Zakázat řidičům rychlou jízdu není problém, uvedla představitelka Seatu

Pokud by vlády chtěly, automobilky by nám mohly velice jednoduše zatrhnout překračování nejvyšší povolené rychlosti, prozradila vedoucí jedné z technických divizí automobilky Seat.

Když se objevily první zprávy o povinnosti instalovat do aut od roku 2022 „inteligentní rychlostní asistenty ISA (Intelligent Speed Assistance)“ většina z nás se zděsila, že nám automobilky jednou zatrhnou radost z krapet dynamičtější jízdy. Leyre Olavarria, vedoucí divize Infotainment a Connected Car v automobilce Seat, pak v rozhovoru pro AutoCar potvrdila, že z technického hlediska by to skutečně nebyl problém.

Co by se stalo, pokud by se vláda rozhodla legislativně omezit možnost aut překračovat maximální povolenou rychlost? „Z technického hlediska by to bylo možné,“ odpověděla na Olavarria na otázku kolegů z Autocar. „Můžeme to udělat. Je to spíše právní otázka; jak se k tomu budou chtít zákonodárci postavit. Není technický problém to udělat – data jsou dostupná.“

Zavedení podobných zákonů by si přitom zákonodárci jistě dokázali snadno ospravedlnit například snížením počtu nehod, zraněných a mrtvých na silnicích. Zákaz překračovat maximální povolené rychlosti by také mohl vést k úsporám výdajů spojených s instalací a údržbou rychlostních kamer (i když asi všichni tušíme, že se pro většinu obcí jedná o skvělou kasičku, které se nebudou chtít vzdát).

Řada expertů však stále optimisticky věří, že i v budoucnosti budeme mít možnost tyto „inteligentní asistenty,“ kteří nám mají zabránit v překračování rychlosti, jednoduše vypnout. A to zhruba stejně, jako si dnes můžeme vypnout například systémy kontroly trakce.

Lidé z AutoCaru však naťukli ještě jedno téma, které už možná trápí některé majitele moderních automobilů. Stále více nových vozidel je totiž neustále připojeno k síti a sdílí určitá data, která by však mohla být proti řidiči potenciálně využita. Olavarria však uklidňuje, že v současnosti nic takového rozhodně nehrozí. Všechna data spojená s jízdou jsou totiž chráněna nařízením GDPR a tak náleží výhradně majiteli automobilu.

„Jsme v souladu s GDPR a to je naší prioritou. Data patří našim zákazníkům a oni jsou skutečně těmi jedinými, kdo je mohou zveřejnit. Ovšem pokud se zákony změní, poté se i my změníme a přizpůsobíme naše nařízení,“ uvedla Olavarria.