Závodnice Gabi Jílková o simulátorech: První mě nebavil, dnes je to součást přípravy

Pravděpodobně nejrychlejší česká jezdkyně Gabriela Jílková má se závodními simulátory zkušenosti již od svých čtrnácti let. Jednou by ráda pomáhala i s jejich vývojem.

Závodnici Gabrielu Jílkovou alias Quick Gabi asi netřeba dlouze představovat. Sedmadvacetiletá hvězda českého motorsportu je například první ženou, která vyhrála podnik mezinárodního mistrovství České republiky v závodech na okruzích. V anketě Zlatý volant obdržela čtyřikrát cenu Elišky Junkové za nejrychlejší ženu v motorsportu. Kromě toho má Gabi simulátor a věnuje se i vlastní jezdecké akademii. Právě kolem simulátorů se točilo i naše povídání:

Video se připravuje ...

Na závodním simulátoru trénujete pravidelně. Kde tato cesta začala a kdy se k jízdě samotné připojilo streamování vaší jízdy online?

Můj první simulátor byl postavený na starém motokárovém rámu. Bylo mi asi čtrnáct a musím říct, že mě to vůbec nebavilo! Nešlo mi to, necítila jsem auto a po pár měsících jsem to vzdala. Vrátila jsem se k tomu asi před třemi lety, kdy jsem věděla, že budu jezdit závody a spoustu okruhů, na kterých mám závodit, tak dobře neznám.

Pořídila jsem si lepší vybavení, tehdy mě to pořádně chytlo a od té doby se tomu věnuji. Streamovat jsem začala krátce poté. Nejdřív jsem odjela pár závodů a záznamy posílala kamarádům. Chtěla jsem to ale sdílet s více lidmi, takže to šlo ruku v ruce.

Jak moc je jízda na simulátoru podobná té skutečné?

Když to srovnám s mou první zkušeností ze simulátoru, což bylo někdy před deseti lety, tak se ta jízda posunula neuvěřitelně dopředu. Dnes, i když trať už dobře znám, stejně si ráda odjedu pár virtuálních kol. Brzdné body jsou stejné jako ve skutečnosti, na druhou stranu člověk necítí přetížení a auto jako celek. Bez simulátoru si dnes závodní svět neumím představit, je to součást mé přípravy.

Zamyslíme-li se nad budoucností, myslíte, že za dalších deset let se jízda na simulátoru znovu posune? Že jezdec ucítí přetížení a další věci ze skutečného světa?

Už dnes existují simulátory, které se hýbou a snaží se pocit z jízdy na trati zprostředkovat. Měla jsem možnost pár takových vyzkoušet a bohužel nemám dobrou zkušenost. Dávají sice zpětnou vazbu, ale není přesná. Za dalších deset let se to podle mě zase posune o pár kroků dopředu. Nebude to nikdy stoprocentní, ale určitě lepší.

Jediný český pilot F1 Tomáš Enge pomáhá s testováním i vývojem. Bavilo by vás něco takového, třeba po skončení profesionální kariéry?

Myslím, že moje sportovní kariéra ani nemusí končit! Určitě bych se ráda zapojila a pomáhala s tím, aby se vývoj simulátorů urychlil.

Když se ještě vrátíme ke streamování, je to pro vás doplněk, nebo zábava? Kdo je vlastně vaší cílovou skupinou?

Ke streamování si chodím odpočinout a zároveň trénuji a dělám, co mě baví. Pokud jde o Twitch, nesleduje mě o tolik mladší publikum. Co vím, všichni jsou přibližně v mém věku, případně starší.

Jaké závodní hry vlastně hrajete?

Sama nejčastěji jezdím na iRacingu. Když mě čeká trať, která ve hře není, pak přepnu například na Assetto Corsa. To ale beru čistě jako trénink, nejezdím tam žádné závody. Na svých streamech závodím v podstatě jen na iRacingu.

V čem je u absolutní špičky závodních her největší rezerva oproti reálnému ježdění?

Každá hra je trošku jiná. Když to porovnám s GT4, kterou momentálně jezdím, tak v iRacingu je větší grip než ve skutečnosti. V Assetto Corsa mi zase přijde menší. Je to ale samozřejmě ovlivněné spoustou věcí včetně nastavení auta.