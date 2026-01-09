Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Rallye Dakar 2026, 6. etapa: Loprais vyhrál, šílený zážitek Prokopa

Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
62 Fotogalerie
Michal Štěpanovský
Michal Štěpanovský
Diskuze (0)

Českému jezdci Aleši Lopraisovi bude v sobotu 10. ledna 46 let a své narozeniny oslavil o den dříve vítězstvím v etapě 48. ročníku Rallye Dakar v kategorii kamionů. Byl to jeho dvacátý dílčí triumf na této soutěži.

V šesté etapě byl na programu dlouhý přesun (celkem 920 kilometrů) do hlavního města. Měřený úsek byl rychlý, ale vyčerpávající svou délkou. Jednalo se o celkově nejdelší den v soutěži. Rychlá etapa, která má dovedla účastníky soutěže do hlavního města Rijádu na sobotní den odpočinku.

Kluci jedou šílené tempo

Prokop odstartoval do etapy jako třetí a od počátku mírně ztrácel. Stejně jako v minulých dnech se potvrdilo, že je výhodnější útočit ze zadních pozic. Katařan Nasser Al-Attiyah se na trať vydal až jako patnáctý a dosavadního lídra Henka Lategana z JAR porazil téměř o deset minut. Aktuálně má vítěz 49 dakarských etap v čele náskok šest minut. Prokop dojel etapu na 18. místě a průběžně je čtrnáctý.

„Máme za sebou šílený zážitek. Jen půl kilometru po startu nám přejelo přes cestu civilní auto a já se ho lekl. Ztratil jsem koncentraci i stopu a trefil velbloudí trávu. Ta nás nakopla a málem jsme šli přes střechu. Dopadli jsme na stranu, zuli obě gumy a museli je měnit. Dělali jsme to pět minut, byli jsme z toho otřesení a nemohli se vůbec dostat do tempa. Po padesáti kilometrech nás dojel Mattias Ekström, jeli jsme mu za kufrem, byla to zábava a zase jsme chytli rytmus. Pak nás jelo nás pět aut pohromadě, ale pak tam přijel Carlos Sainz a hodil to ještě o level jinam. Nechápu to tempo. Už jsem párkrát myslel, že jedu rychle, ale oni jedou úplně šílené tempo - běs-děs, šílenost. Mám toho plné kecky,” líčil Prokop své dojmy na sociálních sítích.

Engel jel etapu sám

V kategorii motocyklů byl původně nejrychlejší obhájce titulu Daniel Sanders (KTM) z Austrálie, ale inkasoval penalizaci šesti minut. Tímto zásahem stal vítězem etapy Američan Ricky Brabec (Honda), který v průběžném pořadí figuruje na druhé příčce pouhých 45 sekund právě za Sandersem.

Z českých jezdců byl nejrychlejší Milan Engel (Kove) na 22. místě, jen o deset sekund za ním přijel Dušan Drdaj (KTM). Etapu také úspěšně zvládl David Pabiška (KTM), jenž figuruje na osmé pozici v kategorii jezdců bez asistence. V průběžném pořadí patří Engelovi 21. příčka. “Etapa byla dlouhá, psychicky náročná. Jel jsem celou dobu sám, musel to všechno odnavigovat. Nevěděl jsem, jaké nasadit tempo. S motorkou bylo všechno v pořádku, snažil jsem se do toho dávat sílu. Jen to jezdecky bylo dlouhé. Jeli jsme přes písečné kopce a duny. Ke konci jsem našel rytmus a bylo to dobré, ale uprostřed etapy jsem trpěl nejvíce,” popsal Engel své pocity.

Výsledky Rallye Dakar 2026 – 6. etapa

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 3:41:33; 2. Schareina (Šp./Honda) +1:4; 3. Sanders (Aus./KTM) +1:17;  ... 21. Engel (ČR/Kove) +33:25; 31. Drdaj (ČR/KTM) +33:35; 45. Pabiška (ČR/KTM) +1:21:43.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) +3:38:28; 2. Loeb, Boulanger (Fr./Davia Sandriders) +2:58; 3. Quintero, Short (USA/Toyota GR DKR Hilux) +3:19; ... 18. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +18:01; 40. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +45:42; 43. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +50:34.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 4:10:50; 2. Zala (Litva/Iveco) +1:58; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +2:46; ... 6. Macík (ČR/MM Technology) +46:39.

Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 24:41:00; 2. Brabec (USA/Honda) +45 s; 3. L. Benavides (Arg./KTM) +10:15; ... 21. Engel (ČR/Kove) +4:06:47; 28. Drdaj (ČR/KTM) +5:03:51; 39. Pabiška (ČR/KTM) +7:24:58.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 24:18:29; 22. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +6:10; 3. Roma, Haro (Šp./Ford Raptor T1+) +9:13; ... 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +34:39; 33. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +5:00:39; 40. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) 8:32:47.

Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 28:04:08; 2. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +35:24; 3. Loprais (ČR/Iveco) +46:10. 

Výsledky jsou neoficiální.

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů