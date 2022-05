Zájemci o elektrický Mercedes už prý mají letos smůlu. Značka hlásí vyprodáno

Zájem o elektrifikované a elektrické automobily v posledních letech stále roste, jejich výrobci však stále bojují s problémy v zásobování, kvůli kterým nejsou schopni poptávku uspokojit. Ještě před koncem prvního pololetí tak některé automobilky hlásí, že mají až do začátku nového roku vyprodáno.

Jednou z automobilek, kterou tento problém trápí, je i Mercedes-Benz, jehož šéf Ola Källenius měl nedávno potvrdit, že noví zájemci si na objednaný čistě elektrický vůz také budou muset počkat až do příštího roku, jak upozorňuje Reuters.

Automobilka s třícípou hvězdou ve znaku přitom slaví na poli elektrických vozidel úspěchy. Jen za leden značka prodala 227.458 elektrifikovaných vozidel, což znamenalo meziroční nárůst o 69 procent a nový prodejní rekord. Zhruba 21 % dodaných vozidel přitom tvořily klasické elektromobily.

Mercedes-Benz přitom není jedinou evropskou automobilkou, která řeší výrazný převis poptávky nad nabídkou. Dokonce i Volkswagen musel v minulém týdnu oznámit, že ve svých klíčových regionech USA a Evropě vyprodal elektromobily pro tento rok.

Během Financial Times Future of the Car 2022, během otázky na okomentování situace konkurence (včetně koncernu VW), měl Källenius zmínit, že Mercedes-Benz také čelí problémům se zásobováním a poptávkou převyšující produkční schopnosti značky.

Kolegové z AutoEvolution, kteří na zprávu upozornili, přitom dodali, že prodeje elektrických vozidel dosáhly za rok 2021 až 6,6 milionu kusů, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2020. Náročné uplynulé roky však přinesly automobilovému průmyslu i několik výzev, kterým stále čelí.