VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI 206 kW – Krásný mainstream

Kde se vlastně vzal Volkswagen Arteon? Ve Wolfsburgu koketovali s myšlenkou „lepšího Passatu“ už před nějakými třinácti lety, když vznikl stylovější Passat CC, následně označovaný jen CC. Právě z tohoto projektu se nakonec vyklubal Arteon, který se světu představil roku 2017. Už tehdy se hojně spekulovalo o příjezdu praktičtější verze kombi – samozřejmě stylovky se svažující se zádí – označované jako Shooting Brake.

Zájemci o Arteona s batůžkem si museli počkat až na plnohodnotnou modernizaci, jež se světu představila v loňském roce a letos jsme konečně dostali příležitost úvodního svezení na českých cestách. Kolega David Bureš pro vás před pár dny otestoval verzi 2.0 TDI/147 kW, tentokrát se podíváme na benzinový skorovrchol – kombinaci 2.0 TSI/206 kW se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG a pohonem všech kol 4Motion.

Nebo raději „eRko“?

Pod kapotou červeného kombíku trůní dvoulitrový čtyřválec TSI naladěný na 206 kW a rovných 400 newtonmetrů točivého momentu. Z klidu na stovku zrychlí za 5,5 sekundy a na německém autobahnu ho zvládnete rozpohybovat na maximálních 250 km/h. Danou motorizaci najdete v ceníku výhradně se sedmistupňovou dvouspojkou a čtyřkolkou.

Navzdory solidním parametrům nejde o absolutní vrchol nabídky. Tím je plnotučné „erko“, kde je agregát 2.0 TSI naladěn na 235 kW. Akceleraci 0-100 km/h umí za 4,9 sekundy a nejvyšší rychlost je posunuta na 270 km/h. Pohonná jednotka se i tady pojí s automatem a pohonem 4x4. Testovaná motorizace stojí minimálně 1.339.900 Kč. My tu máme sportovně střižené provedení R-Line za 1.351.900 Kč. Tady už se nabízí otázka, zdali si neudělat radost rovnou „erkem“. Koukáte-li po silném benzinu, asi vás nějaká ta desetinka spotřeby navíc trápit nebude. Ano, je ještě o 210.000 Kč dražší, ale výbava navíc šroubuje cenu červeného kombíku na 1,7 milionu korun. Tím se dostáváme k tolikrát omílanému „problému“, zdali zvolit lepší výbavu, nebo raději dynamičtější motorizaci.

Rozhodně ale odstavec výše nechápejte jako nějakou kritiku testovaného dvoulitru. Také ten umí s kombíkem velice slušně zacvičit a tělo přišpendlit k sedačce. Pozvolna se sbírá z nízkých otáček, nad 1500 ot/min se probouzí k životu a neúnavně táhne až k červenému pásmu. Když si dynamických parametrů užíváte plnými doušky, počítejte s odběrem nad deseti litry. „Normální“ jízdou se s přehledem dostanete pod, průměr po týdenním soužití nakonec ukazoval 9,3 litru.

Při jízdě ustáleným tempem si agregát jen tak nenápadně ševelí, rozhodně není žádným rušivým elementem. Celkově se odhlučnění kombíku povedlo. Při dálničním tempu vás netrápí ani valivý hluk od kol, ani aerodynamický svist, bezrámovým oknům navzdory. Abych ale jen nechválil, benzinový dvoulitr bez elektrifikované výpomoci trpí na pomalejší reakce sedmistupňové dvouspojky, respektive prodlevu po sešlápnutí plynového pedálu třeba při potřebě předjíždění.

Co na to dvacítky?

Ve vyšších výbavách je Arteon standardně vybaven adaptivními tlumiči DCC, což může společně s obouvanými dvacetipalcovými ráfky přizvednout obočí. Jasně, dvacítky stylovému kombíku s nízkou siluetou náramně sluší, ale nebude krutou daní snížený komfort?

Překvapivě ne. Podvozek s plynule měnitelným nastavením charakteristiky tlumičů se s drobnými nerovnostmi vypořádáváhravě, v komfortním režimu je měkčí a houpavější, avšak ne nikterak přehnaně. O větších dírách už vzhledem k dvacetipalcovým kolům víte, rozhodně to ale není nic strašného. Ani na sérii nerovností se Arteon nenechá rozhodit, jistě drží volenou stopu a neodskakuje. Jízdně je to čitelné, obratné a dlouho neutrální auto. Jasně, na svižné jízdy utaženými serpentinami tu máme celou řadu jiných adeptů, přesto mě potěšilo, jak se manažerský krasavec během týdenního soužití profiloval.

Skvělá kombinace

David se ve svém testu rozplýval nad tím, jak úžasně „jeho“ Arteon Shooting Brake vypadá. Málokteré auto takto vyniká v černočerné barevné kombinaci. Určitě souhlasím s názory, že jde o jedno z nejstylovějších aut segmentu a nejstylovější volkswagen vůbec. Když ale zvolíte ještě trochu odvážnější barevnou kombinaci, je to teprve pecka. Jen se do fotogalerie podívejte, kterak to kombíku sluší v červené metalíze Kings, jíž doplňují dvacetipalcová kola z lehké slitiny Nashville (+31.700 Kč). Tím však sáhodlouhý výčet výbavových prvků testovaného vozu teprve začíná.

Sedadlo ergoComfort za 33.200 Kč je nastavitelné ve 14 směrech, řidiče namasíruje a navíc uloží jeho polohu. Součástí balíčku jsou rovněž vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná a s automatickou clonou. Dále tu máme potahy sedadel v kůži Nappa (+27.600 Kč), výtečně hrající prémiové audio Harman-Kardon (+35.200 Kč), vyhřívané čelní sklo (+10.400 Kč) či zatmavená a akustická okna (+15.400 Kč).

Paket Assistance Plus v hodnotě 39.300 Kč zahrnuje 360stupňové sledování kolem vozu, parkovací asistent, hlídání slepého úhlu či hlídání situace za vozem při vyparkování. Balík Design Plus za 43.600 Kč dodává panoramatické okno, ambientní osvětlení a zatmavená zadní okna s 65% absorpcí světla. Stále málo? Tak zmiňme ještě paket Comfort Plus (+43.600 Kč) s přisvětlováním do zatáček a dynamickou regulací dálkových světel. Součástí je rovněž světelná lišta mezi světlomety a logem na přední masce.

VW Arteon Shooting Brake 2.0 TSI 206 kW

Člověk konfigurující testovaný kousek nás rozmazlil dokonce nezávislým topením za 43.600 Kč. V kontrastu s tím je trochu úsměvné, že se při sestavování červeného krasavce tak nějak zapomnělo na vyhřívaný volant, který vzhledem k celkové ceně vozu stojí symbolických 4200 Kč. Pracovišti řidiče a prostornosti vozu se ve svém testu pečlivě věnoval David. Já vám s dovolením ještě doporučím video přiložené výše, kde jsme se podívali na kufr, místo na zadních sedačkách a také nové polodigitální ovládání klimatizace. Pokud jste četli Davidův test, asi už tušíte, že ne všechny inovace jsou ku prospěchu věci…

Nejlevnější verze modelu 893.900 Kč (1.5 TSI/110 kW Arteon) Základ s testovaným motorem 1.339.900 Kč (2.0 TSI DSG 4Motion /206 kW Elegance) Testovaný vůz bez příplatků 1.351.900 Kč (2.0 TSI DSG 4Motion /206 kW R-Line) Testovaný vůz s výbavou 1.716.200 Kč (2.0 TSI DSG 4Motion /206 kW R-Line)

Plusy

Atraktivní vzhled

Vnitřní prostor

Živý motor

Slušné jízdní vlastnosti

Minusy