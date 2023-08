Po mnoha odkladech se zdá, že se výroba elektrického pick-upu Tesla Cybertruck konečně blíží k zahájení. Na amerických dálnicích se totiž začaly objevovat nákladní automobily, které převáží zřejmě již hotové produkční vozy z Texasu, kde nyní společnost sídlí, do Kalifornie. Zvláštní zásilku se pak na cestě povedlo zachytit několika svědkům.

Připomeňme, že Elon Musk v minulosti prohlásil, že výroba Tesly Cybertruck by měla být zahájena během tohoto roku, přičemž větší rozjezd výroby můžeme očekávat až v roce příštím. Snímky testování maskovaných prototypů a předprodukčních speciálů, v kombinaci s přepravou na první pohled hotových vozů po USA, přitom naznačují, že by Tesla tentokrát termín mohla dodržet.

Video se připravuje ...

Vraťme se ale k samotné zásilce devíti kusů Tesly Cybertruck, která byla rozdělena po třech vozech na návěsech trojice tahačů. Možná trochu překvapivě přitom nešlo o tahače Tesla Semi, ale o klasické vznětové tahače, které měly na boku označení společnosti Tesla.

Z pohledu na Cybertrucky na tahači bohužel nelze vyčíst, o jaký typ vozidla jde, případně v jakém stavu se nachází. Mohlo by se tak stále jednat o předsériové prototypy, určené k testům, současně by se ale mohlo jednat také o první hotové produkční stroje. Otázky se vznáší také kolem samotného důvody přepravy strojů z Texasu do Kalifornie.

V kalifornském závodu Fremont totiž Tesla vyrábí Model S, Model Y a Model Y. Nedaleko odtud se pak nachází Palo Alto, tedy designové ředitelství automobilky. Cybertrucky přitom vypadají téměř identicky – snad jen s výjimkou disků v podbězích. U všech pak kapotu chrání bílá plachta.

Z celkového dění kolem Cybertrucku je ale cítit, že se Tesla opravdu snaží spustit výrobu ještě letos. A možná by mohla letos doručit i první stroje. Zájem o elektrický pick-up je přitom stále evidentní. Ostatně fotky přepravovaných elektrických pick-upů sdíleli na sociálních sítích i dálniční policisté z oblasti Buttonwillow.