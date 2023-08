Po nedávném přezutí auta se ve vyšších rychlostech začaly objevovat nepříjemné vibrace ve volantu. Je jasné, že musíme nechat zkontrolovat vyvážení kol, s autem ale nechceme znovu jezdit do servisu. Rozhodujeme si tedy poradit svépomocí. A co rovnou vyzkoušet nějakou dílnu, kde bychom za drobný poplatek mohli pracovat? Takové jsou ideální pro ty, kteří se chtějí vyhnout platbám v servisech anebo prostě auto zvládnou opravit sami, ale nemají na to vhodný prostor.

V podstatě ihned však narážíme na problém – navzdory našemu očekávání v Česku skoro nejsou. Nadšenci do aut podle zahraničních trendů sice zakládají samoobslužné komunitní servisy, většina z nich se ale neuchytí a po krátké době zaniká. Jenom v Praze šlo o několik projektů, třeba komunitní dílnu na Strahově nebo samoopravnu Selfix na Bohdalci.

Jen jedna možnost

Otevření samoobslužné dílny se chystá například v Otrokovicích na Zlínsku pod názvem Garážníci. „Projekt nyní nefunguje, jelikož skládám základní kapitál. Rád bych našel investora, mám totiž v plánu nezůstat jen u jedné dílny,“ říká Dominik Bajer, který s nápadem přišel.