Volvo slaví důležité výročí: Převodovka I-Shift má dvacet let!

Automatické převodovky s měničem točivého momentu se již dlouho používají u těžkých stavebních strojů, ale v silniční dopravě mají význam například při svozu odpadu s častými rozjezdy, aby nedocházelo k extrémnímu opotřebení spojky. Uvedení běžné mechanické převodovky s automatizovaným řazením pomocí elektromotorků pro vystavení spojky a pohyb vidličky přesouvající ozubená kola však způsobilo převrat a otevřelo cestu k automatizovanému (automaticky ovládané přímo řazené převodovky) ústrojí do všech segmentů silniční přepravy. Díky precizně prováděnému řazení bez protočení spojky od druhého převodového stupně výše mohlo Volvo Trucks použít tzv. suchou spojku.

Skromné začátky

Ve srovnání s automatickými převodovkami s měničem má automatizovaná menší třecí ztráty, proto velmi rychle získávala pozici díky vysokému komfortu řidiče, úspornému provozu a nesrovnatelně nižších servisních nákladech v průběhu života. Softwarové podmínky před dvaceti lety však nebyly na současné úrovni, proto změna převodového stupně zahrnující aktivaci elektromotoru spojky, spuštění řazení druhým elektromotorkem a následné odpojení prvního spojkového elektromotoru byla zdlouhavá. Velmi zkušený řidič dokázal řadit rychleji, ale automatizovaná převodovka nazvaná I-Shift chránila motor před přetočením v klesání či podtáčením v záběru motoru stejně jako automatická.

Vývoj softwaru a zavedení předlohové hřídele zrychlilo postupně jednotlivá řazení natolik, že ani závodník by nedokázal s řadicí pákou rychleji měnit převody. Tím nastal další zlom a automatizované převodovky i díky nedostatku zkušených řidičů začaly převládat dokonce i v dálkové přepravě. Jak k tomu Volvo Trucks přispělo?

Skvělý odhad

Při prvním uvedení převodovky I-Shift v roce 2001 Volvo Trucks potvrdilo svou silnou víru v systém suché spojky jako nejúčinnější konstrukci automatizovaného řazení. Úspěch převodovky I-Shift spočívá v její schopnosti pracovat s celým hnacím ústrojím, protože tento převodový systém je šitý na míru motoru a komponentům vozidla již od fáze vývoje. Díky neustálému zdokonalování v průběhu let dokázalo Volvo Trucks převodovkou I-Shift splnit požadavky široké škály přepravních aplikací, a to nejen pro vysoký výkon a účinnost, ale také pro dynamiku jízdy a pohodlí řidiče.

Automatizovaný systém I-Shift přispívá ke snížení spotřeby paliva a také ke snížení dopadu na životní prostředí, zvyšuje bezpečnost jízdních vlastností, snižuje hlučnost, vibrace a fyzickou námahu řidiče.

Převodovka I-Shift je plně synchronizována se zbytkem nákladního vozidla, protože převodovka využívá informace dostupné od motoru i vozidla, aby spolupracovala nejefektivnějším způsobem pro různé druhy použití a kombinace nákladních vozidel.

Unikátní premiéry

V průběhu let vývoje I-Shiftu se společnost Volvo Trucks stala průkopníkem několika nových inteligentních funkcí, které ocenili řidiči i přepravci. Zároveň se staly podkladem pro vývoj konkurence, která například předlohovou hřídel a řazení bez synchronů zaváděla o několik let později.

Zavedení speciálního softwaru pro stavební vozidla pracující ve velkých náklonech a často s mnohem vyšší hmotností otevřelo automatizované převodovce dveře do náročného prostředí. Převodovka ve spolupráci s náklonovým čidlem nechává motor dostat do vyšších ptáček, protože v prudkém stoupání by pokles rychlosti vozidla během řazení byl příliš velký a motor by pak následně měl extrémně nízké otáčky, které by nestačily na akceleraci. Výhodou tohoto režimu je možnost vypnutí řidičem, aby na rovném úseku či silnici motor pracoval v ekonomických otáčkách a šetřil palivo.

V roce 2009 převodovka I-Shift obdržela volnoběžku I-Roll. Rozpojením spojky umožnila vozidlu „plachtit“ na volnoběžné otáčky motoru, aniž by došlo k legislativně nedovolenému vyřazení převodového stupně. V mírných klesáních tak vozidlo jelo setrvačností a motor minimalizoval spotřebu nafty volnoběžnými otáčkami.

Dvouspojkový I-Shift

Název je třeba vysvětlit, protože se jedná o převodovku se dvěma spojkami umožňujícími mít následný převodový stupeň připravený a přeřadit zároveň pouhým vystavením jedné spojky a sepnutím druhé. Tah motoru se bez přerušení přenáší na hnaná kola podobně jako u dvouspojkových převodovek používaných v osobních automobilech. Nejde tedy o dva spojkové talíře prodlužující jejich životnost, ale dvě skutečné samostatné spojky zajišťující řazení bez prodlevy.

Dvouspojkovou převodovku I-Shift DC inspirovanou převodovkami v závodních automobilech odhalilo Volvo Trucks a začalo sériově vyrábět v roce 2014. Získalo další primát, geniálně využitelný například ve stoupáních.

Plazivé převody

Další významný krok nastal v roce 2016, který se zaměřil na úkoly v náročném terénu, které vyžadují větší točivý moment a rozjezd. Převodovka I-Shift s plazivými převody umožňuje vozidlu rozjezd z klidového stavu a dále pokračovat v přepravě i se soupravou o celkové hmotnosti až 325 tun. Díky plazivým převodům se vozidlo umí pohybovat dokonce i rychlostí 0,5 km/h. Při přesném manévrování ve stavebnictví, údržbě silnic, nadměrné přepravě nebo při práci v lesnictví je něco takového obrovskou výhodou.

Spolupráce s tempomatem

I-See je samostatný prediktivní systém, který lze přidat k převodovce I-Shift. Je navržen tak, aby analyzoval topografii trasy a využíval tyto znalosti k udržení nejefektivnějšího převodového stupně. Systém I-See na bázi topografických údajů předvídá zvlnění terénu na trase a pečlivě vybírá převody, zrychlování i brzdění motorem. Jeho cílem je optimálně využívat kinetickou energii celého vozidla při přejezdu vrcholů stoupání. Před čtyřmi roky proběhlo vylepšení systému I-See o strategii volby převodových stupňů pro dojezd vlivem setrvačnosti, kdy je možné efektivněji využívat volnoběžku I-Roll.

Automatická zpátečka

S uvedením nové řady těžkých nákladních vozidel Volvo Trucks v loňském roce byla představena inovace I-Shiftu s funkcí pro změnu směru jízdy. Tato nová funkce umožňuje vozidlu měnit směr jízdy, aniž by řidič použil brzdový pedál. Tento systém je zvláště užitečný pro stavební, lesnický a těžební segment, kde se opakovaně manévruje tam a zpět při nižších rychlostech.