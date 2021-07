Volkswagen Transporter 6.1 Kombi + Visu Moie: Trochu jiná obytka

Nejnovější dodávky Volkswagen verze T6.1 dorazily do Česka již koncem roku 2019 a od té doby jsme jich vyzkoušeli nepřeberné množství. Od především užitkových Transporterů, přes univerzálnější Multivany až po obytné verze.

Neomezovali jsme se přitom pouze na tovární Californii, v redakčním testu jsme se podívali také na přestavbu Easy Camper nebo elegantní obytný box od české společnosti Egoé. V dnešním testu se pak podíváme na další podobnou vestavbu z českých luhů a hájů umožňující snadnou konverzi z užitkového auta na obytné, tentokrát se ale jedná o produkt společnosti Visu.

Ještě předtím si ale pojďme říct něco málo o samotném Tčku, které se stalo základem této vcelku zajímavé přestavby. Jak už víte z nadpisu, jedná se o Transporter 6.1 Kombi – ovšem v provedení s dlouhým rozvorem (DR), který ve standardu nabízí zadní křídlové dveře, sklopná úchytná oka v podlaze, robustní interiér nebo variabilní kabinu, schopnou pojmout až devět cestujících ve třech řadách sedadel.

Pracant s minimem doplňků

Za zmínku přitom stojí, že tentokrát vůz nepřekypuje ani žádnou extravagantní příplatkovou výbavou. Barva Bílá Candy je základní, tedy zdarma, připlácelo se ovšem za parkovací čidla Parkpilot vpředu a vzadu (18.468 Kč), paket „Světla a výhled“ s funkcemi jako je senzor deště či automatické světlomety, pevné tažné zařízení (19.218 Kč), ztmavená okna zadních dveří (11.161 Kč) a pár dalších drobností. V podstatě se ale stále bavíme spíše o pracovně konfigurovaném stroji, který řidiči lehce usnadňuje život.

V kabině pak potěšil multifunkční volant (9.869 Kč), multifunkční ukazatel v přístrojovém štítu (6.522 Kč), rádio Composition Colour s 6,5“ barevným displejem a bohatou konektivitou (+11.605 Kč), tempomat s omezovačem (8.853 Kč), poloautomatická klimatizace XL s dvojicí výměníků i výparníků (12.154 Kč), a pár dalších drobností.

Za zmínku pak jistě stojí ještě instalace druhého akumulátoru s oddělovacím relé (9.869 Kč) nebo „rozhraní pro připojení úpravců IS3“ se svorkovnicí pod sedadlem řidiče, programovatelnou jednotkou, monitoringem druhé baterie a přípravou pro telematiku. V příplatcích je navíc i celková hmotnost vozidla 3080 kg nebo zesílené odpružení se zesílenými pružinami a tlumiči (7.243 Kč).

Zvenku ani uvnitř tak sice nejde o žádnou hitparádu, tohle Tčko je ale rozhodně připravené pro seriózní obytnou zástavbu i nějakou tu dřinu. Po usednutí za volant pak VW T6.1 nabízí příjemnou pozici, slušnou ergonomii ovládacích prvků, dobrý výhled, spousty odkládacích prostor a navíc se uvnitř Transporteru navzdory jeho spíše pracovnímu zaměření necítíte jako v laciném autě, které by mělo především vydržet hrubé zacházení.

Volkswagen Transporter 6.1 Kombi + Visu Moie

Osvědčený pracant pod kapotou

Pod kapotou testovaného vozu byl uložen motor 2.0 TDI v druhé nejsilnější verzi, tedy 110 kW (150 k) s nejvyšším točivým momentem 340 Nm, jehož výkon putoval přes šestistupňovou manuální převodovku výhradně na přední kola. I k tomuto motoru už jsme přitom psali mnohé, proto si dovolím být stručnější.

Motor má po nastartování hrubší chod, po zahřátí už je ovšem klidnější a v kabině o něm vlastně ani moc nevíte. Asistent řazení bohužel i tentokrát s radostí vnucuje řidiči co nejnižší otáčky, kolem cca 1200 min-1 už je ale motor moc dobře nesnáší a začne dunět. Kolem 1400 až 1500 min -1 ale o motoru prakticky nevíte, navíc už celkem slušně reaguje i na přidání plynu.

Největší elán ale přichází až ve středním pásmu, to už ale začne být pohonná jednotka poněkud hlučnější. Manuální šestistupňová převodovka potěší solidní přesností i rozumně dlouhými dráhami. Příjemná je také práce se spojkovým pedálem. Spotřeba by se měla v kombinovaném provozu pohybovat v rozmezí 6,9 až 6,5 litru, na konci společného týdne mi pak palubní počítač hlásil průměr 7,4 l/100 km. Většinu jízd jsem přitom absolvoval s téměř prázdným autem.

Visu Moie

Slovo téměř je zde ale obzvlášť důležité. V zadní části vozu, konkrétně za dvoumístnou lavicí ve druhé řadě, jsem měl totiž umístěnou zajímavou obytnou vestavbu české značky Visu. Kvůli ní však bylo nutné zcela demontovat trojmístnou lavici ve třetí řadě a z druhé řady zmizelo výklopné krajní křeslo u dveří. Původně byl totiž vůz konfigurován jako osmimístný ve stylu 2+3+3 (23.709 Kč). Výměnou za čtveřici míst ovšem Transporter získal zajímavě řešenou vestavbu, která na první pohled vypadá jen jako rám s matrací. Po chvilce zkoumání ale zjistíte, že kempingová vestavba Visu Moie nabízí mnohem víc.

Začněme ale technikou a materiály. Vestavba, složená z několika spojených modulů (do vozu se vkládají postupně, což instalaci usnadňuje) a k interiéru uchycena pomocí řemenů, je vyrobena z laserem řezaných plechů s CNC chráněním, laserem opracovaných ocelových trubek a je kompletně lakovaná. Horní díl pak tvoří březová překližka, laminovaná HPL.

Zcela na vrchu je matrace s výškou 7 centimetrů, tvořená sendvičem se studenou pěnou, která zabírá kompletní šířku kabiny a na délku nabízí 185 cm prostoru. Dlouháni si navíc mohou složit sedadla v druhé řadě a využít je jako další prodloužení. Matrace je přitom skutečně příjemná, pohodlně se zde vyspí dva dospělí lidé a prostor jim nebude chybět v žádném směru. Při troše skromnosti by zde ale mohla přespat i menší rodina s jedním prckem. Ostatně maximální zatížení je až 240 kg.

Volkswagen Transporter 6.1 Kombi + Visu Moie

Zabalte doma, stolujte v autě

Matrace je přitom rozdělená do několika segmentů, které ledasco naznačují. Po krajích jsou totiž čtyři velké obdélníkové polštáře, po jejichž zvednutí se dostanete k dřevotřískové desce. Tu lze vyklopit směrem vzhůru, dovnitř vozu, čímž se dostáváme k prakticky řešeným úložným prostorům. Jde totiž o čtyři látkové pytle s pevným dnem, které jsou ke kovovému rámu připevněny pomocí cvočků a snadno se dají vyndat.

Věci na kempování si tak můžete do látkových tašek naskládat již doma, poté je pouze přenesete do vozu a připnete k rámu. Manipulaci navíc usnadňuje pružinový systém, který udrží víka otevřená, a integrované osvětlení, díky kterému je snadné hledat uložené věci i po tmě. Celková kapacita těchto úložných prostor by přitom měla být zhruba 240 litrů.

Uprostřed vestavby jsou pak dva podlouhlé polštáře, po jejichž sundání lze ze středu vestavby sestavit praktický vnitřní stolek. Ten je zespodu vybaven nohou s plastovými západkami, jejichž životnost nejspíš nebude nekonečná. V místě, kde deska stolu tvoří ohyb ve tvaru číslice 7, je navíc kovová vzpěra, kterou je nutné ručně zacvaknout do připraveného otvoru, aby stolek držel tvar.

Přiznám se, že při prvním skládání mi manipulace se stolkem přišla poněkud kostrbatá, jenže výsledek je famózní – stolek s rozměrem 100 x 41,5 centimetru, sezení ve výšce 44 centimetrů a možnost pohodlně se najíst i poklábosit. Při mé výšce 183 cm mi přitom místo nad hlavou nechybělo, v tomto ohledu však bude vždy záležet především na stavbě postavy.

V zadní části vestavby je pak modul s praktickou výsuvnou kuchyňkou, která obsahuje 15litrový kanystr na vodu s výpustí, hliníkový box (35 litrů, na zásoby či kuchyňské potřeby) a plynový vařič s plátem na grilování. K dokonalosti tak chybí snad už jen kompresorová lednice, kterou ale můžete umístit i kdekoliv jinde v interiéru, nebo více místa na objemnější sportovní vybavení v kabině (pokud si nechcete zaházet postel).

Osobně mě poněkud mrzí, že testovaný Transporter Kombi měl zadní křídlové dveře, protože klasické dveře vyklápěné vzhůru by posloužily jako přirozený přístřešek pro člověka u kuchyňky. To je ale spíš jen drobnost k automobilce, která se rozhodla umístit Visu Moie právě do modelu kombi. Ostatně na totéž jsem si stěžoval i při testu Transporteru 6.1 s konkurenční vestavbou Egoe.

Volkswagen Transporter 6.1 Kombi + Visu Moie

K samotné vestavbě ale moc výhrad nemám. Jistě, matrace by mohla být delší, protože natažený člověk obvykle měří o pár čísel navíc, i to se ale dá řešit sedadly v druhé řadě. Koncepce s výklopným stolkem je pak unikátní a šikovně vymyšlená. A totéž platí pro úložné tašky, které si můžete zabalit už doma a poté jen snadno přenést do auta. Vestavba navíc potěšila i kvalitou zpracování a tichostí během jízdy.

Zde však musím vyzdvihnout i podvozek samotného Transporteru, který byl velmi komfortní. Část zásluh přitom připisuji i pneumatikám Bridgestone o rozměru 215/65, jejichž vysoká bočnice ledacos vstřebala. Jistě, auto se v zatáčkách naklání a podvozek není zas tak tichý, navzdory spíše pracovnímu charakteru bych si ale uměl s touto kombinací představit i delší dovolenou. A co teprve pokud by se vestavba dostala například do Multivanu s hodnotnějším interiérem.

Za kolik?

Na závěr se pojďme podívat na ceny. Automobilka má sice v nabídce i několik málo akčních modelů, nás však budou zajímat ty standardní. Transporter Kombi 6.1 s dlouhým rozvorem tak začíná na ceně od 1.026.062 Kč (včetně DPH), s motorizací 2.0 TDI 81 kW (110 k) v kombinaci s šestistupňovým manuálem už jsme ale na cenovce od 1.091.053 Kč.

Testovaný vůz se pak po přičtení všech příplatků dostal na cenu 1.318.053 s DPH, respektive 1.089.300 Kč bez DPH. U vestavby Visu Moie je pak uvedena cena 89.000 Kč bez DPH, což by mělo znamenat 107.690 Kč včetně daně. Dohromady jsme tedy na částce 1.425.743 Kč.

Zda je to hodně nebo málo nechám na posouzení každého zvlášť, pravdou však je, že obytné vozy i kempinkové vestavby jsou v poslední době velmi žádané a často nedostatkové zboží. Vestavba Visu má přitom rozhodně co nabídnout a umí se od konkurence odlišit. Vše se navíc ukázalo být účelné a hlavně plně funkční.

Volkswagen Transporter 6.1 Kombi + Visu Moie

Nejlevnější verze modelu 993.083 Kč (2.0 TDI, 81 kW, 5st. man., krátký rozvor) Základ s testovaným motorem 1.058.074 Kč (2.0 TDI, 110 kW, 6st. man., krátký rozvor) Testovaný vůz bez příplatků 1.091.053 Kč (2.0 TDI, 110 kW, 6st. man., dlouhý rozvor) Testovaný vůz s výbavou 1.318.053 Kč (2.0 TDI, 110 kW, 6st. man., dlouhý rozvor)

*ceny jsou včetně DPH

Plusy

Komfortní podvozek

Prostorný interiér

Praktické látkové tašky na zavazadla

Netradiční sezení v interiéru

Minusy