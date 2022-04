VW plánuje vylepšit platformu MEB, dojezd by měl být až 700 km

Vylepšená platforma by měla nabídnout vyšší dojezd, rychlejší nabíjení a ještě lepší výkony.

Čistě elektrická platforma MEB je základním stavebním kamenem nejen elektrické řady Volkswagen ID., ale také elektrifikace celého koncernu VW. Není tedy divu, že se neustále pracuje na jejím dalším vylepšování, které by mělo přinést ještě zajímavější parametry.

Během Paris Electric Car Day se představitelé automobilky Volkswagen pochlubili prezentací, jejíž součástí byly i vyhlídky právě na další vylepšení platformy MEB. Například dojezd, který by se nyní měl pohybovat až kolem 550 km, by se tak do budoucna měl zvýšit až na 700 km.

Automobilka počítá také s navyšováním rychlosti nabíjení, které v současnosti nabízí podporu pro výkon až 125 kW. Do budoucna se však počítá až s podporou pro rychlonabíjení výkonem až 200 kW, což by společně s vyšším dojezdem mohlo výrazně usnadnit využívání elektromobilů v praxi.

Automobilka ovšem myslí také na příznivce výkonu, respektive prudkých akcelerací. Budoucí elektromobily, postavené na platformě MEB, by totiž měly být schopné zvládnout akceleraci na 100 km/h dokonce již za 5,5 sekundy (s pohonem všech kol, jak dodává tabulka).

Zatím není zřejmé, kdy se vylepšené platformy dočkáme a který model na ní bude postaven jako první. Spekuluje se však o konceptu elektrického sedanu Aero B, možná i elektrické dodávce ID. Buzz s prodlouženým rozvorem. Je však možné, že v rámci faceliftu se vylepšené platformy dočkají i již uvedené modely.

Z vylepšené platformy by navíc do budoucna měly těžit i další koncernové značky. Ostatně na platformě MEB už své modely nabízejí i automobilky Škoda, Seat nebo Audi. Jejím zřejmě prvním uživatelem mimo klasický koncern VW by se navíc měla stát i automobilka Ford, která s VW velmi úzce spolupracuje.