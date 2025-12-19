Evropská divize Kie má nového ředitele, přichází z Afriky
Suhang Čang, dosavadní šéf divize Kie pro blízký východ a Afriku přichází na pozici ředitele Kia Europe. Za úkol bude mít zvýšit konkurenceschopnost a zrychlit elektrifikaci.
Vedení divize Kia Europe převezme od 1. ledna 2026 nový člověk – Suhang Čang, dosavadní šéf pro region blízký východ a Afriku. Působil však více než deset let i v Evropě.
Na pozici šéfa Kia Europe bude jeho úkolem zvýšit konkurenceschopnost značky a zlepšit prodeje v celém regionu. Zaměří se také na rychlejší implementaci strategie elektrifikace a iniciativ v oblasti udržitelnosti značky.
„Jeho schopnost dosahovat výsledků na různých trzích mu dává skvělé předpoklady k tomu, aby se orientoval v měnícím se evropském automobilovém prostředí a podpořil dlouhodobý růst společnosti Kia v jednom z nejdynamičtějších regionů světa,“ uvedla automobilka o Čangovi.
Marc Hedrich, který dosud zastával pozici prezidenta a generálního ředitele Kia Europe, byl s účinností od 1. ledna 2026 jmenován prezidentem francouzské divize značky. V této funkci nahradí Tae Kun Janga. Po dvou letech, během nichž Hedrich připravoval další fázi růstu Kia Europe, se tak vrací na pozici, kterou již zastával v letech 2021 až 2023.
„Jeho úkolem bude vést Kia France k další fází růstu a posílit pozici značky na jednom z nejkonkurenceschopnějších trhů v Evropě. Vzhledem k jeho hlubokému porozumění místním spotřebitelským trendům a regulační dynamice, jakož i jeho předchozím úspěchům, se jedná o strategický krok,“ komentuje Hedrichův přesun automobilka.
