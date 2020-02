Vzdělávací projekt Tatra do škol úspěšně pokračuje

Společnost Tatra Trucks chce pozitivně působit na mladé lidi, kteří uvažují o technickém vzdělání či technické obory již studují, proto v roce 2018 vytvořila vzdělávací projekt Tatra do škol. Ten v letošním roce zamíří do Pardubického kraje, na Vysočinu, dále do Prahy nebo do Západočeského, Moravskoslezského, Zlínského či Jihomoravského kraje.

Studenti středních škol v roce 2020 sestaví nákladní automobily značky Tatra, které budou jezdit v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina. Projektu se letos nově chtějí zúčastnit například učni ze Středního odborného učiliště v pražském Radotíně, kteří chtějí vyrobit vozidlo určené pro potřeby vlastní školy.

Prvním vozem, který letos vzejde z projektu Tatra do škol, bude nákladní automobil Tatra Phoenix 4x4, který bude sloužit pro potřeby Pardubického kraje. Na dokončení montáže v těchto dnech pracují žáci orlickoústecké Střední školy automobilní. Práce na tatrovce začaly už loni na podzim. Pro 11 studentů druhého a třetího ročníku, pracujících na složení vozu, jde od začátku o opravdovou výzvu, protože tatrovku kopřivnická automobilka dodala do školy rozloženou na součástky uložené ve 30 velkých bednách.

„V Ústí nad Orlicí už budou v příštím týdnu dokončovat montáž vozidla pro Pardubický kraj. Následně se budeme domlouvat na přesunu vozidla do Kopřivnice, kde za účasti studentů proběhne finální „oživení“ podvozku. Poté automobil slavnostně předáme Pardubickému kraji,“ říká Petr Neuman, manažer pro klíčové zákazníky společnosti Tatra Trucks.

Podstatou projektu Tatra do škol, který vznikl v roce 2018, je spolupráce mezi automobilkou, jednotlivými kraji a technickými školami. Vybraní studenti ze středních škol dostávají možnost sestavit automobil Tatra, který pak míří do běžného provozu například u krajské správy a údržby silnic nebo u jiných institucí zřizovaných krajem. Studenti tak mají jedinečnou příležitost poznat, jak se vyrábějí nákladní vozy. V neposlední řadě pak smontovaný vůz najde své užitečné uplatnění.

V dalším kraji bude projekt už v únoru pokračovat školením studentů ze Světlé nad Sázavou, kteří budou letos stavět pro Kraj Vysočina již druhé vozidlo. Pro kraj půjde o opakovanou účast v projektu, protože v roce 2018 studenti Střední průmyslové školy v Třebíči postavili vozidlo značky Tatra pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina.

Zdroj: Tatra Trucks a.s.