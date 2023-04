Zmenšené luxusní bydlení na cesty? Prohlédněte si zakázkový kamion pro fajnšmekry

Redukce životního prostoru a s tím spojených měsíčních nákladů pokračuje i v roce 2023, proto se mezi lidmi objevuje stále více zajímavých řešení domova přeneseného na kola. Manželé z USA obětovali rodinný dům, ale nechtěli na cestách přijít o úroveň příjemného komfortu, proto si pořídili excelentní soupravu. Zakázkovým kamionem definovali to, co znamená zmenšené luxusního sídlo pro cestovatele.

Chuť lidí poznávat nové destinace zpoza okna vlastního bydlení nabývá na síle. David a Sondra patří mezi náruživé dobrodruhy již od roku 2016, poslední čtyři roky sdílejí svá poznání s fanoušky na sociálních sítích. Komunita podporovatelů narostla díky sympatickému vystupování majitelů netradičního obytného vozidla.

Jedná se o soupravu Orion vyšperkovanou postřehy sbíraných po dobu letitého karavaningu. Po zkušenostech v menším podání se manželé velkoryse rozhodli pro tahač s návěsem poskytující platformu pro plnohodnotný luxus prožívaný každý den jinde. Černý kamion je téměř dokonalým vylepšením předchozí verze menší a skromnější architektury.

Na míru postavený Orion vyrobila firma SpaceCraft, která v Missouri mění sny v projekty. Od představ k prvnímu výletu vede cesta přes překážky ve formě peněz a splnění požadavků. Cena zůstala utajena, ovšem David se Sondou si nadiktovali množství specializovaných požadavků odpovídajících osmi měsícům montáží či úprav nákladového prostoru.

Z dálkového křižníku vznikl individuální karavan obřích rozměrů 14 x 4,1 metru (délka x výška). Design je originální dílo pana a paní domácích, do hotové varianty promítli vzpomínkové předměty, oblíbené prvky nebo praktické doplňky usnadňující denní program. Právě vlastní zařízení dává přívěsu punc útulného domova.

Hned za dveřmi začíná kuchyně s ostrůvkem a nepřehlédnutelnou lednicí. Výbava směle konkuruje zděnému domu, protože od výsuvných schránek na potraviny má Sonda po ruce veškeré spotřebiče, vařiče, nádobí, dva dřezy, koše na odpad a pobaví integrovaný výčep. Naproti kuchyňskému království stojí menší jídelní i pracovní stolek.

Na prostranství k vaření či posezení navazuje obývací pokoj osazený sedačkou a chloubou karavanu – dvěma dálkově ovládanými koženými křesly natočenými k velké televizi. Sledování filmů doplňuje výkonná audiosoustava zabudovaná mezi nekonečné množství skříněk. Přes kuchyň a sekci šatny Orion vede do královsky velké ložnice. Manželské lože je otočené napříč, přesto zbývá ještě široký průchod dále do koupelny. Sprchový kout vydává ozvěnu a kolem toalety by se dalo tancovat – tak velká je koupelna nadstandardního obytného vozidla. Díky volným plochám se vešla dvě umyvadla, vysoké zrcadlo a pračka se sušičkou.

Společným rysem Orionu je efektivní i efektní využití každého centimetru. Převážně dřevěný nábytek skrývá naprosto dostačující výbavu pro bydlení na cestách. Po zaparkování jsou k dispozici hned tři výsuvy, takže dva dospělí se mohou míjet a evidentní radost jim udělají všudypřítomná světýlka, suvenýry, doplňky, ozdoby, obrázky nebo fotky. Vše má své místo a ve výsledku nic nechybí.

V opačné situaci není problém sednout za volant a dojet do obchodu. Potřeby nákupů jsou řešeny podobně důmyslným způsobem jako celý kamion. Menší výjezdy do okolí obstará Smart Fortwo z roku 2016 přikurtovaný u točny tahače, kterým bylo zvoleno stejně staré Volvo VNL780.