Vypadá jako vítězná formule Nigela Mansella. Tento Williams však pohání elektromotor

Při rychlém pohledu do aukčního katalogu byste mohli vidět jen další z řady slavných monopostů na prodej. Odhadovaná cenovka však naznačuje něco jiného…

Do srpnové aukce společnosti RM Sotheby's v kalifornském Monterey zamíří během takzvaného automobilového týdne i jistá sběratelská kuriozita. Nového majitele bude totiž mezi zámožnou klientelou hledat i replika vítězného monopostu Williams FW14B, ve kterém si Nigel Mansell dojel v roce 1992 pro titul šampionátu Formule 1. Jediný háček, tato replika má 75% velikost originálu a pohání ji elektromotor.

Řiditelná zmenšenina mířící na dětské publikum ve věku od 5 do 15 let je licencovanou replikou od Williamsu, přirozeně jí ovšem chybí originální 3,5litrový V10 od Renaultu nebo proslavený systém aktivního podvozku. I jakožto pouhá „hračka“ ale umí replika díky svému 48V elektromotoru a 1000W baterii dosáhnout rychlosti 64 km/h. Za koly obutými do slicků nechybí vpředu i vzadu hydraulické kotoučové brzdy.

Karbonová karoserie malé formule kopíruje závodní barvy originálu FW14B z roku 1992 se sponzory jako Elf či Canon, a to včetně Mansellova typicky červeného startovní čísla 5. Na délku třímetrová replika má uvnitř také závodní skořepinu se semišovým polstrováním a tříbodové bezpečnostní pásy Sabelt.

Opravdový Mansellův exemplář FW14B zakoupil v roce 2019 Sebastian Vettel. Cena monopostu se tehdy pohybovala okolo 3,4 milionu dolarů (asi 78 milionů korun). Nyní nabízená zmenšenina bude pochopitelně stát mnohem méně, přesto ale půjde o slušný balík. RM Sotheby's odhaduje cenovku mezi 20.000 až 30.000 dolary (asi 470.000 až 700.000 korun).