Nejspolehlivější značky aut v roce 2025: Japonci na špici, Tesla si výrazně polepšila

Ondřej Šámal
Tradiční hodnocení spolehlivosti automobilových značek opět potvrdilo, že nejlepší jsou dlouhodobě ty japonské. V meziročním srovnání zaujme posun Tesly, na chvostu opět skončil americký Rivian, který se zaměřuje hlavně na elektromobily.

Pravidelný přehled nejspolehlivějších automobilových značek za daný rok zveřejňuje americká nezisková spotřebitelská organizace Consumer Reports již od roku 2000. Data sbírá od svých členů, tedy reálných uživatelů, a na jejich základě sestavuje spotřebitelský žebříček, který v případě plug-in hybridů bere v potaz až 20 problematických oblastí od pískajících brzd až po motory, převodovky či trakční baterie.

U spalovacích motorů organizace sleduje 17 oblastí, u elektromobilů to je pouze dvanáct. Naopak v případě klasických hybridů jich je 19.

Z reálných zkušeností již několik let vyplývá, že například klasické hybridní pohony jsou ve většině případů minimálně stejně spolehlivé jako klasické zážehové a vznětové motory, byť výjimky se samozřejmě najdou. O tom si ostatně můžete přečíst v loňském přehledu. Odkaz na něj najdete o několik řádků výše.

Stejně jako loni najdeme na prvních třech příčkách výrobce z Japonska. Jestliže loni vyhrálo Subaru, letos si zlatou medaili odváží Toyota. Z evropských brandů se mezi deset nejlepších dostalo pouze BMW (5. místo), pro které to znamená meziroční zlepšení o tři pozice. Polepšila si také Tesla, která v roce 2024 skončila sedmnáctá se skóre 36. Letos je na slušném 9. místě s 50 body, přičemž platí, že vyšší hodnota je lepší.

V jejím případě za posunem stojí především spolehlivost masových modelů 3 a Y, které se v rámci přehledu staly nejspolehlivějšími elektromobily.

Nejspolehlivější značky podle Consumer Reports 2025
PořadíZnačkaSkóre spolehlivosti (maximum 100)
1.Toyota66
2.Subaru63
3.Lexus60
4.Honda59
5.BMW58
6.Nissan57
7.Acura54
8.Buick51
9.Tesla50
10.Kia49
11.Ford48
12.Hyundai48
13.Audi44
14.Mazda43
15.Volvo42
16.Volkswagen42
17.Chevrolet42
18.Cadillac41
19.Mercedes-Benz41
20.Lincoln40
21.Genesis33
22.Chrysler31
23.GMC31
24.Jeep28
25.Ram26
26.Rivian24
Zdroj: Conusmer Reports

Mazda ve srovnání s loňským pořadím propadla z děleného 5. až 6. místa na 14. pozici, přičemž za poklesem stojí především nové generace SUV CX-70 a CX-90, především pak jejich plug-in hybridní varianty s vyšším počtem problémů s motory, převodovkami a elektrickými komponenty.

Martin Vaculík prozkoumal tříválcovou Toyotu Corolla po 200.000 km • Zdroj: auto.cz

Hodnocení zahrnuje přibližně 380 tisíc automobilů modelových roků 2000 až 2025. Malá část zahrnuje také nejnovější vozy z letošního roku, které ve Spojených státech, odkud Consumer Reports bere data, označují jako modelový rok 2026.

Zdroj: Consumer Reports a Motor1, foto a video: auto.c

