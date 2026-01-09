Rallye Dakar 2026, 6. etapa: Loprais vyhrál, šílený zážitek Prokopa
Českému jezdci Aleši Lopraisovi bude v sobotu 10. ledna 46 let a své narozeniny oslavil o den dříve vítězstvím v etapě 48. ročníku Rallye Dakar v kategorii kamionů. Byl to jeho dvacátý dílčí triumf na této soutěži.
V šesté etapě byl na programu dlouhý přesun (celkem 920 kilometrů) do hlavního města. Měřený úsek byl rychlý, ale vyčerpávající svou délkou. Jednalo se o celkově nejdelší den v soutěži. Rychlá etapa, která má dovedla účastníky soutěže do hlavního města Rijádu na sobotní den odpočinku.
Kluci jedou šílené tempo
Prokop odstartoval do etapy jako třetí a od počátku mírně ztrácel. Stejně jako v minulých dnech se potvrdilo, že je výhodnější útočit ze zadních pozic. Katařan Nasser Al-Attiyah se na trať vydal až jako patnáctý a dosavadního lídra Henka Lategana z JAR porazil téměř o deset minut. Aktuálně má vítěz 49 dakarských etap v čele náskok šest minut. Prokop dojel etapu na 18. místě a průběžně je čtrnáctý.
„Máme za sebou šílený zážitek. Jen půl kilometru po startu nám přejelo přes cestu civilní auto a já se ho lekl. Ztratil jsem koncentraci i stopu a trefil velbloudí trávu. Ta nás nakopla a málem jsme šli přes střechu. Dopadli jsme na stranu, zuli obě gumy a museli je měnit. Dělali jsme to pět minut, byli jsme z toho otřesení a nemohli se vůbec dostat do tempa. Po padesáti kilometrech nás dojel Mattias Ekström, jeli jsme mu za kufrem, byla to zábava a zase jsme chytli rytmus. Pak nás jelo nás pět aut pohromadě, ale pak tam přijel Carlos Sainz a hodil to ještě o level jinam. Nechápu to tempo. Už jsem párkrát myslel, že jedu rychle, ale oni jedou úplně šílené tempo - běs-děs, šílenost. Mám toho plné kecky,” líčil Prokop své dojmy na sociálních sítích.
Engel jel etapu sám
V kategorii motocyklů byl původně nejrychlejší obhájce titulu Daniel Sanders (KTM) z Austrálie, ale inkasoval penalizaci šesti minut. Tímto zásahem stal vítězem etapy Američan Ricky Brabec (Honda), který v průběžném pořadí figuruje na druhé příčce pouhých 45 sekund právě za Sandersem.
Z českých jezdců byl nejrychlejší Milan Engel (Kove) na 22. místě, jen o deset sekund za ním přijel Dušan Drdaj (KTM). Etapu také úspěšně zvládl David Pabiška (KTM), jenž figuruje na osmé pozici v kategorii jezdců bez asistence. V průběžném pořadí patří Engelovi 21. příčka. “Etapa byla dlouhá, psychicky náročná. Jel jsem celou dobu sám, musel to všechno odnavigovat. Nevěděl jsem, jaké nasadit tempo. S motorkou bylo všechno v pořádku, snažil jsem se do toho dávat sílu. Jen to jezdecky bylo dlouhé. Jeli jsme přes písečné kopce a duny. Ke konci jsem našel rytmus a bylo to dobré, ale uprostřed etapy jsem trpěl nejvíce,” popsal Engel své pocity.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 6. etapa
Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 3:41:33; 2. Schareina (Šp./Honda) +1:4; 3. Sanders (Aus./KTM) +1:17; ... 21. Engel (ČR/Kove) +33:25; 31. Drdaj (ČR/KTM) +33:35; 45. Pabiška (ČR/KTM) +1:21:43.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) +3:38:28; 2. Loeb, Boulanger (Fr./Davia Sandriders) +2:58; 3. Quintero, Short (USA/Toyota GR DKR Hilux) +3:19; ... 18. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +18:01; 40. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +45:42; 43. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +50:34.
Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 4:10:50; 2. Zala (Litva/Iveco) +1:58; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +2:46; ... 6. Macík (ČR/MM Technology) +46:39.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 24:41:00; 2. Brabec (USA/Honda) +45 s; 3. L. Benavides (Arg./KTM) +10:15; ... 21. Engel (ČR/Kove) +4:06:47; 28. Drdaj (ČR/KTM) +5:03:51; 39. Pabiška (ČR/KTM) +7:24:58.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 24:18:29; 22. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +6:10; 3. Roma, Haro (Šp./Ford Raptor T1+) +9:13; ... 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +34:39; 33. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +5:00:39; 40. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) 8:32:47.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 28:04:08; 2. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +35:24; 3. Loprais (ČR/Iveco) +46:10.
Výsledky jsou neoficiální.