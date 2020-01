Gabriela Jílková a Josef Král: Závodnická kráska vs. jeden z našich nejlepších závodníků

Když se potkají čtyři lidé, kteří si mají co říct, a navíc je spojuje záliba v motoristickém sportu, je to radost. V takové bezvadné atmosféře v předvánočním čase proběhl tento rozhovor.

Co říkáte na ženy za volantem?

Gabriela: Když vidím někoho, jak jede pomalu nebo neumí zaparkovat, napadne mě, že je to buď důchodce, nebo ženská. Nejlépe ještě blondýna.

Josef: Na to nemůžu říct více. Gabča mi vystřílela všechny argumenty.

Je lepší řídit kapotované závodní auto, nebo formuli?

Gabriela: Formule mají odkrytá kola, takže tam tolik ke kontaktům nedochází. V motokárách už je to lepší, ale nejvíce mám ráda auta s kapotovanými koly. Tam si souboje užívám.

Josef: Na jedno kolo, nejlépe kvalifikační, by to určitě byla formule. Monopost vám dá takové emoce jako žádné jiné auto. Na druhou stranu nemůžete kroužit s formulí čtyřiadvacet hodin, protože to by nikdo na světě nedokázal zaplatit. Sportovní auta vám zase naopak dovolí závodit celý den a mnohem více ostrých kilometrů za volantem.

Závodili jste někdy proti sobě?

Gabriela: Potkali jsme se při některých závodech v Brně na jedné trati, ale každý v jiné kategorii.

Předjela vás někdy žena?

Král: Uf, to je útok na mužské ego. V závodech si to nepamatuji. Kdyby se to stalo teď, byl bych bezmocný a zamyslel se sám nad sebou.

Co byste si vybrali za závodní stroj pro společný souboj?

Gabriela: Byly by to motokáry. Jsou dostupné, člověk si parádně zazávodí a bývá s nimi zábava. Když si vzpomenu na svoje začátky, byly to určitě nejkrásnější roky.

Josef: Těžko vám dá někdo auto na to, abyste si zablbli, a ještě něco rozbili. Jenom Gabča by chtěla, aby se nemuselo dovažovat (smích), když jsem těžší. Ale určitě bych do toho šel.

Co říkáte k jízdě na simulátorech?

Gabriela: Za posledních několik let udělaly ohromný pokrok kupředu a hodně se přiblížily realitě. Přes zimu je to ideální příprava pro závodníka. Pro začátečníka zase super příležitost, jak začít. Mám v rámci své Quick Gabi Academy dva simulátory, na kterých lidi koučuji, a můžu je nachystat před první jízdou na okruhu v Mostě.

Josef: Když to vezmu z hlediska výuky, jedná se o naprosto ideální záležitost. Na okruhu můžete rozebírat s klientem situaci zpětně, ale na simulátoru okamžitě reagujete na jeho chybu a můžete nadávat nebo upozorňovat. Člověk za volantem má tak okamžitě zpětnou vazbu.

Gabriela: Navíc dnes není problém zapojit se do závodu na simulátoru s kýmkoliv na světě. Před několika dny se mi povedlo závodit společně například s Landem Norrisem z týmu Mc- Laren F1 a Brunem Spenglerem, což je legenda cesťáků DTM.

Existuje okruh, který je blízký vašemu stylu jízdy?

Gabriela: Na první místo bych dala Most, který mi připadá nejzajímavější. A taky jsem tam odjela nejvíc kilometrů. Ze světových tratí, které znám, je to americký Watkins Glen. Těžké zatáčky a převýšení, zkrátka okruh na srdce.

Josef: Baví mě hodně technické, především městské. Ať už je to Monte Carlo, francouzské Pau, nebo jihoafrický Durban. Všude musíte být naprosto precizní, protože každá chyba se tvrdě trestá. Když jsem po téhle zkušenosti přišel na okruh do Brna, připadalo mi nekonečně dlouhé čekání, než přišla další zatáčka.

Gabriela: Pravdou je, že jsem nikdy na městské trati nejela. Ráda bych získala takovou zkušenost.

Vyměnili byste si s námi profesi novináře?

Gabriela: Uměla bych si představit komentovat televizní přenosy, ale asi jenom přímo závody. Tomu bych rozuměla. Ovšem asi bych neměla trpělivost sledovat neustále všechny zdroje a dát lidem přidanou hodnotu zákulisního dění.

Josef: Baví mě komentování formule 1 na televizních stanicích Sport1 a Sport2. Ovšem neumím si představit, že bych měl dát dohromady článek třeba během hodiny, protože více času před uzávěrkou občas redaktor nemá.

Čím jezdíte v civilu a jací jste řidiči?

Gabriela: Mám staré BMW řady 3 generace E46, a když napadne sníh, tak je to s ním parádní zábava. Pokud nikam nespěchám, nechám se klidně i předjíždět, protože adrenalin zůstal na okruhu nebo simulátoru.

Josef: Mám to nastavené podobně. Často cestuji kvůli komentování do Budapešti a jezdit po D1 je fakt utrpení. Navíc můžete řídit sebelépe, stačí jeden arogantní hlupák – a může být problém.

Co vás za volantem nejvíce rozčílí?

Gabriela: Nepravidelná jízda, kdy nevíte, co od člověka před sebou čekat.

Josef: Šoféři, co jedou na osmdesátce šedesát, a ještě s tím mají problémy.

Proč v České republice chybí systém okruhových závodů?

Josef: Podpora motoristického sportu ve světě a Českou republiku nevyjímaje bohužel nefunguje. Chybí podpora, aby mohl člověk nastartovat schopný projekt. U nás to vidím v tom, že nejsou lidé či organizace schopné spolupracovat.

Gabriela: Bohužel tady není plynulá možnost vývoje od motokár pro další závodění. Neexistuje systematický jezdecký postup pro nadějné kluky či dívky.

Měly by mít ženy samostatný seriál (formule W Series), nebo by měly závodit s muži?

Gabriela: Je to skvělý nápad, protože spousta žen nemá finanční prostředky, aby mohla někde startovat. Ve W Series za vás platí veškeré náklady včetně dopravy na závody a ubytování.

Josef: Znám některé závodnice zmíněného seriálu a líbí se mi to, protože v tomhle šampionátu mají rovnocenné podmínky. Pro ně je dobré se něco na učit za výhodných ekonomických podmínek, které nejsou nikde na světě. Když se jim bude dařit, mohou zkusit jezdit jiné šampionáty.

Kdo z českých jezdců vám utkvěl v paměti?

Josef: Tomáš Enge. Za posledních dvacet let tady nebyl talentovanější jezdec. Zkrátka nikdo, kdo by dokázal jet rychle s čímkoliv a kdekoliv.

Gabriela: Nedávno jsem dostala otázku, zda je lepší Enge, nebo Král. To se nedá postavit tak kategoricky. Josefa znám víc, Tomáše jsem tolik nezažila. Kdyby se řeklo Enge a Král, brala bych to jako spravedlivější.

Co by vás lákalo v současném motorsportu zkusit?

Josef: Zažít testovací den formule 1 s Lewisem Hamiltonem. Můj bývalý inženýr z týmu Arden v GP2 Marcus Dudley s ním spolupracuje u Mercedesu F1. Je to báseň poslouchat, jak zná každý detail auta a neustále přemýšlí, kde by se co a jak dalo zlepšit. To, co vidíme od Hamiltona na trati, je jen zlomek toho, co ve skutečnosti dělá mimo závody.

Gabriela: S Hamiltonem bych také zkusila nějaký testovací den, ale úplně jinak. Třeba s nějakým vozem kategorie GT4 nebo GT3, které vůbec nezná. Chtěla bych vidět takového mistra při práci s autem. Jeho vývojem a nastavením. Snažit se pochopit každou drobnost, abych se něco naučila.

Co jste chtěli dělat jako děti, jaké jste měli sny?

Gabriela: Nejdříve to byla zdravotní sestřička. Ale jakmile jsem při návštěvě doktora zjistila, že mi vadí krev a jehly, sešlo z toho. Pokud pominu své motoristické plány, lákalo by mě letectví. Ve Spojených státech jsem si dělala pilotní kurz, ale bohužel bez závěrečných zkoušek, protože mě v Česku čekala maturita. Ovšem ten pilotní sen pořád mám.

Josef: U mě nebyly žádné sny. Začal jsem závodit a už dostala kariéra jasný směr. Nedávno mě ovšem zaujala statistika, že ve vesmíru bylo více lidí než těch, kteří jeli s vozem formule 1. Takže je paradoxně snazší letět do kosmu, i když ze zemského pohledu to vypadá lépe pro formuli 1.

Co vás čeká za závodní program v roce 2020?

Gabriela: Ráda bych vyzkoušela závody GT4 a snažím se hledat možnosti, kde by to šlo. Jistotou jsou zatím simulátory a závodnický koučink.

Josef: V týmu Scuderia Ferrari máme v plánu starty ve vytrvalostních závodech seriálu Crevetic Cup, který se nám podařilo loni vyhrát. Také řešíme, zda se v příštích několika letech pokusit o start ve 24 hodinách Le Mans.

Gabriela Jílková

Narozena: 2. 4. 1995

Bydliště: Roztoky u Prahy

Výška/váha: 169 cm/55 kg

Debut: 2003 (motokáry)

Úspěchy: mistryně republiky – motokáry Kadet (2005), ROK Junior (2009, 2010) a ROK Senior (2012), 1. ve formuli Renault 2.0 (2013), 1. místo v Praga R1 Endurance (2014), 2x 1. v ESET V4 TWC (2017), 2x 1. ve FIA Central European Zone (2017). Poprvé se svezla s motokárou, když jí byly čtyři roky, při dovolené s rodiči v Chorvatsku. Majitele kartingové půjčovny zaujala a doporučil, aby se věnovala závodění. Se zkušenostmi z nižších formulových seriálů se postupně vypracovala mezi výrazné postavy nejen okruhového závodění, ale českého motoristického sportu všeobecně. V současné době provozuje svou závodnickou akademii pod názvem Quick Gabi.

Josef Král

Narozen: 15. 6. 1990

Bydliště: Praha

Výška/váha: 183 cm/72 kg

Debut: 1998 (motokáry)

Úspěchy: 3. místo v mistrovství ČR Národní formule 1400 (2005), 2. ve formuli BMW (2006), 3. v International Formula Masters (2009), – test vozu formule 1 (2010), vítěz závodu GP2 ve Spa Francor champs (2012) - vítěz seriálu vytrvalostních závodů 24 h Series (2019). Patří ke generaci jezdců, kteří díky sportovním pravidlům mohli závodit na okruzích již v rámci docházky na základní školu. Prošel řadou formulových seriálů a v listopadu 2010 testoval monopost formule 1. Byl lektorem Nissan GT Academy ve Velké Británii, nyní závodí s Ferrari 488 GT3. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 2016 je držitelem titulu PhDr. Komentuje formuli 1 na TV stanicích Sport1 a Sport2.

