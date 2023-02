Zapomenutá rivalita. V březnu vyjde dokument o Villeneuvovi a Pironim

Co vás napadne při spojení slova rivalita ve spojení s formulí 1? Hádám, že ve většině případů si vybavíte Prost vs. Senna, Lauda vs. Hunt (film Rivalové), Schumacher vs. Häkkinen, z moderní éry pak můžeme zmínit Hamiltona vs. Rosberg/Verstappen. Jednou z méně známých rivalit v historii sportu je ta mezi Gillesem Villeneuvem a Didierem Pironim. Možná proto, že i přes jejich neskutečný talent se ani jeden z nich nestal mistrem světa.

Před několika dny se na YouTube účtu Sky TV objevil trailer na připravovaný dokument “

Pironi: Racing’s Untold Tragedy”, který bude mít premiéru na filmovém festivalu v Glasgow na začátku března a poté se objeví 19. března na kanálu Sky Documentaries.

Produkční tým Sky Original si k dokumentu přizval rodiny obou tragicky zesnulých pilotů, takže se zde objeví také mistr světa z roku 1997, Jacques Villeneuve. Nebude ale jediným šampionem, který se ve snímku objeví. K projektu byli pozváni také Alain Prost a Jackie Stewart, kteří odhalí, jak se kdysi přátelský vztah dvou týmových kolegů vyhrotil k jedné z nejtvrdších rivalit v historii sportu.

Cesty obou pilotů se zkřížily v roce 1981, kdy Pironi u Ferrari nahradil Jodyho Schecktera a stal se týmovým kolegou Villeneuva. Jak už to tak bývá, pokud nejedete o šampionát, jste kamarádi. Villeneuve sice dvakrát vyhrál, ale v celkovém hodnocení skončil na sedmém místě, zatímco Pironi byl bez jediného pódiového umístění až třináctý.

Zlom nastal v následujícím roce, kdy začalo být Ferrari konkurenceschopné. Ve Velké ceně San Marina využili piloti rudých vozů odstoupení rivalů z Renaultu a šli si pro dvojité vítězství. Pironi předjel Villeneuva, který to bral jako snahu o pobavení fanoušků v jinak klidném závodě. Pironi ale vedoucí pozici zpátky nevrátil a připsal si své první vítězství. Villeneuve pak zuřil a s Pironim již nikdy nepromluvil.

Nutno dodat, že po tomto závodě již mnoho příležitostí k urovnání vztahů nebylo. Hned v následujícím závodě v Zolderu totiž přišel při kvalifikaci tragicky o život Gilles Villeneuve. Pironi se po tragické události stal jedničkou Ferrari. Dostal se také do čela tehdy vyrovnaného šampionátu, ale ani jemu nebylo přáno. V Německu došlo k nehodě, kterou sice Pironi přežil, ale v podstatě mu ukončila jeho závodní kariéru. Zlomeniny nohou byly natolik vážné, že se již za volant monopostu formule 1 do závodního režimu nikdy nevrátil.

V roce 1986 uvažoval o návratu. Dokonce se svezl s monopostem Ligier na okruhu v Paul Ricard, nakonec ale dal přednost závodům na lodích, které se mu staly v následujícím roce osudným.