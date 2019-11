Zetor a jeho pozice v Severní Americe

Společnost Zetor Tractors a.s. uvádí, že počátek působní traktorů značky Zetor na severoamerickém kontinentu spadá do konce šedesátých let dvacátého století. Před uvedením traktorů ze zahraničí muselo totiž dojít k otestování jejich kvality na některém z renomovaných pracovišť. V tomto případě se jednalo o zkušebnu na americké University of Nebraska v Lincolnu.

Další stopu zanechaly české traktory v Severní Americe, konkrétně v Kanadě, ve druhé polovině sedmdesátých let a ve větším rozsahu na počátku let osmdesátých. Společnost Motokov Canada Inc. v Torontu se stala výhradním dovozcem těchto traktorů s ročním prodejem kolem 500 kusů.

Ve Spojených státech amerických má Zetor stabilní základnu od roku 1983. S prodejem zde začala společnost American Jawa Ptd. ve městě Plainview ve státě New York. Hned v prvním roce se zde prodalo tři tisíce traktorů a obchodní síť se rozšířila na 50 dealerů. Za téměř čtyřicetileté působení se zde prodalo více než 27 tisíc traktorů značky Zetor.

V současné době zastupuje Zetor v Severní Americe dceřiná společnost Zetor North America, Inc. Na tamějším trhu jsou k dispozici modelové řady Major, Proxima a Forterra. Díky široké síti dealerů se traktory snáze dostávají přímo ke koncovým zákazníkům v jednotlivých zemích. Naposledy navázala společnost spolupráci v červenci roku 2019 s dealerem v Texasu.

Zákazníky v Severní Americe si traktory Zetor si získaly zejména díky nízkým provozním nákladům, spolehlivosti, živostnosti a jednoduchému ovládání. Využívají se tu zejména v chovatelství, mlékárenství a při údržbě silnic.

Zetor se s cílem přiblížit se koncovým zákazníkům již patnáct let účastní únorového veletrhu National Farm Machinery Show v Louisville v Kentucky. Ten patří k největším veletrhům s agrární technikou v USA s každoroční účastí více než 300 tisíc návštěvníků. Traktory Zetor jsou pak prezentovány i během menších akcí, jako je například Labour Day v Jacksonvillu na Floridě.

Zdroj: Zetor Tractors a.s.