Nové hot hatche z Koreje. Kia představila EV3, EV4 a EV5 ve verzích GT
Kromě malé EV2 dovezla Kia na bruselský autosalon také čtyři výkonné novinky. Elektromobily na levnější verzi platformy E-GMP mají shodně 292 koní a pohon všech kol.
Elektrická nabídka automobilky Kia se teprve nedávno rozrostla o hatchback a fastback EV4 a kompaktní SUV EV5, a už nyní jim automobilka přidává do nabídky vrcholné verze. Provedení označená GT spojuje přepracované odpružení a pohon všech kol.
Právě od techniky začněme. Čtyřkolka je tu stavěná opačně oproti větším EV6 a EV9, tedy že vpředu je elektromotor víc než dvakrát silnější než vzadu – 197 vs. 95 koní. Automobilka to pro celkový kombinovaný výkon sčítá do 292 koní a zatím nemáme zprávy o ničem, co by dalo tušit, jak bude zadní elektromotor znát za jízdy, např. ve formě odlišného převodového poměru zadního reduktoru oproti přednímu.
Víme však, že podvozky všech čtyř novinek – EV4 dostane verzi GT pro fastback i hatchback, třebaže technická data uvedla jen pro hatchback – mají speciálně odladěné odpružení s elektronicky řízenými tlumiči. Standardem bude baterie o kapacitě 81,4 kWh a všechny vozy mají 20" kola. O dojezdu na jedno nabití automobilka nemluví, s výjimkou EV5 GT však je zrychlení na stovku pod 6 s.
Elektronika bude v jízdním chování důležitá i nadále. Vozy totiž dostaly navíc ke sportovnímu módu také specifický jízdní režim GT. Ten „umně spojuje dávkování výkonu, odezvu řízení, odpružení a displeje vozidla ve prospěch soustředění a pohlcujícího charakteru jízdy“, uvádí Kia. EV3 a EV4 GT navíc dostaly simulaci převodových stupňů.
Všechny čtyři novinky mají také sportovní sedačky v interiéru a specifické designové prvky zvenčí. Obě verze EV4 GT také mají speciální tříramenný volant a odlišný design displejů v jízdním režimu GT.
Spuštění prodejů všech nových GT je v plánu na druhý kvartál letošního roku. Do té doby se jistě dozvíme i ceny.
|Základní technická data
|EV3 GT
|EV4 GT hb
|EV5 GT
|Podvozková platforma
|E-GMP 400 V FWD
|Délka (mm)
|4310
|4450
|4610
|Šířka (mm)
|1850
|1860
|1875
|Výška (mm)
|1575
|1485
|1680
|Rozvor (mm)
|2680
|2820
|2750
|Akumulátor (kWh)
|81,4
|Výkon (kW/k)
|215/292
|DC rychlodobíjení (10–80 %)
|31 min
|AC nabíjení (11/22 kW)
|7 h 15 min/3 h 55 min
|Pneumatiky
|245/40 R20
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|5,7
|5,6
|6,2
zdroj: Kia