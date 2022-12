VW údajně zvažuje návrat modelu e-Golf, důvodem je zpoždění vlajkové lodi

Automobilka Volkswagen v současnosti pracuje na projektu nového elektrického vlajkového modelu, který je zatím známý pod označením Trinity. Projekt měl být podle původních očekávání představen v roce 2026, minulý měsíc se však objevila informace, že projekt nabírá zpoždění.

Oliver Blume, CEO skupiny VW, se měl totiž podle informací magazínu Manager obávat, že vývoj software nového modelu by do roku 2026 nemusel být hotový. Automobilka si přitom nejspíš nechce zopakovat fiasko spojené se softwarem posledních uváděných modelů, takže se rozhodla posunout premiéru projektu až na konec tohoto desetiletí.

Tím pádem by se automobilce mohla otevřít nová výrobní kapacita pro jiný typ elektromobilu, který by mohl být na trhy uveden až do příchodu projektu Trinity. Zde se pak do hry vrací právě jméno e-Golf, tedy čistě elektrická varianta populárního hatchbacku, která byla před nástupem elektrické řady ID prvním pokusem automobilky o masové rozšíření čistě elektrického modelu.

Podle německého magazínu Handelsblatt tak nyní automobilka opět údajně zvažuje návrat modelu e-Golf do své nabídky. Ve hře by však mohla být i čistě elektrická varianta crossoveru Tiguan. V obou případech by se však základem nového modelu měla stát elektrická platforma MEB, která je základem i modelů ID.

Podle zdrojů německých kolegů, které citoval magazín Automotive News, by přitom výroba elektrického Golfu či Tiguanu mohla probíhat v závodu ve Wolfsburgu, kde vznikají i tradiční verze obou modelů se spalovacími motory. Sluší se nicméně zdůraznit, že se zatím jedná pouze o spekulace.

Ostatně zatím ani není zřejmé, zda by se automobilka pokusila o přepracování stávajících modelů, nebo zda by vytvořila zcela nové elektrické modely a vybavila je známými jmény. Zmínky o přechodu na MEB platformu nicméně naznačují, že by nový e-Golf s tím stávajícím, postaveným na platformě MQB, nemusel mít mnoho společného. Nechme se ale překvapit.