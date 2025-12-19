Elektrické pojistky jsou v autě stále klíčové. Poznáte, která je vadná?
Zatímco v domácnostech se už tavné pojistky v elektrorozvodech nepoužívají, v autech je stále najdete. Poznat, která je vadná, je velmi snadné a ani výměna není složitá.
Elektrické pojistky slouží k ochraně elektrických spotřebičů vozidla nebo jeho proudových okruhů před příliš vysokým proudem. Pokud by v elektroinstalaci nebyly, hrozilo by poškození elektrických spotřebičů. Proto každý z nich chrání pojistka. V autech se nepoužívají opakovaně použitelné elektrické jističe, jaké známe třeba z rozvodné elektrické skříně v domech či bytech. Roli pojistky plní koncepčně starší tavná pojistka.
Kdy ji měnit
Preventivní kontrola pojistek není nutná a v praxi se nedělá. Výměna nefunkční nebo přesněji spálené pojistky se pojí s nefunkčním spotřebičem, který chrání. Jinak řečeno, pokud v autě nefunguje jakékoliv elektrické zařízení (stěrače, osvětlení, ostřikovače, vyhřívání zadního skla aj.), než začnete cokoliv rozebírat či se objednávat na servis, zkontrolujte v první řadě pojistky. Je to to nejjednodušší, co můžete v rámci diagnostiky závady udělat, a hlavně to zvládnete sami.
Kde je najdete
Pojistky se obecně nacházejí v pojistkové skříni. Ty bývají na autě minimálně dvě. Jedna je v kabině, zpravidla umístěná pod palubní deskou. Může být také v jiném místě, například z boku palubní desky. Vždy je krytá víkem, které k tomu, abyste se k pojistkám dostali, musíte sejmout. V praxi to ne vždy jde snadno, zejména pokud nejste příliš zruční či zběhlí v drobných opravách.
Druhá pojistková skříňka, obyčejně s většími pojistkami, se nachází v motorovém prostoru. Pojistky bývají součástí skříně s ovládacími relé. U moderních aut v ní může být integrovaná i některá z řídicích jednotek. Typické třeba pro starší Peugeoty a Citroëny, coby jednotka BSM. Na spodní straně víka pojistkové skříně bývá běžně legenda k pojistkám. Podle toho poznáte, k jakému obvodu se konkrétní pojistka váže. V opačném případě to nepoznáte, jelikož na desce pojistkové skříně to uvedeno není. Legenda k pojistkám se nachází rovněž v návodu k obsluze vozidla.
Jednotlivé pojistky se liší barvou, která je typická dle normy ISO pro maximální proud v ampérech, který může pojistkou protékat. Jednotlivé barvy a jim přiřazený maximální proud uvádí níže tabulka. Pokud je protékající proud větší, než je hodnota na pojistce, dojde k jejímu přepálení.
|Barevné označení pojistek a jejich max. proudová hodnota
|Barva
|Maximální proud v ampérech
|světle hnědá
|5
|tmavě hnědá
|7,5
|červená
|10
|modrá
|15
|žlutá
|20
|bílá
|25
|zelená
|30
Poznáte ji snadno
Před manipulací s pojistkami musí být vypnuté zapalování i příslušný spotřebič (ideálně všechny). Pojistku k nefunkčnímu spotřebiči tedy najdete jednoduše. Zda je ale závada způsobena skutečně pojistkou, poznáte teprve až když se na ni podíváte. Přepálenou pojistku poznáte podle roztaveného (nebo přerušeného) kovového pásku.
Pro zprovoznění spotřebiče ji stačí jen vyměnit. K tomu slouží plastová svorka, která je uchycena držákem ke krytu pojistkové skříně z jeho vnitřní strany, tedy tam, kde je také již zmíněná legenda k pojistkám. Svorku stačí nasadit na pojistku (za její hrany) a vytáhnout ji. Místo ní poté zasuňte novou pojistku. Ta musí být vždy se stejnou ampérovou hodnotou a tudíž barvou. Nejdůležitější je ale ta hodnota. Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší ampérovou hodnotou. V takovém případě hrozí nejen poškození spotřebiče, ale rovněž to zvyšuje riziko požáru. Pojistku se také v žádném případě nesnažte opravovat. Poté, co pojistku vyměníte a pojistkovou skříň opět víkem uzavřete, už stačí jen spotřebič vyzkoušet. Měl by fungovat.
Zdroj: Učebnice Autoelektrika a autoelektronika, návod k obsluze vozidla Škoda Fabia I a Škoda Kodiaq II, server Jalopnik, Wikipedia
Foto: Škoda Auto a výrobci