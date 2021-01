MS rallye 2021: Bude šampion Ogier sesazen?

Světový šampionát se jezdí od roku 1973 v hodnocení značek a individuální šampion je vyhlašován od sezony 1979. Dosud bylo odjeto 603 podniků.

Jak to bylo loni

Pro pořádek si stručně shrňme, co se loni ve světovém šampionátu odehrálo. Sezona začala v monackém knížectví, Švédská rallye se odjela a Mexická musela být o den zkrácena, aby se účastníci stihli kvůli pandemii koronaviru vrátit do Evropy. Následovalo rušení soutěží a do šampionátu byly zařazeny Estonská rallye a Rallye Monza.

Odjelo se pouze sedm podniků, což byl nejnižší počet od vzniku šampionátu. Do závěrečného podniku na Monze nastupoval s náskokem čtrnácti bodů Brit Elffyn Evans (Toyota), ale v závěru druhého dne soutěže spadl ze stráně. Jeho navigátor stihl varovat Francouze Sebastiena Ogiera, který si nakonec dojel pro sedmý titul mistra světa.

Toyota: Výměna šéfů

V továrním týmu japonské automobilky došlo po sezoně k zásadní změně na nejvyšší pozici. Pozici šéfa týmu opustil Fin Tommi Mäkinen a dostal poradní funkci. Čtyřnásobný mistr světa v rallye (1996-1999) přesvědčil před šesti lety japonské šéfy o smyslu rallyeového projektu a celý ho uvedl do života. V roce 2018 získala značku titul v Poháru konstruktérů a v posledních dvou letech jezdecká prvenství.

Teď předal šestapadesátiletý Mäkinen žezlo o jednadvacet let mladšímu krajanovi Jari-Matti Latvalovi. Trojnásobný vicemistr světa v rallye Latvala byl součástí Toyoty tři sezony od návratu japonské automobilky do rallyeového MS v roce 2017. S 209 starty je rekordmanem v historii šampionátua historicky nejmladším vítězem mistrovského podniku, jímž se stal díky triumfu ve Švédsku v roce 2008 krátce před 23. narozeninami. Ve fordu, volkswagenu a toyotě vyhrál 18 soutěží, což je nejvíce mezi jezdci, kteří nikdy nezískali titul.

Teď bude šéfovat nezměněné silné jezdecké sestavě, kterou tvoří světový šampion Sebastien Ogier z Francie, britský vicemistr světa Elfyn Evans a dvacetiletý Fin Kalle Rovanperä, který při svém loňském debutu s vozem WRC dokázal vybojovat celkově páté místo. Na startu se bude objevovat také Japonec Takamoto Katsuta, ale počet jeho startů nebyl zatím určen.

Ogier přišel k Toyotě na začátku sezony 2020 s tím, že se jedná o jeho poslední sezonu kariéry. Ovšem už v červenci dal najevo, že by rád pokračoval i v šampionátu 2021. Ještě než se stal posedmé šampionem, podepsal kontrakt pro další sezonu. „Nebyl to můj původní plán, ale rok 2020 byl pro všechny hodně specifický. Byl jsem doma s rodinou, což bylo hodně příjemné, ale napadlo mě, že ukončit sezonu v podivné sezoně by nebylo nejvhodnější,“ prohlásil sedmatřicetiletý Francouz. Co říkal on, jeho kolegové a nový šéf týmu před startem?

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Moje přípravy na Rallye Monte Carlo ve mně vyvolávají úplně jiné pocity. Sleduji vozy v servisu a nemyslím na to, že usednu za volant, ale mám na starosti, zda jsou všichni z týmu připraveni. Jak známo, Monte je pravděpodobně nejnáročnějším podnikem roku, kde můžeme vždy čekat nějaké překvapení, a velkou roli mohou sehrát klimatické podmínky. Přechod k jinému dodavateli obutí je vždy výzvou, což také bylo předmětem testování. Bylo nutné zvyknout si na nové pneumatiky Pirelli a připravit správné nastavení vozu. V regionu bylo celkem dost sněhu, ale dokázali jsme vyzkoušet všechny varianty obutí za různých podmínek, což bude pro velmi cennou zkušeností.“

Sébastien Ogier: „Všichni vědí, že Rallye Monte-Carlo je podnikem, který toužím vyhrát ze všech nejčastěji. Ale je to rallye, ke které musíte přistupovat s velkou pokorou. Letos budou mé pocity trochu jiné: vždy jsem se těšil na masivní podporu diváků, ale i když nebudou fyzicky kolem trati, jsem si jist, že příznivci budou fandit před televizemi a já se budu snažit jim udělat radost. Na tuto sezónu jsem lépe připraven, protože s Yarisem WRC jsem již absolvoval několik rallyeových podniků, což mi dodává více sebejistoty. Budeme si muset zvyknout na nové obutí, zejména na Monte-Carlu, kdy máme k dispozici větší paket než v kterémkoli jiném podniku.“

Elfyn Evans: „Osobně jsem v roce 2020 absolvoval velmi dobrou sezónu v týmu, ale chvílemi došlo i na překvapení. Teď po dvanácti měsících jsem již lépe seznámen s okolím, což by mi mělo vstup do šampionátu usnadnit. Konkurence je ale vždy velmi silná, takže se musíme stále posouvat kupředu a chceme být vždy lepší a lepší. V kalendáři na letošní sezonu je několik tradičních podniků, které vždy přitahují pozornost a u kterých si říkáte, že by bylo skvělé je vyhrát. Jedním z nich je tak Rallye Monte Carlo. Erzety jsou tam moc pěkné, jízdu si užívám, ale samozřejmě podmínky to mohou občas docela dost zkomplikovat. Zvláště za tmy, kde je sněhu a ledu těžké odhadnout grip. Při testování nového obutí Pirelli jsem měl možnost během dvou dnů vyzkoušet dvoje zcela odlišné podmínky, což bylo dobré k prověření různých možností, které máme pro tuto rallye k dispozici.“

Kalle Rovanperä: „Letos byla pauza mezi sezónami dost krátká; spíše mám pocit, jako kdybychom nezahajovali novou sezónu, ale prostě mířili na další podnik. Minulý rok jsem se toho hodně naučil, ale sezóna byla příliš krátká a s tímto vozem jsem tolik kilometrů ještě nenajel. Věřím, že v tomhle roce toho najedeme mnohem více a moje pocity budou jen lepší. Rallye Monte Carlo je tradičně nejzáludnějším podnikem v celém kalendáři. Chci zajet lépe než vloni a tlačit na pilu o něco více, ale vždy je snadné udělat chybu. Testování obutí Pirelli za podmínek jako na Monte bylo celkem zajímavé: měli jsme suché podmínky i sníh a led; mé pocity byly celkem dobré.“

Ogier při testech havaroval a jak informoval server DirtFish, absolvoval následně pohovor s novým šéfem. „Říkal, že se mi musí omluvit, protože udělal chybu. Odpověděl jsem mu, že takové věci se stávají, sám jsem to v kariéře také zažil,“ uvedl Latvala.

Bez Loeba silnější?

Hyundai startoval v mistrovství světa 2000 až 2003 a vrátil se v sezoně 2014. Od té doby marně usiluje o titul mistra světa v hodnocení jezdců. Dvě vítězství v Poháru konstruktérů předchozích dvou letech nemohou naplnit ambice značky, která má nejvyšší rozpočet ve světovém šampionátu. Pro loňský rok angažovala úřadujícího mistra světa Estonce Ott Tänaka, ale o titul bojovali jezdci Toyoty.

Týmové složení dostalo úpravy po odchodu Sebastiana Loeba, jenž pro tovární tým pracoval dva roky a získal pro ni dvě třetí místa (Chile 2019 a Turecko 2020). Všechny soutěže pojedou zmíněný Tänak a obrýlený Belgičan Thierry Neuville, který byl od roku 2013 již pětkrát vicemistrem světa, ale na titul ještě nikdy nedosáhl.

V týmu rovněž zůstává Španěl Dani Sordó, který dokázal v sezonách 2019 a 2020 vyhrát na Sardinii. Jeho spolujezdce Carlose del Barria, který s ním seděl ve voze v posledních třech letech, nahradí jeho krajan Borja Rozada. Čtvrtým do party je Korsičan Pierre-Louis Lobet, který získal v roce 2019 titul mistra světa v kategorii WRC 2. Loni startoval v Estonsku, Turecku a na Sardinii, letos ho čeká v mistrovství světa kompletní program.

Ford redukuje sestavu

Značka s modrým oválem ve znaku dlouhodobě doplácí na nezájem mateřské automobilky v USA. Zatímco japonská Toyota a jihokorejský Hyundai nasazují čtyři vozy na každou soutěž s jezdci, kterým platí, Ford je rád, když dá dohromady dvě posádky, co si finančně na své angažmá přispějí. Ford sice získal zásluhou Sebastiena Ogiera tituly v hodnocení jednotlivců (2017 a 2018) a konstruktérský (2017). Od ročníku 2019 však působí jako sekundant bohatších soupeřů. O stavbu a přípravu vozů se stará od roku 2006 britská společnost M-Sport v čele s Malcolmem Wilsonem.

Pro letošní rok by měl odjet všechny podnik Brit Gus Greensmith, který je týmovou jedničkou díky finančnímu příspěvku, jenž pomůže udržet tým při životě. S druhým vozem pojede Fin Teemu Suninen, který loni dosáhl na třetí místo na Mexické rallye. Po dvou letech spolupráce se rozloučil s navigátorem Jarmo Lehtinenem a jeho místo zaujme Mikko Markkulou, se kterým startoval v sezonách 2016 a 2018. O sedačku se bude Suninen dělit s Francouzem Adrienem Fourmauxem, jehož čekají soutěže ve WRC 2 s Fordem Fiesta R5 MkII a pojede vybrané soutěže se speciálem WRC.

„M-Sport se dlouhodobě věnuje podpoře mladých jezdců a v podobném duchu budeme pokračovat i v nadcházející sezoně. Chtěli bychom startovat na co nejvíce letošních soutěžích. Samozřejmě budeme tvrdě pracovat na tom, abychom mohli rozšířit program pro Suninea nebo posadit do našeho vozu další špičkové piloty na vybraných soutěžích,“ uvedl šéf týmu Richard Millener.

Co dokáže Pirelli?

Italská značka Pirelli se stala výhradním dodavatelem pneumatik pro mistrovství světa v rallye pro tři sezóny. „Při výrobě jsme využili zkušeností ze závodů formule 1, ale také z oblastí vysoce výkonnostních silničních pneumatik,“ říká Terenzio Testoni, ředitel Pirelli pro rallye. Navzdory přerušení výroby, které způsobila pandemie covid-19, byl dodržen vývojový plán a pneumatiky byly poprvé k vidění v rámci Rallye Sardinie loni v říjnu. Jízdy s prvními pasažéry absolvovali Norové Andreas Mikkelsen a Petter Solberg s vozem Citroën C3 WRC.

Mistrovství světa představuje komplexní test pro každého dodavatele pneumatik. Například na sněhu ve Švédsku bude každá guma osazena 384 hřeby. Pro sezonu je připraveno pět typů - Sottozero Snow (sníh), Sottozero Ice (led), Scorpion (šotolina), P Zero (asfalt) a Cinturato (voda).

Pirelli se účastní mistrovství světa takřka nepřetržitě od roku 1973. První vítězství společnost zaznamenala hned téhož roku v Polsku s Fiatem 124 řízeným Němcem Achimem Warmboldem. Jezdecké tituly byly v soutěži zavedeny v roce 1979, Pirelli jej získalo díky Walteru Röhrlovi za volantem Fiatu 131 Abarth hned o rok později.

Italské pryže stihli ještě v prosinci minulého roku testovat Toyota a Hyundai, Ford to nechal na první polovinu ledna. „V prosinci stihli vyzkoušet všechny specifikace, které máme připravené pro rok 2021. „Chceme, aby týmy musely co nejméně pracovat s nastavením svých vozů. Máme už z rallye z předešlých let svoje zkušenosti,“ říká Terenzoni Testoni, jenž má projekt Pirelli v rallye na starosti.

Mikkelsen patří k favoritům

S dvojicí vozů Škoda Fabia Rally2 evo, nasazených za podpory Škoda Motorsport týmem Toksport WRT, pojedou celou letošní sezónu mistrovství světa v rallye v kategorii WRC2 posádky Andreas Mikkelsen a Ola Fløene z Norska a Bolívijec Marco Bulacia a Argentinec Marcelo Der Ohannesian. V úvodním podniku celého mistrovství budou obě posádky patřit k favoritům a budou součástí silného 34členného startovního pole vozů skupiny Rally2. Sedm z nich, jedoucích s vozy čtyř výrobců, bude sbírat body do hodnocení WRC2.

Mikkelsen zažil společně s automobilkou Škoda mnoho úspěchů. S vozem Fabia S2000 vyhrál v letech 2011 a 2012 Intercontinental Rally Championship (IRC). V roce 2017 zaznamenal na Rallye Monte Carlo s českou značkou fantastický návrat. Nejenže zvítězil v kategorii WRC2, ale také skončil v celkové klasifikaci, v níž byly i výkonnější vozy kategorie WRC1, na sedmém místě. Ve stejném roce na Korsice opět vyhrál v kategorii WRC2, čímž pomohl týmu Škoda Motorsport k zisku týmového mistrovského titulu v kategorii WRC2 mistrovství světa. K české značce se opět vrátil v loňském roce, kdy vyhrál Maďarskou rallye (předposlední podnik ME 2020), a následně přidal vítězství v kategorii WRC3 a celkově vynikající šesté místo na ACI Rally Monza, která byla posledním kolem loňské sezóny mistrovství světa.

Nor má pro nadcházející sezonu jednoznačný cíl: „Chci vybojovat mistrovský titul v kategorii WRC2 a chci vyhrát v této kategorii každou soutěž, do které nastoupím. Začnu na Rallye Monte-Carlo, kterou mám rád a na níž jsem v minulosti dosáhl dobrých výsledků. Neustále se měnící povrch navíc vozu Škoda Fabia Rally2 evo svědčí. Náročná je volba pneumatik, takže abychom zvítězili, musíme zvolit správné.“

„Do sezóny 2021 vstupujeme s dále vylepšenou verzí vozu Škoda Fabia Rally2 evo, která bude mít svoji závodní premiéru na Rallye Monte Carlo. Celkově se Škoda Motorsport bude opět soustředit na podporu zákaznických týmů,“ řekl Michal Hrabánek, vedoucí Škoda Motorsport. „Jsme velmi hrdí, že ve spolupráci se Škoda Motorsport nasadíme v kategorii WRC2 dva vozy. Máme velmi dobré jezdecké složení se zkušeným Andreasem Mikkelsenem a mladým talentem Markem Bulaciou. Naším cílem pro letošní sezónu je obhajoba týmového titulu v kategorii WRC2 a zisk jezdeckého titulu v této kategorii. Prvním krokem k tomuto cíli bude zisk maxima bodů pro tým na Rallye Monte Carlo,“ řekl šéf týmu Toksport WRT Serkan Duru.

Věděli jste, že…

Rallye Monte Carlo bylo původně navrženo jako propagační akce Monte Carla coby turistické destinace? Do roku 1998, i když právě v tomto roce měly tovární týmy výjimku, se startovalo z různých konců Evropy, někdy dokonce až ze severní Afriky, v rámci hvězdicové jízdy zvané „Constellation Run“, což byl test spolehlivosti, který museli závodníci podstoupit před tím, než se postavili na skutečný start v Monaku nebo ve Francii?

První Rallye Monte Carlo se jelo v roce 1911 a je nejstarší soutěží kalendáře WRC?

Škoda dojela na Rallye Monte-Carlo již v roce 1936 ve třídě do 1500 cm3 s modelem Popular Sport Roadster na druhém místě? Začátkem 60. let zde Octavia TS porazila své soupeře ve třídě do 1300 cm3 třikrát v řadě, model Favorit 136L pokračoval v úspěšném tažení počátkem 90. let minulého století; tento vůz zvítězil ve své třídě čtyřikrát v řadě (1991–1994).

Rallye Monte Carlo je jedinou soutěží mistrovství světa, kde mohou týmy volit ze čtyř druhů pneumatik: slicků, slicků s hřeby, zimních pneumatik a zimních pneumatik s hřeby?

Na Rallye Monte Carlo je zcela zásadní a extrémně náročná volba správných pneumatik? Týmy musí až na čtyři rychlostní zkoušky vystačit se čtyřmi pneumatikami nasazenými na voze a maximálně dvěma rezervními koly. Protože se často stává, že zatímco jedna rychlostní zkouška je pokryta sněhem a další je namrzlá, mokrá nebo suchá, je volba pneumatik ve většině případů kompromisem.

Z důvodu proměnlivých podmínek často stává, že posádky na svůj vůz použijí například různou kombinaci zimních pneumatik.

Zatím jedenáct soutěží

V původním kalendáři mistrovství světa bylo zapsáno třináct podniků, ale… Vzhledem k opatřením kolem pandemie koronaviru zrušili švédští organizátoři druhý díl MS. Krajský úřad ve Värmlandu s předstihem rozhodl, že rallye nelze uspořádat a ze zdravotních důvodů musí být zrušena.

Z kalendáře vypadl rovněž podnik na britských ostrovech. Z původního dějiště ve Walesu měl být přesunutý do Severního Irska, kde měla být soutěž financována z veřejných prostředků. „Situace kvůli koroně nás připravila o hodně ekonomických výhod. „Investice veřejných peněz by nebyla v tomto okamžiku tím nejlepším řešením. Musíme situaci přijmout jaká je a zaměřit se na možnosti pro rok 2022,“ uvedl pro web dirtfish.com místní promotér Bobby Willis.

Z nových soutěží je v aktuálním kalendáři uvedena Ärctic Rally Finland, která nahrazuje původně plánovaný podnik ve Švédsku. Nováčkem je Ypres rallye, která se měla konat už loni, ale kvůli koronaviru byla odvolána. Debutantem se má stát koncem dubna také Chorvatská rallye a obě republiky se stanou pětatřicátou a šestatřicátou pořadatelskou zemí v dějinách světového šampionátu.

Ocon jako předjezdec

Legendární podnik je součástí kalendáře mistrovství světa od roku 1973 s výjimkou roku následujícího a období 2009 až 2011, kdy byla soutěž součástí kalendáře seriálu Intercontinental Rallye Challenge, Až když prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Jean Todt pohrozil monackému Autoklubu, že pokud se rallye nevrátí do světového šampionátu, přijde Monako o závod formule 1. V dějinách soutěže je zapsáno devatenáct vítězů, nejčastěji – sedmkrát, to dokázal Francouz Sebastien Loeb. O jedno prvenství méně má jeho krajan Sebastien Ogier, který může letos dorovnat skóre.

Rallye má začít ve čtvrtek odpoledne dvěma rychlostními zkouškami severně od centra soutěže v Gapu. V pátek ráno vyrazí posádky na západ ke třem erzetám, které si odpoledne zopakuje. V sobotu ráno povede cesta na východ ke dvěma měřeným testům, po kterých následuje servis v Gapu. V plánu byla osmá rychlostka, ale ta byla zrušena. Následně odjedou posádky do Monaka. Poslední den se odehraje na západ od knížectví dvěma erzetami, které se opakují. Závěrečná rychlostní zkouška měří 14,31 kilometru a pojede se samozřejmě jako Power Stage, na které získává pět nejrychlejší bonusové body od pěti do jednoho. Celkem posádky absolvují 14 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 257,64 kilometrů. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru se Rallye Monte Carlo pojede bez účasti diváků v servisní zóně a kolem rychlostních zkoušek.

Čtvrteční program zpestří pilot formule 1 stáje Alpine (dříve Renault) Francouz Sebastien Ocon. S modrým vozem Alpine A110S pojede VIP host před startem obou rychlostních zkoušek. Na kapotě bude mít číslo 31, se kterým startuje v závodech formule 1. „Je to fantastická příležitost a rozhodně se nemůžu dočkat. Je to legendární událost, klenot v kalendáři motoristického sportu. Alpinu jsem si vyzkoušel poprvé loni na Severní smyčce Nürburgringu. Rallye pro mě byla vždy velkým snem a jízda s A110S v Monte Carlu je skvělý způsob, jak začít rok,“ prohlásil Ocon.

Program Rallye Monte Carlo

Čtvrtek 21. ledna – 14.08 RZ1 (20,58 km), 15.06 RZ2 (20,78 km).

Pátek 22. ledna – 6.10 RZ3 (19,61 km), 7.28 RZ4 (21,62 km), 9.01 RZ5 (22,24 km), 12.17 RZ6 (19,61 km), 13.38 RZ7 (21,62 km), 17.41 RZ8 (22,24 km) - zrušena.

Sobota 23. ledna – 6.30 RZ9 (18,31 km), 8.18 RZ10 (20,48 km), 12.08 RZ11 (18,31 km).

Neděle 24. ledna – 8.30 RZ12 (12,93 km), 10.08 RZ13 (14,31 km), 10.45 RZ14 (12,93 km), 12.18 RZ15 (14,31 km).