Víte, k čemu je u silnice modrý patník? Když ho vidíte v zimě, je lepší zpomalit
Podél českých silnic se občas objevují patníky v modré barvě. Řada řidičů jim nepřikládá větší význam, ale zejména v zimních měsících jde o velmi užitečné indikátory možného náledí.
Modrá barva se u patníků používá tam, kde se v praxi počítá s možností kluzké vozovky častěji než v běžných úsecích. Typicky jde o místa, která mají z hlediska počasí nebo konstrukce horší podmínky – například mosty, otevřené úseky vystavené větru nebo místa, kam se v zimních měsících dostává méně slunečního záření.
Modrý patník znamená, že se v daném místě mohou za určitých podmínek zhoršovat vlastnosti vozovky. Typicky kvůli námraze.
Neznamená to, že je tam kluzko pokaždé, ani že by silnice byla automaticky nebezpečná. Spíš jde o upozornění, že za určitých okolností se tady může povrch chovat jinak, než by se mohlo zdát.
Právě proto se modré patníky objevují i tam, kde zbytek silnice může působit naprosto bezproblémově. Řidič by měl reagovat větší opatrností, i když na první pohled nemusí úsek vypadat problematicky.
Modré patníky nejsou dopravní značkou v klasickém smyslu a neslouží k tomu, aby ukládaly povinnost nebo něco přikazovaly. Fungují spíš jako orientační prvek, který vychází z dlouhodobé zkušenosti. Jinými slovy: někdo vyhodnotil, že daný úsek si zaslouží trvalé upozornění.
Na rozdíl od dočasných značek nebo proměnného značení zůstávají patníky na místě po celý rok. Smysl dávají hlavně v chladnějším období, při teplotách kolem nuly, po dešti nebo v situacích, kdy se může tvořit námraza. V létě proto jejich význam není tak zásadní.
Samozřejmě se nelze spoléhat jen na přítomnost modrých patníků. Podobně může napovědět změna povrchu, odlišný odstín asfaltu nebo samotný fakt, že silnice vede po mostě. Vozovku je zkrátka nutné číst kontinuálně.
Zdroje: BESIP, ČMADZ, Zákony pro lidi