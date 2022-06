VW zahájil výrobu elektrické dodávky ID. Buzz

Dodávky prvním zákazníkům by měla začít na podzim letošního roku

Divize Volkswagen Užitkové vozy se pochlubila zahájením výroby jednoho z nejočekávanějších elektromobilů poslední doby, stylové dodávky ID. Buzz. Připomeňme, že stejnojmenný koncept společnost představila již v během severoamerického autosalonu v roce 2017, představení produkční verze však přišlo až v březnu tohoto roku.

Výroba se rozjela ve výrobním závodu v Hannoveru, který prošel v posledních dvou letech výraznou modernizací, která umožňuje i výrobu tohoto modelu. První dodávky evropským zákazníkům se pak očekávají již na podzim, zatímco do USA se nový ID. Buzz dostane až v roce 2023.

Společně s čistě elektrickým modelem ID. Buzz, včetně jeho užitkové verze Cargo, se v Hannoveru vyrábí také Volkswagen Multivan (interně označovaný T7) a tradiční Transporter T6.1. Kvůli výrobě čistě elektrické dodávky však musela automobilka proškolit na 4000 zaměstnanců.

Výrobním cílem pro tento rok je 15.000 elektrických dodávek, jakmile se však výroba rozjede na plné obrátky, měla by dosahovat až 130.000 kusů ročně. České ceny zatím neznáme, v Německu však užitková verze Cargo startuje od 46.455 eur (cca 1.147.000 Kč), zatímco pětimístná osobní verze ID.Buzz Pro začíná od 56.606 eur (cca 1.398.000 Kč).

Dodejme, že automobilka zatím vyrábí pouze verzi s jedním elektromotorem a pohonem pouze zadních kol. Do budoucna se však očekává také výkonnější verze s dvojicí motorů a pohonem všech kol. Zatím pouze pětimístnou verzi by navíc měla časem doplnit verze s prodlouženým rozvorem a třemi řadami sedadel, která by měla vznikat primárně pro USA.

Bude však zajímavé sledovat, jaké úspěchy bude ID. Buzz slavit mezi zákazníky. Segment MPV totiž v posledních letech výrazně oslabil a jejich roli ve velké míře zastoupila velká SUV. ID. Buzz ovšem sází na nostalgický retro design a moderní elektrické pohonné ústrojí.