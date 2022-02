Alfa Romeo představuje Tonale, chce být metamorfózou značky s hybridy a NFT

Alfa Romeo dnes po několika odkladech konečně představuje své kompaktní SUV Tonale, které si klade za cíl znovuobjevit sportovnost pro 21. století. Vůz přitom slibuje zachování klasického sportovního DNA značky, nezaměnitelný design navazující na historické modely, novou éru konektivity a vůbec poprvé také elektrifikaci - od hybridů, až po plug-in hybrid.

Začněme od designu, který zůstal nápadně věrný původnímu konceptu a za jeho vznikem stojí Centro Stille Alfa Romeo. Kompaktní SUV měří 4,53 metru na délku, 1,84 metru na šířku a 1,6 metru na výšku, což ho řadí v nabídce značky pod větší model Stelvio.

Nejvýraznějším prvkem designu jsou bezpochyby přední světlomety s koncepcí “3+3“, vybavené Full-LED technologií s volitelnou adaptivní matrix technologií, které odkazují na modely jako SZ Zagato nebo koncept Proteo. Přední světla vytváří unikátní podpis, nabízejí funkci přivítání i loučení a mají i dynamické směrovky.

Světla jsou navíc vybavena technologiemi Adaptive Driving Beam (neustále za jízdy optimalizuje náklon světel s ohledem na rychlost), Glare-Free High Beam Segment Technology (automaticky detekuje vozy v okolí a vypíná LED segmenty kvůli riziku oslnění) a nechybí ani funkce přisvěcování do zatáček.

Automobilka u nových světel zdůrazňuje také vysokou efektivitu a dlouhou životnost s halogenovými světly. Zadní svítilny se inspirovaly předními světlomety a dostaly zakroucené tvary, které lemují záď a vytvářejí jasný světelný podpis.

Z profilu vůz připomíná původní koncept a opět odkazuje na historii. To platí například pro linku „GT Line,“ která propojuje přední svítilny se zadními a odkazuje tak na modely jako Giulia GT nebo 8C Competizione. Do podběhů pak automobilka umístila nově pojaté tradiční ciferníkové disky s pěti otvory. Maska navíc dostala charakteristické tvary Trilobo a mřížku Scudetto.

Kabina byla inspirována závodní historií automobilky a slibuje zaměření především na řidiče, který by tak měl mít snadný přístup ke všem ovládacím prvkům vozu a měl by dostat skvěle zprostředkované zážitky z jízdy. Kabina by současně měla nabízet posádce dostatek prostoru a komfortu.

Palubní desce dominuje 12,3 palcový digitální přístrojový štít, umístěný do klasických výřezů pro budíky. Obrazovka infotainmentu pak dostala 10,25 palcovou dotykovou obrazovku a slibuje snadno ovládatelné a přehledné prostředí s podporou multitaskingu. Infotainment nabídne 4G konektivitu, bezdrátové aktualizace nebo zabudovaného hlasového asistenta Amazon Alexa.

Součástí technologické výbavy by se měl stát sofistikovaný balík asistentů řidiče ADAS, včetně inteligentního adaptivního tempomatu, systému pro udržování uprostřed pruhu a asistenta pro jízdu kolonami, který uzpůsobuj rychlost okolnímu provozu, upravuje směr vozu v prhu a drží odstup od okolního provozu. Nechybí však ani autonomní nouzové brzdění, detekce únavy řidiče, hlídání mrtvého úhlu, hlídání provozu za vozem nebo 360° kamera zobrazující okolí vozu.

Automobilka se navíc chlubí, že jako první nabízí automobil s technologií NFT, tedy nezaměnitelným tokenem, která je založena na technologii blockchain. NFT je u modelu Tonale koncipováno jako soubor informací o konkrétním automobilu. Může tak obsahovat informace o jeho výbavě i následném servisu, díky čemuž může být toto NFT chápáno vlastně jako unikátní a nezaměnitelná servisní knížka, která může pomoci udržet vyšší hodnotu vozu při pozdějším prodeji.

Tři hybridy a nafta

Pod kapotou Alfy Romeo Tonale by se měly objevit tři elektrifikované motorizace – dva klasické hybridy, jeden plug-in hybrid a jeden tradiční diesel. Tedy alespoň prozatím a na evropských trzích. Ve hře je totiž stále ještě výkonnější verze, zatímco mimo evropské trhy by se měly objevit ještě další motorizace.

Začněme od klasických hybridů, jejichž základem je 1,5litrový zážehový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem, který pracuje v Millerově cyklu, má vysoký kompresní poměr 12.5:1, proměnné časování ventilů, upravené sání a pracuje s přímým vstřikováním s tlakem až 350 bar.

Nový motor, který byl vyvíjen v Alfa Romeo a v modelu Tonale bude mít premiéru, bude kombinován se sedmistupňovou dvouspojkovou TCT převodovkou a 48 voltovým elektromotorem „P2“, který nabídne nejvyšší výkon 15 kW a 55 Nm točivého momentu. Elektromotor přitom není určen jen k asistenci při rozjezdech/akceleraci, ale bude schopen vůz také rozpohybovat při odpojeném spalovacím motoru.

Hybridní motorizace budou dostupné ve dvou naladěních. Základní hybrid nabídne 130 koní a nejvyšší točivý moment 240 Nm. Silnější hybrid dostane turbodmychadlo s variabilní geometrií, díky čemuž nabídne nejvyšší výkon 160 koní, lepší reakce v nižších rychlostech a obecně sportovnější svezení při vysoké efektivitě. Výkon přitom bude vždy směrovat pouze na přední kola.

Vrcholem elektrifikované nabídky bude plug-in hybridní čtyřkolka s nejvyšším kombinovaným výkonem 275 koní. Základem pohonného ústrojí bude 1,3litrový přeplňovaný motor MultiAir turbo z rodiny Global Small Engine, pohánějící přední kola, zatímco zadní kola bude pohánět vzadu umístěný elektromotor. Ostatně podobný systém známe z vozů Jeep Compass a Renegade 4xe, se kterými sdílí Alfa Romeo Tonale i platformu.

Plug-in hybrid bude osazen baterií s kapacitou 15,5 kWh, která by měla zajistit čistě elektrický dojezd 80 km v městském režimu a 60 km v kombinovaném režimu. Nabíječka nabídne nejvyšší výkon 7,4 kW, při kterém se baterie plně nabije za cca 2,5 hodiny. Akceleraci z 0 na 100 km/h přitom vůz zvládne v čase pouze 6,2 sekundy.

Jedinou klasickou motorizací bez jakékoliv elektrifikace pak bude 1,6litrový diesel, který nabídne nejvyšší výkon 130 koní a 320 Nm točivého momentu. Vznětový motor bude spojen s šestistupňovou dvouspojkovou TCT převodovkou a pohánět bude přední kola. Klasické spalovací čtyřkolky se tak nejspíš v Evropě nedočkáme, minimálně v zámoří a na některých zahraničních trzích by se však mohla objevit i 2,0litrová motorizace v kombinaci s mechanickým pohonem všech kol Q4.

Podvozek Alfy Romeo Tonale sází na zavěšení McPherson v kombinaci s tlumiči vybavenými technologií FSD (Frequency Selective Damping) pro vyvážený jízdní komfort a jistotu i při sportovní jízdě, na jejichž vývoji se podílela společnost Koni. K dispozici by však měl být i elektronicky nastavitelný podvozek Dual Stage Valve, vyvíjený ve spolupráci s Marelli, který nabídne volbu mezi režimy komfort a sport.

Hybridní modely (130k i 130k) společně s naftovou motorizací navíc nabídnou ve standardu i elektronický samosvorný diferenciál na přední nápravě, který by měl zajistit sportovnější požitek z jízdy a perfektní trakci.

Alfa Romeo Tonale by měla dorazit na evropské trhy již v červnu. Nejprve budou dostupné hybridní modely, následně by měla dorazit naftová motorizace a až ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku se dočkáme plug-in hybridu. V závislosti na poptávce a situaci na trhu pak existuje možnost, že se dočkáme jak ostřejší motorizace, tak i čistě elektrické verze. Minimálně technicky by to mělo být možné.