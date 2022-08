VW ID. Buzz už je prý ze 2/3 vyprodaný, přitom ještě ani není v showroomech

Společnost Volkswagen Užitkové vozy představila první koncept čistě elektrické dodávky ID.Buzz, designově inspirované klasickými vozy T1 a T2, již před lety. Teprve letos však odhalila produkční verzi, která si evidentně stihla získat celou řadu příznivců. Ostatně produkční kapacita na tento rok je prý už ze 2/3 vyprodaná, jak informoval německý magazín Automobilwoche.

Ten se dostal k e-mailu, který měl zaslat Lars Krause, šéf divize VW Užitkové vozy, zaměstnancům ve výrobním závodu Hanover, kde se čistě elektrická dodávka vyrábí. V e-mailu by mělo mimo jiné stát. „Deset tisíc objednávek, aniž by vůz byl u dealerů nebo ho nějaký zákazník řídil. To je prostě působivé.“

Připomeňme, že sériová výroba vozy byla zahájena v červnu a pro letošní rok se počítá s výrobou 15.000 kusů vozidel. V současnosti už je tak letošní produkce vyprodaná ze 2/3. V budoucím roce by však výroba měla stoupnout na 60.000 kusů ročně a později dokonce až na 130.000 kusů ročně.

Video se připravuje ...

Ostatně vůz je zatím dostupný pouze na evropských trzích, kde se navíc stále přijímají pouze předobjednávky. Na trh bude oficiálně uveden později. Ve Francii a Velké Británii však automobilka ještě nezahájila ani předobjednávky, jak dodávají kolegové z Automotive News Europe. Na americký trh, kde se rovněž očekává velký zájem, vůz zamíří teprve v roce 2024.

Největší zájem zatím automobilka eviduje z Norska, kam by mělo putovat asi 3.400 již objednaných vozů ID. Buzz. Domácí Německo skončilo s 2.500 objednávkami na druhém místě. Dalších 1.100 objednávek je z Nizozemska a 1000 kusů zamíří do Belgie. Zbytek se pak nejspíš rozdělí mezi další evropské státy.

Osobní ID. Buzz, stejně jako ID.Buzz Cargo, lze objednávat i na českém trhu, kde automobilka nedávno spustila i konfigurátor. Osobní verze začíná od 1.537.556 Kč (včetně DPH), užitková verze Cargo od 1.189.110 Kč bez DPH/1.438.823 Kč včetně DPH.