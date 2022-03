Záchrana, nebo velké oči? Alfa Romeo Tonale má značce zdvojnásobit prodeje

Automobilka Alfa Romeo to v posledních letech neměla úplně jednoduché. Od modelů Giulia a Stelvio si slibovala velké prodejní úspěchy, které se ale nakonec nekonaly. Teď do role boosteru prodejních čísel staví svou poslední novinku, crossover Tonale, jenž by podle vedení mohl dokonce zdvojnásobit prodeje.

Jen připomeňme, že Alfa Romeo v loňském roce prodala celosvětově 55.000 automobilů, o rok dříve dodala zákazníkům 63.300 ks. Není se co divit, vždyť třeba ve stále populárnějším segmentu SUV a crossoverů měla doposud jen jedno želízko v ohni – SUV Stelvio. Tonale přitom vstupuje do kategorie, kde se prodá 2,5 až 3 miliony vozů ročně. Že by konečně šance na pořádný úspěch v novodobé historii?

V nedávném rozhovoru pro Auto News Europe generální ředitel automobilky Jean-Philippe Imparato uvedl, že nedostatek elektrifikovaných modelů stál značku zhruba 15 % celkových prodejů. Právě proto v nabídce Tonale od samotného počátku hrají prim dva hybridy a plug-in hybrid. Ty v Evropě doplní ještě klasický diesel. Imparato věří zejména v úspěch externě dobíjeného hybridu a říká, že v zemích s přísnými pravidly CO2 může podíl prodaných plug-in hybridních Tonale dosahovat až osmdesáti procent.

Šéf značky připomíná, že pokud si Tonale získá jedno procento evropského trhu daného segmentu, znamená to 25.000 vozů. Pokud tři procenta, už je to 75.000 aut. „V našem závodě v italském Pomiglianu máme velkou flexibilitu. Vzhledem k tomu, že Tonale bude debutovat v červnu, budeme rádi, když letos prodáme 30.000 kusů. Za celý rok by se globální prodejní potenciál mohl pohybovat v rozmezí 70 až 80 tisíc kusů,“ říká Imparato. Podle něj by 45 až 60 tisíc crossoverů mělo jezdit v Evropě, zbytek předpokladů připadá na USA.