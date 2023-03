Začínající řidiči se ode dneška mohou hlásit do kurzů pro zdokonalení jízdy

Od dnešního dne se mohou začínající řidiči ve věku od 18 do 24 let s řidičským oprávněním skupiny B zdarma registrovat do jednodenních kurzů na zdokonalení své jízdy. Uskuteční se 70 takových kurzů, jejich součástí bude například výcvik v silničním provozu či dopravně-psychologický workshop.