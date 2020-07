Jak často mýt auto? V zimě myjte častěji a dbejte na důkladné předmytí

Mytí vozidla je běžnou součástí péče o automobil. Alespoň někdy myje své auto každý řidič, zároveň snad každý má na tento proces vlastní názor. Jedni volí kvůli ceně co nejlevnější program v automyčce, jiní si raději myjí auto sami v samoobslužném boxu, přičemž obě skupiny mnohdy hlasitě bojují za svůj názor, a tak je mytí vozidla často diskutovaným tématem, skoro jako to, která značka čerpací stanice je ta nejlepší. Takže jak to s tím mytím karoserie je? Jak často auto mýt? A na co si při tom dávat pozor?

Jak často mýt auto?

Čistě podle hospodských nebo internetových diskuzí, by se mohlo zdát, že jediná správná odpověď na interval mytí karoserie není, a ono tomu skutečně tak je. „Doporučení na interval mytí není,“ říká za automobilku Škoda Auto Pavel Jína, tiskový mluvčí tuzemského zastoupení značky. Doporučuje však častější mytí v zimním období. Špína a sůl totiž na autě dovede udělat pořádnou paseku.

Podobně mluví i Jan Valt, country manager společnosti IMO Car Wash Group provozující tuzemskou síť automyček IMO. „Určitě bych radil mýt auto minimálně jednou za měsíc a také podle toho kolik kilometrů jezdíte,“ říká Valt a rovněž doporučuje v zimě mýt auto častěji, hlavně kvůli solení silnic.

Také léto však může být pro laky karoserií problém. „Takový takzvaně zapečený ptačí trus může způsobit poškození vrchní vrstvy laku, která má u různých značek různou tvrdost. Například měkčí vrchní vrstvy laku mohou po ptačím trusu, respektive po jeho odstranění, mít puchýřky na karoserii,“ varuje Valt a upozorňuje, že ptačí trus může na laku auta nadělat paseku už po třiceti minutách svého působení.

Liší se mytí auta v zimě a v létě?

Ano, jestliže preferujete ruční mytí v samoobslužném boxu, měli byste při mytí reagovat také na okolní teplotu. Pozor je potřeba si dávat hlavně v zimě. „Při zimním mytí vysokotlakým čistícím zařízením nemiřte proudem vody přímo na zámky nebo do spár, hrozí jejich zamrznutí. V ideálním případě se mytí vysokotlakým čistícím zařízením vyhněte,“ doporučuje Pavel Jína ze Škody Auto.

„V létě by pak mytí nemělo být prováděno na přímém slunci a voda by neměla mít teplotu vyšší než 60 °C,“ doplňuje.

Rady ohledně zimního mytí se týkají rovněž mytí v automyčce. Odborníci v tomto směru doporučují dostatečný oplach vozu před samotným omytím, pomocí něhož se odstraní největší nečistoty.

Pečlivé předmytí má ale také svůj jiný důvod, jak vysvětluje Jan Valt ze společnosti IMO: „Strojové mytí v detailech není stoprocentní kvůli moderním designům vozů, takže pak je také důležité, jestli se na mycí lince dělá předmytí, které je primárně zaměřeno na místa, kde to technologie prostě nikdy nezvládne dokonale.“ Typicky se jedná o okolí zrcátek, oblast mlhovek, nakládací hrany zavazadelníků nebo různé spoilery. Takové prvky by si řidič měl klidně očistit sám.

Strojové čištění, nebo ruční mytí?

Diskuze, zda je lepší strojové mytí, ať už v tunelové či portálové myčce, nebo ruční mytí, ať už v samoobslužném boxu, nebo pomocí profesionálů, je rovněž plná protichůdných názorů, přičemž se dá říct, že ani jeden typ není ten jediný správný a bez chyb.

„Z hlediska ochrany laku je rozhodně vhodnější ruční mytí. Vždy je lepší používat jemnější materiály, měkké houby nebo bavlněné hadry či žínky, vždy s dostatečným množstvím vody,“ říká Pavel Jína za Škodu Auto.

Zároveň však ani u ručního mytí nemáte stoprocentní spoleh na dokonale odvedou práci. „Pokud personál není dobře proškolen, může způsobit mnohem zásadnější poškození laku, než jakékoliv automatické technologie, které jsou hlídané bezpečnostními čidly a správným dávkováním chemie,“ tvrdí Valt z firmy IMO.

Právě o strojových myčkách se přitom v minulosti často psalo, že jejich pravidelným používáním se lak auta ničí, hlavně kvůli agresivním kartáčům. Dnes už to ale nemusí platit, protože moderní mycí linky používají takzvané pěnové kartáče z pěnového polyetylenu, které lak nepoškrábají. Postupně tak nahradily starší žíňové kartáče, které sice mohou zanechat stopy na vrchní vrstvě laku, zato díky hustotě myjí detailněji. „Upřímně ale, bavíme se o mikrometrech µm stopy, která se dá rozleštit, tedy za mě se nejedná o poškození laku, ale viditelný otisk,“ tvrdí Valt.

Pokud je tak mycí linka správně seřízena, neměl by to pro lak automobilu být nějaký problém. „Každá mycí linka, pokud je dobře udržovaná, má vhodný typ materiálu (kartáče) a vhodnou chemii umyje vůz dobře,“ tvrdí Valt.

Potíží ale může být správné naladění chemie. Mycí procesy sice jsou nastaveny tak, aby se auto během mytí správně odmastilo, umylo a usušilo (případně byl nanesen ochranný vosk), vychýlení některé složky ale může narušit celý proces mytí. Výsledkem tak může být třeba špatné usušení vozu.

Jak usušit auto?

Právě sušení auta v mycí lince je jistou Achillovou patou tohoto druhu mytí aut. „Žádná technologie nesuší dokonale, pokud chcete dokonale usušené auto, musí přijít na řadu ruční dosušení,“ přiznává Valt s tím, že pokud je myčka dobře udržovaná, běžné sušení bez ručního dodatečného postačuje.

A jaké prostředky pro případné ruční osušení karoserie používat? „Jelení kůži nebo k tomu určené utěrky – na karoserii nepoužívejte houby na hmyz, kuchyňské houbičky, drátěnky a podobné předměty,“ radí Pavel Jína.

Jaký typ mycího programu zvolit?

Mycí linky nabízejí vícero mycích programů a přestože část zákazníků obvykle volí ten nejlevnější (třeba i kvůli limitům na tankovacích kartách), dražší programy mají svůj smysl. „Osobně bych základním programem nemyl. Sice omyjete vrchní nečistoty, ale rozhodně karoserii ničím neochráníte,“ radí Valt s tím, že vosky mají svůj smysl.

Především moderní polymerní vosky skutečně vytvářejí ochrannou vrstvu. Ta jednak zlepšuje odraz světla, což pomáhá jasu a lesku laku, zároveň však odpuzuje vodu a nečistoty. Pokud tedy na voze ulpí nečistoty jako hmyz, zachytí se v této vrstvě vosku, díky čemuž chemicky nepůsobí na samotný lak karoserie. Navíc při dalším čištění jdou takové nečistoty snáze dolů.

„Rozdíl v ceně je potom v tom, jak dlouho takový vosk na karoserii vydrží,“ vysvětluje Valt s tím, že v tomto směru hodně záleží i na ujetých kilometrech a povětrnostních podmínkách. Dlouhá jízda v průtrži mračen tak znamená, že vosk na autě vydrží kratší dobu než krátké jízdy za suchého počasí.

Nanášení vosku přitom doporučují i sami výrobci aut. „Pro dlouhodobou ochranu laku karoserie doporučujeme ruční aplikaci tuhého vosku,“ říká Pavel Jína ze Škody Auto.