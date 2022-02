Alfa Romeo potvrdila malý elektrický crossover, dorazit má v roce 2024

Šéf značky Alfa Romeo nedávno prozradil, že by se rád vrátil ke sportovním modelům, které budou navazovat na tradici značky. Ještě předtím si však Alfa musí upevnit svou stávající pozici na trhu, k čemuž ji nejspíš dopomůže i pestrá nabídka SUV a crossoverů.

Tento segment reprezentoval v nabídce Alfy poměrně dlouho jen model Stelvio, v minulém týdnu však značka konečně představila i kompaktnější crossover Tonale, jehož premiéra byla poměrně dlouho odkládána. Do pár let navíc značka představí ještě menší crossover, který bude navíc jako první model v nabídce značky čistě elektrický.

S touto novinkou se během rozhovoru pro Automotive News Europe pochlubil samotný Jean-Philippe Imparato, CEO italské značky. Nový crossover, který má být menší než Tonale, ovšem nebude pouze elektrický. Poprvé by se měl představit v roce 2024, kdy bude zřejmě jen elektrifikovaný. Čistě elektrická verze by pak měla dorazit o rok později. Od roku 2025 by přitom Alfa měla podle starších plánů představovat už jen elektrické modely.

Představování nových modelů by pak měl být jeden z kroků, kterými chce Imparato vrátit značku zpět na výsluní a hlavně do zelených čísel. Zkušenosti s tímto procesem mu přitom rozhodně nechybí, ostatně v minulosti se mu povedlo pozvednout i značku Peugeot.

V případě značky Alfa Romeo se chce Imparato zaměřit na konkurování značce BMW, kdy chce v každém porovnatelném segmentu nabídnout lepší ceny. Aby však mohla Alfa mnichovské automobilce konkurovat, potřebuje víc nových modelů.

Na následující roky si tak značky dala za cíl vyvinout celkem pět nových automobilů, přičemž prvním představeným bylo nové Tonale. Dále značka počítá s nástupci současných generací modelu Giulia a Stelvio, což už jsou tři vozy. Čtvrtým by měl být nový crossover, který se zařadí pod Tonale, o pátém však ještě údajně nebylo rozhodnuto.

Do roku 2030 by navíc Alfa chtěla mít každý rok alespoň jednu významnou prezentaci, na které představí buď zcela nový model, nebo alespoň modernizaci. Postupem let nás přitom čeká postupný přechod od spalovacích motorů k elektromobilitě, který už ukazuje nedávno představená Alfa Tonale.