WRC konečně brzdí náklady a vrací se ke kořenům. A nový tým už je u toho
Světová rallye stojí na prahu největší změny za poslední dekádu. FIA připravila pravidla, která mají vrátit WRC to, co mu v posledních letech chybělo – dostupnost, pestrost a nové tváře. A zatímco mnozí ještě váhají, jeden projekt už do rozjetého vlaku naskočil.
Vrcholná kategorie Rally1 měla být technologickou výkladní skříní. Je rychlá, extrémní a fascinující. Jenže také drahá. Tak drahá, že se startovní pole zúžilo jen na značky Ford, Hyundai a Toyota. A nový vstup do šampionátu se stal téměř nereálným snem.
Vývoj hybridních systémů (do 2024), složité karoserie a celkové náklady postupně odradily nejen menší týmy, ale i několik automobilek samotných. Mezinárodní automobilová federace FIA si uvědomila, že pokud se nic nezmění, WRC riskuje stagnaci. A tak vznikl plán: radikálně snížit náklady, ale nezabít charakter světové třídy.
WRC 2027: Návrat ke kořenům
Nová technická pravidla, která vstoupí v platnost od sezony 2027, mění filozofii celé kategorie. Základním pilířem je cenový strop – závodní vůz nesmí přesáhnout cenu 345.000 eur (8.410.000 Kč). To je částka, která byla ještě nedávno v nejvyšší třídě naprosto nemyslitelná. Zároveň je to stále dostatečný rozpočet pro vytvoření působivého závoďáku.
Výkon se bude pohybovat kolem 300 koní, auta zůstanou extrémně rychlá a vizuálně atraktivní. Podstatou je hlavně zjednodušení: prostorový rám místo složitých karoserií, omezení exotických materiálů a větší využití osvědčených komponent ze specifikace Rally2. Poprvé po dlouhé době se tak dveře WRC skutečně otevírají i nezávislým konstruktérům.
Nový tým: Project Rally One
A právě tady přichází na scénu Project Rally One. Nový, původem belgický tým, který nevznikl v centrále automobilky, ale z iniciativy zkušených lidí z rallye světa. Projekt je odpovědí na nová pravidla a zároveň jejich prvním skutečným testem v praxi.
Právě tento nový tým již pracuje na autě, přesně podle regulí WRC27. Práce na prototypu jsou v plném proudu a testovací kilometry se už počítají na tisíce. Pokud vše půjde podle plánu, vůz se ukáže ještě před sezonou 2027.
Snížení nákladů znamená změna atmosféry. WRC může znovu získat různorodou šířku startovního pole, nové příběhy a rivalitu, která vzniká jen tehdy, když mají šanci i nová jména. Pro fanoušky to znamená pestřejší závody, pro menší týmy reálnou šanci na úspěch.
Nejvyšší úroveň rallye tak už nebude muset být klubem pro tři velké automobilky. A Project Rally One je prvním týmem, kdo na tuto výzvu odpověděl. Za nás jde o vítanou změnu a sezóny WRC 2027 se nemůžeme dočkat.
