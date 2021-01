WRC osloví čínské automobilky. Nalákat je chce na hybridní éru

Světový šampionát v rallye v příštím roce vstoupí do své hybridní éry. Jeho vedení věří, že to přiláká nové značky. WRC přitom doufá, že i ty z Číny.

Šampionát WRC čekají v roce 2022 důležité změny. V platnost totiž vstoupí nová technická pravidla, která zavedou elektrifikovaný pohon. Vedení šampionátu věří, že tato novinka přiláká k rallye další značky, třeba ty z Číny, jak přiznává ředitel šampionátu Peter Thul.

„Soustředíme se na to, abychom získali více výrobců, a není žádným tajemstvím, že se v budoucnu zaměřujeme na Čínu. Proč by se ve WRC nemohl objevit velký čínský výrobce, zvláště když mluvíme o plug-in hybridech,“ říká Peter Thul v rozhovoru pro server Autosport.

Čína má pro WRC velký potenciál, je to trh, který by šampionát společně s USA v budoucnu rád významně oslovil. Ostatně proto se v roce 2016 měl šampionát opět po mnoha letech konat i v Číně, kvůli tehdejším záplavám však na soutěž konanou nedaleko Pekingu nakonec nedošlo. Není tak divu, že WRC chce diváky z nejlidnatější země světa oslovit také jiným způsobem, třeba právě čínskou značkou mezi účastníky. A jelikož je v Číně elektrifikovaný pohon stále populárnější, mělo by to smysl.

Propagace plug-in hybridního pohonu by ale mohla mít smysl i pro jiné značky, které se tímto pohonem zabývají. „Je zde také jeden japonský kandidát, který by mohl být potenciálně účastníkem,“ naznačuje Thul. Žádnou značku nejmenuje, jistě se ale v tomto směru nabízí Mitsubishi. Tři diamanty mají ve WRC zajímavou historii, byť už poněkud starou, navíc se na elektrifikovaný pohon dnes úzce zaměřují, a tak by takový krok dával smysl. Nebo že by Subaru?

WRC navíc chce nové značky oslovit také sníženými vývojovými náklady na stavbu nového závodního prototypu. Speciály nové éry totiž budou využívat jednotnou elektrickou část hybridního ústrojí, dodávanou firmou Compact Dynamics, která je součástí dodavatele komponentů Schaeffler. Ta už elektrické komponenty dodává třeba týmům z formule 1, formule E nebo vytrvalostní série WEC.

Náklady na účast v šampionátu má snížit i zjednodušení vybraných komponentů. Počet některých částí vozů (třeba převodovky) použitých v sezoně pak bude podobně jako ve formuli 1 omezen. Hybridní ústrojí pak má pomoci s jeho propagací, respektive bude využívat jeho výhod, jako je možnost jízdy na elektřinu nebo zvýšení celkového výkonu. A to se značkám může hodit.

„Ukážeme výhody plug-in hybridu. Tedy systému, který je velmi chytrý, pokud jste řidič, který jej pravidelně nabíjí. A tak budeme mít ukázku technologie, která dokazuje, že funguje za všech okolností,“ tvrdí Thul s tím, že WRC vstupuje do elektrické éry v nejlepší čas, v době, kdy prodeje elektrifikovaných aut z různých důvodů rostou.

V tomto směru však fanoušky nejspíš nepotěší zpráva, že se Thul do budoucna nebrání ani čistě elektrickému pohonu. „Pokud jde o elektrický dojezd, myslím si, že existují i jiné formáty, které jsou mnohem vhodnější, například rallycross je perfektní příklad. Máte krátké závody, můžete jet s velkolepým množstvím energie a pak dobijete. Všechno však záleží na kapacitě baterie a na tom, jak rychle ji můžete nabít. Momentálně však nic nevylučuji,“ doplňuje.

Zatím je však WRC v hybridní éře, která bude znamenat postupný rozvoj napříč kategoriemi. Jestliže vrcholná třída Rallye1 vsadí na plug-in hybridy, nižší kategorie Rallye2 - známá dnes účastí Škody Fabia R5 evo, vsadí na mildhybridní ústrojí. Spalovací motory v jejich případě doplní 48V elektrické ústrojí s elektromotorem o výkonu až 10 kW.