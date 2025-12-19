Nejspolehlivější značky aut v roce 2025: Japonci na špici, Tesla si výrazně polepšila
Tradiční hodnocení spolehlivosti automobilových značek opět potvrdilo, že nejlepší jsou dlouhodobě ty japonské. V meziročním srovnání zaujme posun Tesly, na chvostu opět skončil americký Rivian, který se zaměřuje hlavně na elektromobily.
Pravidelný přehled nejspolehlivějších automobilových značek za daný rok zveřejňuje americká nezisková spotřebitelská organizace Consumer Reports již od roku 2000. Data sbírá od svých členů, tedy reálných uživatelů, a na jejich základě sestavuje spotřebitelský žebříček, který v případě plug-in hybridů bere v potaz až 20 problematických oblastí od pískajících brzd až po motory, převodovky či trakční baterie.
U spalovacích motorů organizace sleduje 17 oblastí, u elektromobilů to je pouze dvanáct. Naopak v případě klasických hybridů jich je 19.
Z reálných zkušeností již několik let vyplývá, že například klasické hybridní pohony jsou ve většině případů minimálně stejně spolehlivé jako klasické zážehové a vznětové motory, byť výjimky se samozřejmě najdou. O tom si ostatně můžete přečíst v loňském přehledu. Odkaz na něj najdete o několik řádků výše.
Stejně jako loni najdeme na prvních třech příčkách výrobce z Japonska. Jestliže loni vyhrálo Subaru, letos si zlatou medaili odváží Toyota. Z evropských brandů se mezi deset nejlepších dostalo pouze BMW (5. místo), pro které to znamená meziroční zlepšení o tři pozice. Polepšila si také Tesla, která v roce 2024 skončila sedmnáctá se skóre 36. Letos je na slušném 9. místě s 50 body, přičemž platí, že vyšší hodnota je lepší.
V jejím případě za posunem stojí především spolehlivost masových modelů 3 a Y, které se v rámci přehledu staly nejspolehlivějšími elektromobily.
|Nejspolehlivější značky podle Consumer Reports 2025
|Pořadí
|Značka
|Skóre spolehlivosti (maximum 100)
|1.
|Toyota
|66
|2.
|Subaru
|63
|3.
|Lexus
|60
|4.
|Honda
|59
|5.
|BMW
|58
|6.
|Nissan
|57
|7.
|Acura
|54
|8.
|Buick
|51
|9.
|Tesla
|50
|10.
|Kia
|49
|11.
|Ford
|48
|12.
|Hyundai
|48
|13.
|Audi
|44
|14.
|Mazda
|43
|15.
|Volvo
|42
|16.
|Volkswagen
|42
|17.
|Chevrolet
|42
|18.
|Cadillac
|41
|19.
|Mercedes-Benz
|41
|20.
|Lincoln
|40
|21.
|Genesis
|33
|22.
|Chrysler
|31
|23.
|GMC
|31
|24.
|Jeep
|28
|25.
|Ram
|26
|26.
|Rivian
|24
|Zdroj: Conusmer Reports
Mazda ve srovnání s loňským pořadím propadla z děleného 5. až 6. místa na 14. pozici, přičemž za poklesem stojí především nové generace SUV CX-70 a CX-90, především pak jejich plug-in hybridní varianty s vyšším počtem problémů s motory, převodovkami a elektrickými komponenty.
Hodnocení zahrnuje přibližně 380 tisíc automobilů modelových roků 2000 až 2025. Malá část zahrnuje také nejnovější vozy z letošního roku, které ve Spojených státech, odkud Consumer Reports bere data, označují jako modelový rok 2026.
Zdroj: Consumer Reports a Motor1, foto a video: auto.c