Výkon sporťáku v rodinném elektromobilu. Přijíždí Tesla Model Y Performance
Nová vrcholná varianta Tesly Model Y zvládne stovku hluboko pod 4 sekundy a podle výrobce dojede až 580 km daleko. Kromě výkonu však vývojáři značně zapracovali i na podvozkové technice.
Automobilka Tesla je známá tím, že mezi představováním nových aut i jejich verzí často uběhnou uherské roky. Jeden takový však právě skončil, neboť faceliftovaný Model Y „Juniper“ dostal výkonnou verzi Performance. A není to jen o výkonu.
Novou verzi je zvenčí poznat podle upravených nárazníků s většími nasávacími otvory pro chladicí vzduch vpředu a masivnějším difuzorem vzadu. Pozornosti neujde také spoiler na hraně pátých dveří či 21“ kola s názvem Arachnid 2.0. Samozřejmostí je také plaketka na zádi.
V kabině jsou nejdůležitější změnou nové sedačky s hlubším bočním vedením, které vůz docela potřeboval, a integrovanými opěrkami hlavy. Jsou vyhřívané i ventilované a samozřejmě mají elektrické nastavování s tím, že se jejich pozice ukládá do paměti profilu řidiče, který je zrovna přihlášený.
Narostl také centrální a jediný displej, a to z 15,4“ na rovných 16“ a má také lepší rozlišení. Ve standardu je nově audiosystém s 15 reproduktory včetně subwooferu. A jako obvykle, interiér je k mání v černé nebo bílé barvě.
To nejdůležitější je však v útrobách nového ypsilonu Performance. Evropská verze nabízí 466 koní (343 kW) a ta americká 517 koní (380 kW), v obou případech stejně jako Model 3 Performance, a to díky použití stejných elektromotorů označených Performance 4DU. Dosavadním evropským vrcholem byla verze Long Range AWD o zhruba 380 koních.
Nová verze Performance zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy a její nejvyšší rychlost je elektronicky omezená na 250 km/h. Nebudete-li tato čísla zkoušet, má dojet až 580 km daleko. Jak ovšem odhalil náš test verze Long Range AWD s 81kWh baterií, mezi zastávkami u nabíječky (tj. mezi zhruba 15 a 80 % stavu nabití) je realitou cca 250 km, využíváte-li dynamického potenciálu vozu. Podle oficiálních čísel automobilky by se však mělo dát ujet mezi 10 a 80 % stavu nabití 410 km. Performance však může mít jinou baterii – není zatím známa její kapacita ani chemické složení – a může na tom být s reálným dojezdem lépe.
Změny se odehrály i na podvozku, který dostal elektronicky nastavitelné plynule adaptivní tlumiče. Jsou principielně stejné jako na Modelu 3 Performance, ale se zvláštním naladěním pro vyšší vůz. Upraven byl také rozchod kol a jejich zavěšení a v rámci přepracovaných jízdních režimů je možné omezit výkon předního elektromotoru tak, aby vůz působil více jako zadokolka s mírnou pomocí předního pohonu. Z principu věci tím však omezíte celkový výkon.
Nová verze už je k mání v českém konfigurátoru, a to za cenu od 1,525 milionu korun; o 225 tisíc víc než dosavadní vrchol Long Range AWD. Příplatkové barvy jsou za 33 – 66 tisíc korun navíc, tažné zařízení přijde na 36 tisíc, bílý interiér na 32 tisíc a vylepšené verze jízdního asistenta Autopilot na 100, resp. 200 tisíc korun navíc.
Zaškrtnete-li všechny položky, jste na 1,884 milionu korun. Pro srovnání, 489k Audi SQ6 e-tron přijde na nejméně 2,505 milionu korun, 516k Porsche Macan 4S stojí od 2,339 milionu korun a 449k Mercedes-Benz EQE 500 4Matic stojí od 2,32 milionu korun.
zdroj: Tesla