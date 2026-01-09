Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nové hot hatche z Koreje. Kia představila EV3, EV4 a EV5 ve verzích GT

Kia EV3 GT
Kia EV3 GT
Kia EV3 GT
Kia EV3 GT
38 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (0)

Kromě malé EV2 dovezla Kia na bruselský autosalon také čtyři výkonné novinky. Elektromobily na levnější verzi platformy E-GMP mají shodně 292 koní a pohon všech kol.

Elektrická nabídka automobilky Kia se teprve nedávno rozrostla o hatchback a fastback EV4 a kompaktní SUV EV5, a už nyní jim automobilka přidává do nabídky vrcholné verze. Provedení označená GT spojuje přepracované odpružení a pohon všech kol.

Právě od techniky začněme. Čtyřkolka je tu stavěná opačně oproti větším EV6 a EV9, tedy že vpředu je elektromotor víc než dvakrát silnější než vzadu – 197 vs. 95 koní. Automobilka to pro celkový kombinovaný výkon sčítá do 292 koní a zatím nemáme zprávy o ničem, co by dalo tušit, jak bude zadní elektromotor znát za jízdy, např. ve formě odlišného převodového poměru zadního reduktoru oproti přednímu.

Video placeholder
Kia EV3 GT • Zdroj: Kia

Víme však, že podvozky všech čtyř novinek – EV4 dostane verzi GT pro fastback i hatchback, třebaže technická data uvedla jen pro hatchback – mají speciálně odladěné odpružení s elektronicky řízenými tlumiči. Standardem bude baterie o kapacitě 81,4 kWh a všechny vozy mají 20" kola. O dojezdu na jedno nabití automobilka nemluví, s výjimkou EV5 GT však je zrychlení na stovku pod 6 s.

Elektronika bude v jízdním chování důležitá i nadále. Vozy totiž dostaly navíc ke sportovnímu módu také specifický jízdní režim GT. Ten „umně spojuje dávkování výkonu, odezvu řízení, odpružení a displeje vozidla ve prospěch soustředění a pohlcujícího charakteru jízdy“, uvádí Kia. EV3 a EV4 GT navíc dostaly simulaci převodových stupňů.

Video placeholder
Kia EV4 GT • Zdroj: Kia

Všechny čtyři novinky mají také sportovní sedačky v interiéru a specifické designové prvky zvenčí. Obě verze EV4 GT také mají speciální tříramenný volant a odlišný design displejů v jízdním režimu GT.

Spuštění prodejů všech nových GT je v plánu na druhý kvartál letošního roku. Do té doby se jistě dozvíme i ceny.

Video placeholder
Kia EV5 GT • Zdroj: Kia

Základní technická data
 EV3 GTEV4 GT hbEV5 GT
Podvozková platformaE-GMP 400 V FWD
Délka (mm)431044504610
Šířka (mm)185018601875
Výška (mm)157514851680
Rozvor (mm)268028202750
Akumulátor (kWh)81,4
Výkon (kW/k)215/292
DC rychlodobíjení (10–80 %)31 min
AC nabíjení (11/22 kW)7 h 15 min/3 h 55 min
Pneumatiky245/40 R20
Zrychlení 0–100 km/h (s)5,75,66,2

zdroj: Kia

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů