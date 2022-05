VW ID.Buzz se dočkal vlastního dokumentu, ukazuje cestu od prototypu po výrobu

Automobilka Volkswagen, konkrétně divize Užitkové vozy, je zjevně velmi pyšná na novou elektrickou dodávku ID. Buzz, kterou velmi často promuje. V rámci propagace na americkém trhu, kam má model dorazit až v roce 2024, přitom společnost vytvořila o novém modelu dokonce i speciální dokument, který si můžete prohlédnout níže. Podmínkou je ovšem znalost angličtiny.

Dokument má formát dvaačtyřicetiminutového videa, které začíná pohledem do minulosti – tedy na předchozí generace řady VW T. První čistě elektrický VW Transporter totiž vznikl již v roce 1972, kdy byla vyrobena malá flotila testovacích vozů. Výsledky zkoušek v německých městech však nebyly příliš uspokojivé.

Video se připravuje ...

S příchodem moderních technologií a nástupem elektrifikace se nicméně otevřelo nové okno příležitosti pro čistě elektrický model, který by se mohl připojit k řadě T. První prototyp pak vznikl v létě roku 2020, kdy konstruktéři automobilky přeměnili řadu výkresů a grafik do něčeho skutečného a téměř plně funkčního.

Video se dále věnuje vývoji designu exteriéru, který se inspiroval u historických modelů, nebo vývoji interiéru, u kterého byl důraz kladen na moderní technologie, konektivitu a v neposlední řadě udržitelnost, což platí především pro použité materiály.

Nechybí zmínka o náročném testování prototypů, které musely zvládat provoz v extrémních podmínkách. Tedy například v prostředí s vysokou prašností, extrémními teplotami, atd. Speciální část je pak věnována vývoji plně autonomní verze modelu ID. Buzz, která by ve vybraných německých městech mohla do budoucna nabízet službu autonomních taxi.

Ke konci videa pak vidíme také záběry z výroby Volkswagenu ID. Buzz, která startuje v tomto roce. Do budoucna pak automobilka plánuje rozšířit nabídku modelu o další verze, které by se měly lišit výkonem, kapacitou baterie a zřejmě i délkou. Elektrický ID. Buzz by tak měl navázat na univerzálnost původních modelů řady T.