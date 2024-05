Zákaz spalovacích motorů v roce 2035? Politici ukazují na základní problém

Odpor proti zákazu prodeje spalovacích motorů je stále hlasitější a zní především ze sousedního Německa. Do bizarního nařízení se opřel předseda největší opoziční koalice a poukázal na základní problém.

Ačkoliv nařízení o úplném zákazu prodeje spalovacích motorů po roce 2035 již prošlo konečným schválením Evropským parlamentem, o jeho proveditelnosti se stále vedou vášnivé debaty.

Jedním z nejhlasitějším odpůrců je paradoxně Německo, které si v oblasti elektromobility nevede vůbec špatně - pyšní se druhou nejpokročilejší nabíjecí infrastrukturou v Evropské unii a v ohledu počtu prodaných elektromobilů obsadil první příčku. Vody před nedávnem rozvířil předseda tradiční politické strany CDU, která v koalici se stranou CSU představuje největší opoziční subjekt ve spolkovém sněmu (fakticky dolní komora parlamentu).

Friedrich Merz se na předvolební akci nechal slyšet, že: „Zákaz spalovacích motorů musí být co nejdříve zrušen, protože dnes nemůžeme vědět, jaký druh mobility lze v budoucnu vyvinout skutečně ekologicky neutrálním a ke klimatu šetrným způsobem“.

Rýpl si také do protistrany v podobě Roberta Habecka ze strany Zelených, který momentálně zastává pozici ministra hospodářství: „Oba dva máme společné následující: nemáme ponětí o technologiích. On ne a já také ne. Proto si dnes nesmíme troufat rozhodovat o tom, které technologie budou za deset, patnáct nebo dvacet let ty správné, abychom si udrželi prosperitu a přiměřeně chránili klima“.

Tímto samozřejmě naráží na minimální flexibilitu tohoto nařízení, která ve své podstatě demotivuje od výzkumu dalších možností, ale neustálého vylepšování jedné jediné technologie, jejíž dopad stále není zcela zmapován. „Nejrychlejší způsob, jak učinit tuto zemi klimaticky neutrální, je v tuto chvíli úplně vše zavřít. Pak budeme klimaticky neutrální už zítra, ale kdo o to opravdu stojí?“