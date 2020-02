VW prý chystá speciální baterie pro sportovní elektromobily

Automobilka by měla využít poznatky ze závodního prototypu ID R pro stavbu elektrických sportovních modelů ID. A jedním z nich by mohl být elektrický nástupce Audi TT.

Podle informací našich britských kolegů z AutoCar plánuje automobilka Volkswagen vývoj nového elektrického sportovního vozu, který by mohl posloužit jako základ pro limitovanou sérii silničních sportovních speciálů ID R. Jejich výroba by přitom měla být předběžně naplánována zhruba na polovinu tohoto desetiletí.

Podle informací, které měl kolegům z AutoCaru prozradit nejmenovaný výše postavený zdroj v automobilce Volkswagen, by elektrická sportovní novinka měla dorazit ve formě kupé i roadsteru, přičemž základem jeho konstrukce bude elektrická platforma MEB – známá například již z hatchbacku ID 3. Údajně by se tak mělo jednat o konkurenci pro vozy, jakými má být třeba druhá generace Tesla Roadsteru.

Na spekulace o technických parametrech je stále brzy, platforma MEB by však údajně měla být skvělým základem pro stavbu podobného vozu. Umožňuje totiž umístění elektromotoru vpředu i vzadu, díky čemuž by vůz mohl nabídnout pohon předních, zadních nebo rovnou všech kol – což se očekává u vrcholné varianty.

Interiér by měl být koncipován jako dvoumístné kupé, případně 2+2. Podle některých spekulací by se tak mohlo jednat o elektrického nástupce Audi TT, o kterém se v minulosti již několikrát spekulovalo. Ovšem na potvrzení či vyvrácení těchto spekulací si ještě budeme muset počkat.

Zajímavější než design a technické parametry elektromotorů by však měly být nové baterie, které Sven Smeets, ředitel divize motosportu, označil jako „performance-based“ – tedy zaměřené na výkon. Baterie by měly být vyvinuté samotnou automobilkou a to přímo s ohledem na budoucí využití v silničních sportovních modelech ID.

Základem těchto baterií by se přitom měla stát nová technologie článků, kterou Volkswagen využil již v závodním prototypu ID R, se kterým během minulého roku překonal několik působivých rekordů. „Začínáme pracovat na prvních bateriích pro silniční sportovní vozy, přičemž využíváme původní tým pro ID R, takže mezi nimi bude přímé propojení,“ uvedl Smeets. „Baterie začínají ve stejné oblasti. V tuto chvíli dokončujeme jejich výkonnostní parametry.“

A i když zatím o těchto bateriích nemáme žádné bližší informace, podle informací AutoCaru by se měly vyznačovat odlišným chemickým procesem, než jaký bude použit u baterií v modelu ID 3. Navíc se mluví o odlišené architektuře, která by měla zajistit lepší efektivitu a současně výhody při skládání do tzv. bateriových modulů.

K vývoji speciálních baterií pro silniční sportovní modely Volkswagen se navíc vyjádřil i Jost Capito, šéf divize sportovních vozů Volkswagen R. „Máme různé články i metody jejich stavby a všechny technické poznatky z motosportu. Existují rozdílné požadavky mezi závodním a silničním vozem, a my se díváme na všechny aspekty toho, co můžeme s naší technologií udělat. Viděli jsme, jak to funguje v ID R, a teď chceme vidět, jak to bude vypadat v silničním autě.“