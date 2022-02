Zdražování zánovních ojetin nemá konce. Meziročně vzrostla cena o čtvrtinu

V České republice automobily do tří let stáří meziročně podražily o 25,7 %, oproti roku 2020 je rozdíl doslova alarmující.

Ještě před pár lety jsme pravidelně referovali o tom, že pokud si chcete koupit nový nebo zánovní automobil za slušné peníze, dost možná máte jednu z posledních možností. Emisní nároky spojené s elektrifikací, inflace a čipová krize šroubují ceny nových vozů stále výše, což má pochopitelně značný vliv i na trh s ojetinami. Kdo auto hledá dnes, utratí podstatně více než v předchozích dvou letech.

Analýza společnosti AAA Auto totiž informuje, že auta do tří let stáří u nás mezigeneračně podražila o 25,7 %. Ve srovnání s rokem 2020 je to dokonce o 41,8 %. Stejný trend je patrný třeba i v Polsku, kde zánovní vozový park mezigeneračně podražil o 22,2 %. Nejméně se zdražovalo na Slovensku, i tak se ale bavíme o nárůstu průměrné ceny o 13,4 procenta.

Pohled na konkrétní modely je pak ještě strašidelnější. Srovnáme-li roky 2020 a 2022, zdražily některé zánovní ojetiny o více než polovinu! Například cena zajetého Volkswagenu Golf vzrostla o 57,89 %, ale o moc lépe na tom nejsou ani Toyota Yaris (+56,47 %), Peugeot 2008 (+52,17 %), Volkswagen Passat (+41,19 %) či Renault Clio (+39,17 %). Zatímco před dvěma lety byla střední hodnota ceny modelu VW Golf 399.000 Kč, dnes se vyšplhala na 630.000 Kč. Mezi škodovkami – u nás stále nejpopulárnějšími ojetinami – nejvíce podražila Octavia, konkrétně ze 489.000 Kč na 679.000 Kč.

„Výrobcům se rapidně zvýšily vstupy v podobě cen energií, které se promítají do cen pro koncové zákazníky. Do toho stále ještě vstupují problémy s dodávkami čipů, které dosud zpomalují výrobu, čímž je na primárním trhu nedostatek aut. To ve svém důsledku zdražuje i ojetá auta, a nejvíce pak ta zánovní, kterými zákazníci často nahrazují pořízení nových,“ bilancuje Luboš Vorlík, výkonný ředitel sítě autocenter AAA Auto a Mototechna v ČR.