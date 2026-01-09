Nové elektrické SUV Mazda CX-6e je v Česku levnější než Tesla Y nebo Škoda Enyaq
První elektromobil Mazdy byl sice originální a skvěle jezdil, díru do světa ale neudělal. Větší šance má nepřímý nástupce Mazda CX-6e, která se právě představila. Nabídne totiž spoustu místa a schopnou techniku za dostupnou cenu.
Na bruselském autosalonu Mazda ukázala evropskou variantu svého druhého elektrického SUV. Nepřímým nástupcem MX-30 se stane novinka pojmenovaná CX-6e. Už to napovídá, že se k tomuto modelu Mazda dostala stejnou cestou jako k nedávno uvedenému sedanu 6e.
Mazda CX-6e má na délku 4850 mm, čímž se stává elektrickou alternativou pro CX-60, které ale přerůstá o deset centimetrů. Designem ve stylu Kodo jasně navazuje na elektrický sedan 6e se svítící lištou kolem zaslepené masky. Značně odlišný je však interiér, který místo přístrojového štítu nabídne jen průhledový displej.
Zato středový displej se pořádně rozrostl a zasahuje až před spolujezdce, což z něj činí jeden z největších, jaký jsme kdy v autě viděli. Monitorem je nahrazeno i vnitřní zpětné zrcátko s úhlopříčkou 9“. U Tesly se Mazda vedle minimalismu inspirovala i nabídkou funkcí, jako je třeba režim pro psy udržující teplotu v kabině. Ovládání mají usnadnit také gesta, kterými se dá ovládat audio nebo navigace. Nechybí ani aplikace, kterou se dají některé funkce ovládat na dálku.
Základem je opět čínský vůz z produkce automobilky Changan. Mazda CX-6e je evropskou verzí dříve představeného EZ-60, který stojí na základu vozu Deepal S07. Znamená to, že platforma, technika i software byly vyvinuty v Číně, zatímco Mazda byla zodpovědná za design a další detaily. Proti deepalu i čínské verzi Mazdy ta evropská nabídne pouze elektrickou variantu, sériový hybrid nám zůstává zapovězen.
Baterii nabídne CX-6e pouze jednu, a to typ LFP s kapacitou 78 kWh, která by měla umožnit dojezd až 484 km dle WLTP. Maximální dobíjecí výkon je 195 kW a do 80 % se má nabít za 24 minut, což je na 400V vůz velmi slušný výsledek. Domácí nabíjení z wallboxu zvládne výkonem až 11 kW. Poháněna jsou pouze zadní kola elektromotorem o výkonu 190 kW a točivém momentu 290 Nm. Z nuly na stovku auto zrychlí za 7,9 sekundy a maximálně se rozjede na 185 km/h. České zájemce jistě potěší, že tažná kapacita je 1500 kg.
Naladění podvozku a dalších prvků pro Evropu měla na starosti evropská vývojová centrála Mazdy v Německu. Měl by tedy být lepší než ten, který nabízí EZ-60 v Číně. Software zůstává stejný jako v sedanu 6e, který naštěstí není úplně špatný. Vůz je pětimístný, sedmimístná varianta není ani za příplatek.
Nová Mazda CX-6e bude v Evropě dostupná od léta 2026 a počítá se s ní i na českém trhu. Dostupná je zde v jedné docela bohatě vybavené specifikaci za 1.121.600 Kč. To z ní dělá konkurenta třeba pro nově uvedenou Teslu Model Y Standard Long Range za 1.165.990 Kč. Český konkurent v podobě Škody Enyaq je už o poznání kratší než Mazda, ve verzi 85 s pohonem zadních kol a výkonem 210 kW začíná na 1.130.000 Kč. Tesla i Škoda nabízejí i levnější varianty, avšak s podstatně menší baterií.
Zdroj: Mazda, foto a video: Mazda