Za volantem BMW iX2 xDrive30e: Elektrika nejen do města

Druhá generace úspěšného malého crossoveru BMW X2 se odhalila už před pár měsíci, příležitost se s ní svézt jsme však dostali až před nedávnem, a to rovnou v elektrické verzi iX2 xDrive30e. Ta se loni na podzim představila rovnou se spalovací verzí i českým ceníkem.

Nechoďme tedy kolem horké kaše a vrhněme se rovnou na dojmy, které X2 zanechává. Design inspirovaný vlajkovou lodí XM je bezesporu výrazný, ovšem ne každému bude po chuti – jako u všech nových BMW. Mohl bych se rozepisovat o tom, jak mi nesedí nový podpis denního svícení, ale to bude jistě individuální.

Zmíním tedy jen, že mezi příplatky jsou třeba i svítící obrysy ledvinek na přídi. A že siluetou je nová X2 nakonec docela fajn – navzdory tomu, že její platforma má mít motor napříč před přední nápravou, vůz nepůsobí nevyváženě. Oproti minulé generaci je sklon zádě taky mnohem blíž crossoveru mezi kupé a SUV, než klasickému hatchbacku.

Zajímavostí je také náznak žraločího předkusu na přídi; všimněte si lehkého negativního naklonění horní části ledvinek. Je jen trochu škoda useknuté zádi bez výrazného nárazníku, ovšem má to výhodu – do kufru k zadním sedačkám dosáhne i člověk menšího vzrůstu, aniž by si umazal kalhoty.

BMW iX2

Stejně jako je zvenčí X2 od praktičtějšího sourozence X1 výrazně odlišná, v interiéru to není tak slavné. Stejná je palubní deska se dvěma opticky spojenými displeji, které dnes podobným způsobem do aut instaluje skoro každá automobilka, stejná je také „plovoucí“ konzole s loketní opěrkou a malým ovládacím panelem na špici.

Displej vládne všem

Tomu trestuhodně chybí otočný ovladač iDrive, a tak téměř veškerá interakce s vozem musí probíhat skrz centrální displej. Operační systém 9, který je základem infotainmentu, má „kosti“ v podobě architektury Android a kromě designu je stejný se systémem v novém Mini Countryman. Protože ale stejná technika zde obhospodařovává dva displeje – ten centrální a přístrojový štít – reakce na povely prstem jsou relativně pomalé.

Devátá generace systému je vzhledově i principem fungování dost podobná té s číslem 8.5. Domovská obrazovka znamená velkou mapu a svislý seznam „karet“ po levé straně s nastavitelným obsahem, menu je pořád tvořeno armádou malých ikon, v nichž aspoň trochu pomáhají s orientací možnosti filtrování na levé straně displeje.

Nejsnazší cestou k některým funkcím, které člověk používá často, ale které jsou zároveň schované hluboko v menu, je tak uložení do oblíbených položek. Ty jsou přístupné po stažení horní lišty dolů. A vypínání „eurohlásítka“ rychlosti ISA je geniálně jednoduché – dlouho podržíte tlačítko SET na levém rameni volantu.

BMW iX2

Interiér překvapí také poměrně velkým množstvím textur a designů různých povrchů. Ve zkoušeném kousku jsou na obložení palubní desky linky, o kousek výš na čalounění zase čtverce a trojúhelníčky, něco jiného na dveřích apod. Všechno nicméně působí fortelně smontované – výroba probíhá v továrně v Regensburgu, stejně jako v případě X1 – a vyrobené z kvalitních materiálů.

Nemám co vytknout ani prostornosti na předních i zadních sedačkách – tady se to mezigeneračně podstatně zlepšilo mimo jiné i prodloužením rozvoru náprav – nebo možnostem odložení mobilu. Kdybych měl bezdrátové nabíjení, položil bych ho na nabíječku a přichytil pogumovaným klipsem, ovšem jelikož ho nemám, musím mobil připojovat kabelem. I tak je kam telefon odložit – do prostoru před onen pogumovaný klips. Spolujezdec, který do smartphonu s bezdrátovým nabíjením investoval, ho pořád může na nabíječku umístit, prostoru je tu dost.

Pokud jste už zabrousili do konfigurátoru a zjistili, že X2 nenabízí otvírací prosklenou střechu, důvod je jediný. Téměř třetinu produkce odebírá Čína a tam skoro nikdo střešní okna neotvírá kvůli všudypřítomnému smogu. BMW tedy ušetřilo pár eur při výrobě a pár kilo hmotnosti. Mini Countryman, s nímž jsem na stejné prezentaci taky jezdil, na čínské zákazníky tolik necílí, Evropa je pro něj důležitější, a tak otvírací střechu nabízí.

Sebejistá i na špatném asfaltu

Testovací trasa národní prezentace nás vedla nejprve po dálnici, později po státní silnici, a konečně klikatými a rozbitými okreskami. „Náš“ vůz bez M paketu obouval 18“ pneumatiky s důstojně velkými bočnicemi, které neubíraly jízdního pohodlí na nerovném podkladu. Odpružení samozřejmě není kdovíjak měkké, ale ve spojení s dostatečně vysokými bočnicemi pneumatik i nízkým těžištěm, pramenícím z baterie uložené v podlaze, nemohu pohodlí mnoho vytýkat.

Verze xDrive30e má samozřejmě pohon všech kol a třebaže jsem si říkal, že času ho vyzkoušet asi mnoho nebude, mýlil jsem se. Vestavěná navigace BMW si totiž v určitých situacích zejména na venkově moc neláme hlavu s tím, jestli je na trase asfalt – když v mapě vidí cestu, naviguje po ní, ať jde o jakýkoliv model. Takže stačilo jednou zapomenout odbočit a promptně našla jinou trasu, která nebyla o mnoho delší. V určitý moment ovšem zpevněný povrch prostě skončil.

„No a co,“ říkal jsem si, „je to crossover se čtyřkolkou, zimní pneumatiky mají kromě bočnice i jakýs takýs vzorek, jedeme. Kdyžtak se vrátíme.“ Přesně jak jsem čekal, s mokrou, ale pevnou polní cestou neměla iX2 sebemenší problém. A to i když nemá žádné jízdní režimy pro pohyb mimo asfalt. Pochopitelně, skutečný offroad to není, ale polňačky se za jejím volantem bát nemusíte.

BMW iX2

Elektrický pohon je samozřejmě tichý a na vysoké úrovni je i odhlučnění. Ve verzi xDrive30e, v níž je kombinovaný výkon 313 koní, má i velmi příjemnou dynamiku. Na pořádné zhodnocení spotřeby je zhruba sedmdesátkilometrová projížďka pochopitelně málo, stejně jako na odhadnutí, na kolik kilometrů vystačí 64,8 kWh užitečné kapacity baterie – s těmito dvěma čísly si budeme muset počkat na klasický týdenní test.

Už nyní však můžu reportovat, že elektrická X2 je docela povedeným malým crossoverem a zároveň důstojným nástupcem své předchozí generace. Samozřejmě není dokonalá; chyby podle mě souvisí zejména s osekáváním interiéru o tlačítka. Kromě nich ale krátké svezení mnoho problémů nenachází.