Kia EV2 je tady. Nejmenší elektromobil je velký jako Škoda Fabia
Nejmenší elektrický crossover značky Kia přijíždí do segmentu, v němž má docela velkou konkurenci. Slibuje ale prostornost, posuvné zadní sedačky a půlhodinové rychlonabíjení.
Elektrická auta značky Kia na dedikované platformě E-GMP začala před pár lety s modelem EV6. Od té doby jsme se od Kie dočkali jednoho většího a několika menších aut na ochuzené verzi této platformy, která se vyznačuje předním pohonem a polovičním napětím hnacího ústrojí – jen 400 V.
Do rodiny těchto menších elektromobilů nyní přibývá model EV2, který automobilka právě odhalila na autosalonu v Bruselu. Slibovala to už dříve a také jsme měli možnost vidět koncept blízký sériové výrobě, hotové auto však je na světě až nyní jako jedna z největších novinek autosalonu.
Na co se tedy můžeme těšit, až EV2 v následujících měsících přijde na trh? Design není velkým překvapením, vertikálně orientovaná denní světla vpředu i zadní obrysovky mají i jiné modely značky. Přesto je tu novinka – světelný podpis v podobě „hvězdné mapy“, jak ho automobilka nazývá.
Varianta GT Line se od zbytku nabídky odlišuje lesklými černými akcenty na přídi včetně rámečků mlhovek. Nabídka průměrů kol sahá od 16" do 19" a na výběr bude z řady odstínů karoserie včetně perleťových a matných laků. V rámci lepší udržitelnosti laky obsahují bio složku a naopak neobsahují benzen, toluen ani xylen.
Čtyř- i pětimístná
Při návrhu interiéru se designéři nechali inspirovat konceptem Picnic Box. Vůz tak podle automobilky „spojuje logiku a emoce prostřednictvím materiálů bohatých na textil a intuitivního designu“. Stejně jako zvenčí, i zde jsou použity udržitelné materiály – plasty mají přírodní bázi, čalounění sedaček je z bio polyuretanu a podlahové rohože jsou z recyklovaných rybářských sítí.
Infotainment je obdobný jako v jiných kiách na stejné platformě – jde o nejnovější verzi systému Kia ccNC s trojicí displejů – 12,3" přístrojovým štítem, 5,3" displejem ovládání klimatizace, na který řidič příliš dobře nevidí přes věnec volantu, a 12,3" centrálním dotykovým displejem.
EV2 může mít čtyři nebo pět míst k sezení; rozdíl je samozřejmě v zadní lavici. Zvolíte-li dvě sedačky, důležitým prvkem praktičnosti se stane možnost sedačky posouvat i naklápět jejich opěradla. Těmi lze buď zvětšit prostor pro nohy zadních cestujících, anebo naopak prodloužit kufr. Jeho základní objem, je-li lavice až vpředu, je 408 litrů. V pětimístné verzi je lavice pevná a kufr má objem 362 litrů. K tomu mají obě verze 15l úložný prostor pod přední kapotou.
Extrémní prostornost však nečekejte, pořád jsme v malém městském voze. Rozvor náprav je 2565 mm a celková délka 4060 mm; tyto hodnoty jsou nejlépe srovnatelné se Škodou Fabia, která je na rozvoru o 1 mm kratší a na celkové délce o 47 mm delší. Kia označuje EV2 za SUV, tak přidejme i papírové srovnání s kamiqem – ten má rozvor náprav 2651 mm a celkovou délku 4241 mm.
Samozřejmě, to nejsou elektromobily; zmiňujeme je jen pro představu o velikosti. Na českém trhu bude k hlavním konkurentům EV2 patřit Jeep Avenger, Mini Aceman, Peugeot e-208, Opel Corsa Electric či Fiat Grande Panda. Všechna tato auta se délkou vejdou do rozsahu 4 až 4,1 metru.
147 koní na předku
EV2 bude v nabídce se dvěma kapacitami trakční baterie. Verze nazvaná Standard Range bude mít 42,2 kWh a dle WLTP by měla ujet až 317 km na jedno nabití za ideálních podmínek; homologace zatím není dokončena. Verze Long Range dostane 61kWh baterii a teoretický dojezd až 448 km. Obě verze mají stejný elektromotor o 147 koních (108 kW).
Nabíjení z 10 na 80 % má za ideálních podmínek trvat 29 min u menší a 30 min u větší baterie. Nabíjecí výkony automobilka zatím nezveřejnila. Palubní nabíječka na střídavý proud má 11 kW v základu nebo 22 kW za příplatek. K mání budou i funkce obousměrného přenosu energie V2L a V2G, stejně jako vestavěná navigace, která zvládne na dlouhé trase naplánovat nabíjení či funkce Plug & Charge, která u kompatibilních nabíječek znamená odpadnutí nutnosti autorizovat nabíjení čipem, kartou či aplikací v mobilu.
Na palubě samozřejmě budou všechny možné pokročilé jízdní asistenty a hlídače; některé ve standardu, některé za příplatek. Zmiňme např. adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu, sledování mrtvého úhlu, 360° kamerový systém, možnost používat smartphone s NFC coby klíč či dálkově ovládané samočinné parkování, které je v tomto segmentu unikátní.
„Kia EV2 představuje významný krok k dostupnosti elektrické mobility širšímu publiku,“ uvedl Soohang Chang, prezident a CEO společnosti Kia Europe. „Výroba EV2 na Slovensku posiluje náš závazek vůči Evropě a zajišťuje, že tento model odráží potřeby a očekávání řidičů napříč kontinentem,“ dodává. Verze s menší baterií se začne vyrábět už v únoru 2026, větší baterie a provedení GT Line přijde v červnu.
|Kia EV2 - Základní technická data
|Provedení
|Standard Range
|Long Range
|Podvozková platforma
|E-GMP FWD 400 V
|Délka (mm)
|4060
|Šířka (mm)
|1800
|Výška (mm)
|1575
|Rozvor náprav (mm)
|2565
|Akumulátor (kWh)
|42,2
|61
|Dojezd (km, komb. cyklus podle WLTP)
|317
|448
|Výkon (kW/k)
|108/147
|Dobíjení (h:min)
|DC rychlodobíjení (10-80 %)
|29 min
|30 min
|AC dobíjení (11/22 kW)
|4 h 05 min/2 h 35 min
|5 h 35 min/3 h
|Pneumatiky
|205/65 R16, 215/50 R18, 225/45 R19 (GT-Line)
|Zavazadlový prostor (l, podle metodiky VDA)
|362 (5 míst)/403 (4 místa)
|362 (5 míst)/403 (4 místa)
zdroj: Kia