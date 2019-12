VW Caddy na prvních oficiálních skicách. Takový odvaz to bohužel nebude

Špioni pozorují novou generaci Volkswagenu Caddy již od dubna letošního roku, protože ale automobilka měla hodně práce s jinými modely (elektromobil ID.3, osmá generace Golfu), mnoho oficiálních informací jsme se nedozvěděli. Před časem jsme si od nezávislého grafika nechali na základě špionážních snímků nakreslit možnou podobu nové generace. Volkswagen o pár dní později „odpověděl“ oficiálními skicami.

Na těchto kresbách to novému Caddy opravdu sluší, skoro byste řekli, že koukáte na sportovní variantu GTI. Všimnout si můžeme moderně tvarované přídě, stylového nárazníku, vzadu netradičně sdružených svítilen či obrovských kol. Něco nám ale říká, že v sériové podobě takto auto vypadat nebude. Bohužel.

Napovídají to už zmiňované špionážní snímky, podle kterých proběhnou jen drobné a konzervativní úpravy designu. Auto, na které nás Volkswagen těmito snímky láká, je navíc pouze koncept, který by mohl být představen na ženevském autosalonu. V oficiální tiskové zprávě nicméně stojí, že Caddy by mělo být světu představeno v průběhu roku 2020.

Rovněž v interiéru očekáváme evoluci vstříc digitálním trendům a modernějšímu pracovišti řidiče. Snad nejzajímavější budou změny v oblasti techniky. Caddy má být nově posazeno na platformě MQB a možná bude začleněno do modelové řady T7 coby T7 Life Caddy. Modulární architektura umožní optimalizaci vnitřního prostoru nejen pro cestující, ale hlavně pro náklad.

O pohonných jednotkách zatím žádné podrobnosti nemáme, lze ale předpokládat, že užitkáč zprvu dorazí s konvenčními spalovacími motory, které by postupem času mohly doplnit mild-hybridy se 48voltovou palubní sítí. To je jedna z věcí, které nové základy také umožňují. Na další podrobnosti si ale musíme počkat do příštího roku.