Němci milují německé elektromobily. A také ty české, Škoda je totiž celkově druhá

Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Osm z deseti nejprodávanějších elektromobilů v Německu v letošním roce pochází z koncernu Volkswagen. Mezi nejlepšími najdeme i obě elektrické škodovky.

Ve Francii preferují francouzská auta, v Japonsku zase ta domácí, Američané zase nedají dopustit na pick-upy Made in US, byť Japonci jim celkově již dlouhé roky dýchají na krk. Přesto automobilové vlastenectví pohání celý průmysl, přičemž výhodu mají především ti výrobci, kteří pocházejí z velkých a bohatých zemí. Mají díky tomu prakticky zajištěný velmi slušný odběr od domácích zákazníků.

Jak se ovšem ukazuje, skvěle si vedou i ty značky, jež pocházejí ze zahraničí. Nutno však dodat, že v Německu je například Škoda díky příslušnosti ke koncernu Volkswagen považována téměř za vlastní, díky čemuž jí dlouhé roky patří pozice největšího importéra na tamní trh.

V Mladé Boleslavi mohou slavit nejen díky úspěšným modelům se spalovacím motorem. Jak ukazují data od KBA neboli Spolkového úřadu pro motorovou dopravu, Škoda je v Německu po prvních devíti měsících druhou nejprodávanější značkou elektrických aut. Lepší je pouze sesterský Volkswagen, který zabral první tři místa mezi modely. BMW jí ovšem šlape na paty, do konce roku nás proto čeká zajímavá přetahovaná.

Registrace elektromobilů v Německu v roce 2025 podle modelů
PořadíModelPočet (1-9/2025)Počet (1. pololetí 2025)
1.Volkswagen ID.725.09618.017
2.Volkswagen ID.322.85914.623 
3.Volkswagen ID.4/521.22015.072
4.Škoda Elroq16.0719394
5.Škoda Enyaq18.48512.973 
6.Cupra Born14.85910.239 
7.BMW iX112.488 7421 
8.Tesla Model Y 9847 6305 
9.Audi Q4 9214 6254 
10.Audi Q6 9166 6449 
 Celkový objem trhu382.202 (18,1 %)248.726 (17,7 %)
Zdroj: KBA  

Tesla Model Y, nejprodávanější automobil Evropy i světa roku 2023, je i navzdory letošní modernizaci až na osmém místě, přičemž v rámci hodnocení značek je na tom americká automobilka totožně. Za prvních devět letošních měsíců ji o pět tisíc kusů předstihla i korejská dvojice Hyundai/Genesis.

Video placeholder
Martin Vaculík a modernizovaná Škoda Enyaq: Tohle zavání průšvihem! • Zdroj: auto.cz

Za propadem Tesly stojí především negativně vnímané politické působení jejího šéfa Elona Muska v administrativě prezidenta Donalda Trumpa a stárnoucí portfolio modelů, jejichž kvality už většina konkurentů dohnala. S rostoucím počtem zejména firemních elektromobilů pak roste i váha celkových nákladů na provoz a dostupnost servisní sítě. V tom jsou zavedené značky přece jen lepší.

Registrace elektromobilů v Německu v roce 2025 podle značek
PořadíModelPočet (1-9/2025)Počet (1. pololetí 2025)
1.Volkswagen75.99852.445 
2.Škoda34.56722.370 
3.BMW34.43622.583
4.Audi 28.09019.632 
5.Cupra23.69516.299
6.Mercedes-Benz23.08414.438
7.Hyundai/Genesis19.93212.963
8.Tesla14.845 8890
9.Ford13.256 6922
10.Opel12.561 8702
Zdroj: KBA  

Zdroj: KBA a InsideEVs, video a foto: auto.cz

