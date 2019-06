VW žehlí dieselgate, americké zákazníky si chce usmířit retro-elektromobilitou

Novou kampaň odstartovala automobilka téměř dvouminutovým spotem, který byl odvysílán během včerejších finálových zápasů NBA. Na začátku spotu můžeme v pozadí slyšet hlasy televizních reportérů, kteří se zápalem informovali o rozrůstajícím se skandálu. Následují záběry na zoufalého designéra, který se snaží přijít s něčím novým, co by mohlo automobilce pomoci. Na konci se pak jako spasitel objevuje elektrický koncept I.D. Buzz, poprvé představený v roce 2017, který byl inspirován první generací dnes ikonického Volkswagenu Bus, chcete-li VW T1.

Klip navíc doprovází skladba Sound of Silence od dua Simon and Garfunkel, která umocňuje jeho atmosféru. Spot končí sloganem „In the darkness, we found the light“ (V temnotě jsme našli světlo), kterým automobilka zdůrazňuje nejen kritické období po provalení skandálu, ale i nové zaměření právě na elektromobilitu.

360p 720p REKLAMA

Společně s klipem se objevila i tisková zpráva, v níž automobilka uvádí, že spot je jen součástí rozsáhlého plánu, který má pomoci s obrozením značky na americkém trhu. Automobilka se také chlubí novými etickými programy a „agresivními investicemi do vývoje a produkce elektrických vozidel.“ A to vše s cílem napravit svou reputaci.

Součástí kampaně je také nová identita značky, která se inspirovala minulostí. Na všech sociálních sítích amerického zastoupení Volkswagenu je tak nově znázorněné černo-bíle logo Volkswagenu, které bude v rozsáhlé mediální kampani provázet slogan „Drive Bigger.“ Podle Volkswagenu by mělo nové motto reprezentovat dlouhodobou vizi, stejně jako závazek snížit karbonovou stopu značky o 30 % - a to již do roku 2025.

„Tato kampaň je určena pro všechny, které jsme zklamali, pro všechny, kteří s námi zůstali, pro ty, kteří pracovali jako šílení, aby nás posunovali vpřed a pro všechny, kteří se již přestali zajímat,“ uvedl k nové kampani Scott Keogh, prezident a CEO Volkswagen Group of America.

V závěru zprávy se také opakuje dřívější závazek automobilky, která chce do roku 2028 investovat do elektromobility přes 50 miliard dolarů. Na trzích celého světa by se postupně mělo objevit až 70 nových elektrických modelů, mezi nimiž nebudou v roce 2020 chybět modely I.D. Crozz nebo I.D. Roomzz. O rok později bychom se pak měli dočkat i produkčního I.D. Buzz, který byl hlavní hvězdou spotu.