VW odhaluje jména pro svá nová SUV. Připravte se na pořádný guláš

T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg. To je současná paleta sportovně-užitkových vozů, které Volkswagen nabízí na evropských trzích. T-Cross a T-Roc jsou nejmenší z nich a nejednou jsem si všiml, že dva vcelku podobné názvy umí zákazníkům, ale třeba i mechanikům slušně zamotat hlavu. Příští rok chystá automobilka představit 34 novinek a podle nejnovějších informací se zdá, že v tom bude zase o něco větší guláš.

Volkswagen si totiž nechal zaregistrovat tři nové ochranné známky – T-Sport, T-Go a T-Coupé. Jakému vozu které jméno připadne, to zatím můžeme pouze spekulovat. Jelikož ale T-Roc již dostal ostrou verzi R s výkonem 300 koňských sil, pozornost bychom soustředili na jeho menšího sourozence T-Crosse.

Tomu by nějaká sportovnější varianta slušela. Aktuálně je vrcholem 1.5 TSI/110 kW párované výhradně se samočinnou převodovkou DSG. Platforma MQB A0 má sice jistá omezení, jak ale ukazují VW Polo či Audi A1, dvoulitr naladěný na 200 koní by se do útrob vměstnal a mohlo by jít právě o T-Sport.

T-Coupé bude jistě varianta některého z dnešních SUV, jen se svažující se zádí. Tipujeme to znovu na T-Cross, byť v souvislosti s tímto autem ve stylu kupé nás Volkswagen před časem lákal na jméno Nivus. Je ale dost dobře možné, že tento název dostane novinka na neevropských trzích, zatímco u nás se bude držet zajeté tradice s téčkem a pomlčkou.

Největší neznámou tak zatím zůstává T-Go, o kterém nevíme vůbec nic. Spekuluje se, zdali nesouvisí s modelem Gol v Jižní Americe, spíše se ale přikláníme k variantě, že by mohlo jít o menšího sourozence T-Crossu, klidně přizvednutou verzi malého městského automobilu Up.