dubu, který lze nastavit pomocí sklopné nohy. Dostanete tak jídelní kout, obývák nebo třeba pracovnu. Prostě místo, kde si všichni čtyři pasažéři mohou posedět.

Čtyři lidé se ovšem přímo v autě také vyspí.

První lůžko najdeme přímo v obytném prostoru. Je skládací, ale pracuje se s ním snadno. Abyste ho “vybalili”, stačí sklopit opěradla lavice a přehodit matraci. Ta má rozměr 1,95 na 1,24 metru. Líbilo se mi, že skládací postel výrazně neomezuje prostor pro zavazadla, spousta místa - navíc snadno přístupného - je totiž přímo pod ní.

Další prostor na spaní nabízí výklopná střecha, s níž se také manipuluje celkem lehce. Ukrývá se v ní lůžko s délkou 1,95 a šířkou 1,2 metru. Stěny výklopné střechy jsou ze síťoviny, jsou opatřeny moskytiérou a lze je neprůhledně uzavřít zipem. Rovnou přiznávám, že spát na tomhle místě jsem si na konci listopadu netroufl.

Uvnitř ovšem ano, Easy Camper je totiž postaven důkladně tak, aby fungoval i ve studeném počasí. Má kvalitní podlahu, důkladnou izolaci (20 mm) ale hlavně: připlatit si lze za nezávislé topení. Naše auto tímto prvkem za 26.263 Kč vybaveno bylo. Naštěstí.

Topení fungovalo pěkně, na ovládacím panelu stačilo nastavit teplotu a za chvíli už bylo cítit, jak se velká kabina prohřívá. Takže i skoro zimní přespání nakonec bylo v pohodě. Ocenit ještě musím úroveň zatemnění.

Volkswagen T6.1 Easy Camper Classic

Kuchyňka, chytré nápady a to ostatní

Zajímavě je vymyšlený také kuchyňský kout s kempingovým plynovým sporákem, 23litrovým chladicím boxem a malým dřezem s tekoucí vodou. Na nějaké velké vyvařování tenhle “setup” samozřejmě není, ale hlavně díky velké pracovní ploše, která zahrnuje i výsuvnou plochu a výklopný stolek, nabízí německé řešení docela dost komfortu.

Potěší i systém čisté a odpadní vody, příborník a řada odkládacích skříněk.

Jestli si však na výletech vaříte rádi a hodně, pak bude lepší Easy Camper Premium. V tomto provedení je kuchyňský kout vybavený nejen 60litrovou lednicí, ale hlavně sporákem se dvěma hořáky a ještě větší pracovní plochou.

Tvůrci ale mysleli i na další detaily. Už základní Easy Camper nabízí spoustu odkládacích prostor, audio systém, LED osvětlení nebo 230V systém a 100Ah přídavnou baterii. Asi vás nepřekvapí, že nechybí klasická 12V zásuvka nebo USB porty pro dobíjení mobilní elektroniky. V zadní části obytného prostoru najdete vodní přípojku, k níž se dá připojit hadice se sprchovou hlavicí.

Musím říct, že i když nemám s obytnými vozy zas tak moc zkušeností, Easy Camper mě zaujal. Nejen samotnou výbavou, ale i zpracováním, které působí fakt dobře. I když pro nějaké větší závěry bych asi potřeboval s autem prožít víc času a víc dobrodružství.

Že by přestavba mohla být kvalitní, však trochu naznačila i jízda. Během ní se totiž z obytného prostoru ozývaly tlumené zvuky jen na nerovnostech. Transporter má tradičně spíš tužší podvozek, takže když “padne do díry”, trochu se otřese a dočkáte se rázů od kol. A ty se částečně přenesou i na konstrukce uvnitř. Ale není to nic hrozného, nic obtěžujícího, prostě nic, z čeho by vás měla bolet hlava. Jinak vzadu nic neskřípalo, ani nevrzalo.

Easy Camper se pochopitelně řídí jako klasický Transporter. Kabina potěší přehledným ovládáním a parádním výhledem, solidně působí i pohonné ústrojí. Dvoulitrové TDI má jadrnější naftový projev, a to nejen za studena, vědět o něm budete vždycky. A samozřejmě nechybí typicky turbodieselový charakter s výrazným zátahem hlavně ve středních otáčkách. Není to trhač asfaltu, ale také jsem neměl pocit, že by mi chyběl výkon. Je ho tu tak akorát. Spotřeba by se měla dlouhodobě v pohodě udržet mezi 7 až 10 l/100 km.

Volkswagen T6.1 Easy Camper Classic

Na konec nám zbývá ještě cena, s níž to není tak jednoduché. Konečná částka totiž závisí na specifikaci výchozího “téčka”. Nejméně ovšem budete potřebovat 1.142.240 Kč (944.000 Kč bez DPH). Základem stavby pak bude Transporter 2.0 TDI s 81 kW a pětistupňovou manuální převodovkou.

Kromě verze Transporteru pak cenu ovlivňují ještě příplatky, mezi nimiž kromě zmíněného dieselového topení nebo venkovní sprchy najdeme například další zásuvky, střešní světelnou lištu nebo přípravu solárního systému.

Pro zajímavost a pro srovnání dodávám ještě cenu továrního obytňáku od Volkswagenu. California začíná na 1.242.628 Kč.

Plusy:

Univerzálnost

Řada praktických řešení

Široké možnosti výběru motorizace

Klasické přednosti VW Transporter

Mínusy: