VW zvažuje elektrický pick-up. Inspirací je americká konkurence, ale ne Tesla

Automobilka VW řešila několik posledních měsíců problémy se svým softwarem, kvůli kterým příjezd kompaktního hatchbacku ID.3 na trh tak dlouho trval. Teď jsou ty největší strasti snad konečně zažehnány a první kusy dorazí k nám (a do dalších destinací v Evropě) v průběhu září. Volkswagen se tak může pomalu začít soustředit na další a další elektromobily.

Tím příštím bude crossover ID.4, sourozenec Škody Enyaq iV, která se světu oficiálně představí 1. září. Kromě něj se počítá také s minibusíkem, jenž naváže na ikonické “téčko”, stejně jako velkým sedanem určeným primárně pro čínský trh. A zapomenout nesmíme ani na modely pod ID.3, tedy ID.1 (nástupce e-Upu) a ID.2 (konkurenta Renaultu Zoe). Tady se ale bavíme o horizontu několika vzdálených let.

Aby toho nebylo málo, vír spekulací vyplivnul také myšlenku elektrického pick-upu. Stalo se tak po vyjádření Thomase Ulbricha, člena představenstva VW za elektrickou mobilitu, v rozhovoru pro Autoblog.

„Je to pro nás těžko představitelné, že by Amarok, nebo jemu podobné vozidlo, přijelo jako ryzí elektromobil. Sledujeme však aktivity značky Rivian a krok za krokem se dostáváme k myšlence, že je to možné. Díky tomu, že technologie elektromobilů je stále propracovanější a robustnější, mohl by ji časem dostat i vůz jako Amarok,“ uvedl v interview o elektrické budoucnosti VW. Zmínka mladého start-upu Rivian je tak trochu překvapením, Tesla a její extravagantní Cybertruck jsou v poslední době přeci jen třaskavější téma. A nebo je to ze strany VW jen zastírací manévr, aby to vypadalo, že značku Elon Musk a spol. vůbec nezajímají?

Vyjádření Ulbricha rozhodně není potvrzení faktu, že Volkswagen na takovém autě pracuje. Amarok druhé generace je ostatně za rohem a jak už víme z dřívějška, půjde o vůz vznikající v kooperaci s Fordem, respektive jeho pick-upem Raptor. Pokud by měl elektrický pick-up VW jednou vzniknout, pak by automobilka musela přemýšlet o vhodných základech, platforma MEB je sice flexibilní, pro takový typ auta ale zcela nevhodná.

„Největším vozem postaveným na platformě MEB bude sedan segmentu D pro čínský trh odvozený od konceptu ID. Vizzion. To je velikostní limit, co do hmotnosti jej pak představuje ID. Buzz. Už jsme rozhodli, že také minibus bude posazen na elektrické platformě MEB, vyžaduje to ovšem jisté úpravy,“ dodal Ulbrich, konkrétnější však nebyl. Busík by měl do produkce vstoupit za dva roky.