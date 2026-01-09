Registrace nových aut v Česku v roce 2025: Škoda první, Toyota třetí a Tesla mimo TOP 20
Uplynulý rok v rámci registrací nových aut na českém trhu konečně přinesl návrat k předcovidovým číslům. Neochvějnou jedničkou zůstává domácí Škoda, která zaznamenala nejvyšší přírůstek ze všech. Dařilo se ale většině značek z top 20.
Český trh s novými automobily má bez velkých objemů reexportů (účelové registrace, po kterých v rámci měsíců následuje export vozu do zahraničí) aktuální potenciál okolo čtvrt milionu exemplářů. K tomuto číslu jsme se naposledy přiblížily v roce 2019 (249.915 aut), tedy těsně před globální pandemií covidu-19, který registrace v Česku následně srazil k dvěma stovkám tisíc, respektive dokonce na 192 tisíc vozů v roce 2022.
Čísla za loňský rok vzbuzují optimismus. Po roce 2024 s 231.600 registracemi výsledek za uplynulý rok dosáhl 248.719 nových aut, přičemž prosinec se díky 21.667 registracím stal nejlepším posledním měsícem od roku 2016, kdy bylo zapsáno 21.913 osobních vozů.
V rámci jednotlivých paliv si dominanci stále udržuje benzin. Zážehové motory bez elektrické asistence, mild-hybridy a klasické hybridy v roce 2025 zaznamenaly více než dvoutřetinový podíl. K nim částečně můžeme navíc započítat také vozy na LPG, kterých loni v registru přibylo 6455. V meziročním srovnání zaujme propad vznětových aut, jejichž podíl navíc klesl ze čtvrtiny na pětinu.
|Registrace nových aut v Česku v roce 2025 - podle typu pohonu
|Typ pohonu
|Počet 2025 (ks)
|Tržní podíl 2025 (%)
|Počet 2024 (ks)
|Tržní podíl 2024 (%)
|Benzin
|168.235
|67,64
|152.273
|65,72
|Nafta
|49.157
|19,76
|57.672
|24,9
|Benzin + CNG
|0
|0
|216
|0,09
|Benzin + LPG
|6455
|2,6
|4589
|1,98
|Vodík
|21
|0,01
|0
|0
|Bateriové elektromobily
|13.806
|5,55
|10.933
|4,72
|Benzin + elektřina (PHEV)
|10.625
|4,27
|5572
|2,41
|Nafta + elektřina (PHEV)
|408
|0,16
|328
|0,14
|Nezařazeno
|11
|0
|17
|0,01
|Zdroj: SDA
Klasické bateriové elektromobily s externím dobíjením si připsaly meziročně téměř o tři tisíce vyšší číslo, tržní podíl přesto zůstává minimální (5,55 %). Na záda jim navíc dýchají plug-in hybridy. Pokud totiž sečteme zážehové vozy s tímto pohonem se vznětovými, dostaneme se na 4,43procentní podíl. Z pohledu registrací se jejich počet ve srovnání s rokem 2024 téměř zdvojnásobil (z 5900 na 11.033 aut). Elektrifikace se tudíž bude posouvat spíše směrem ke klasickým hybridům a zmíněným plug-inům, elektromobily zřejmě porostou pomaleji.
Domácí dominance
Doufat, že na českém trhu bude na prvním místě jiná značka než Škoda, by bylo bláhové. Automobilka z Mladé Boleslavi si drží třetinový tržní podíl, druhý Hyundai je v podstatě na čtvrtině (8,31 %). Na stupně vítězů se dostala ještě Toyota (7,49 procent trhu), nepopulární bramborová příčka zbyla stejně jako loni na Volkswagen s 6,67 procenty. Němci si však na rozdíl od třetích Japonců kusově polepšili, což je ve výsledku důležitější.
|Registrace nových aut v Česku v roce 2025 - podle značek
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda
|83.890
|5793
|2.
|Hyundai
|20.678
|369
|3.
|Toyota
|18.626
|-368
|4.
|Volkswagen
|16.589
|1034
|5.
|Dacia
|11.693
|2271
|6.
|Kia
|10.871
|128
|7.
|Mercedes-Benz
|8364
|303
|8.
|Ford
|7842
|1241
|9.
|Renault
|7396
|1901
|10.
|BMW
|5779
|320
|11.
|Peugeot
|5406
|343
|12.
|MG
|4678
|577
|13.
|Volvo
|4501
|-524
|14.
|Audi
|4355
|404
|15.
|Cupra
|4200
|2138
|16.
|Opel
|3656
|237
|17.
|Citroën
|3396
|533
|18.
|Suzuki
|3376
|-136
|19.
|SsangYong/KGM
|2964
|-415
|20.
|Nissan
|1968
|677
|Zdroj: SDA
Z dvacítky nejúspěšnějších značek se meziročně vedle Toyoty nedařilo pouze Volvu, Suzuki a SsangYongu, respektive nástupnickému KGM. Všichni ostatní zaznamenaly přírůstek v řádu stovek až jednotek tisíc registrací.
„Cizinec“ až sedmý
Ani mezi modely jsme se nedočkali velkých překvapení. První je Škoda Octavia, která ovšem zaznamenala meziroční pokles téměř o jedenáct stovek aut. Propad ovšem vyrovnaly především podobně drahé či dražší modely typu Karoq a Kodiaq.
Škodovky celkově obsadily prvních šest míst, v desítce nejlepších jich pak najdeme sedm. Prvním zahraničním vozem je Hyundai i30, byť v tomhle případě je označení cizinec spíše na pováženou. Korejský kompakt se totiž vyrábí v Nošovicích, jedná se tudíž spíše o domácí vůz. Na 10. příčce pak najdeme další produkt Hyundaie ze Slezska (SUV Tucson). Jediným vozem mezi nejlepší desítkou, který nemá český původ nebo se nevyrábí na našem území, je devátá Toyota Corolla. Ta si i díky velmi příznivému operativnímu leasingu z poloviny loňského roku připsala vynikající přírůstek 1625 aut, po Škodách Elroq a Kamiq třetí nejvyšší.
|Registrace nových aut v Česku v roce 2025 - podle modelů
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda Octavia
|18.330
|-1095
|2.
|Škoda Kamiq
|11.550
|2046
|3.
|Škoda Karoq
|11.454
|611
|4.
|Škoda Kodiaq
|10.854
|526
|5.
|Škoda Fabia
|10.117
|728
|6.
|Škoda Scala
|9536
|93
|7.
|Hyundai i30
|8031
|-713
|8.
|Škoda Superb
|6620
|-784
|9.
|Toyota Corolla
|6465
|1625
|10.
|Hyundai Tucson
|5964
|202
|11.
|Kia Ceed
|5564
|589
|12.
|Dacia Duster
|4282
|-408
|13.
|MG ZS
|3188
|203
|14.
|Volkswagen Golf
|3082
|-430
|15.
|Škoda Elroq
|2872
|2872
|16.
|Toyota RAV4
|2863
|-184
|17.
|Dacia Jogger
|2580
|216
|18.
|Volkswagen Tiguan
|2432
|-230
|19.
|Škoda Enyaq
|2386
|745
|20.
|Hyundai i20
|2367
|626
|Zdroj: SDA
Mezi dvacítkou nejúspěšnějších najdeme mimo jiné rumunský (Dacie Duster a Jogger) a čínský vůz (MG ZS), avšak ani jeden francouzský, ačkoliv v rámci značek jsou přítomni hned tři výrobci ze země galského kohouta. Jen těsně se pak do přehledu nedostala americká Tesla, která s 1943 auty skončila na 21. místě. Loni na tom přitom byla výrazně lépe (3716 registrací a 15. příčka).
V dalších článcích se pak budu věnovat jednotlivým třídám a zaměřím se také na segment elektromobilů.
